Las ayudas a las AMPAs se amplían para atender a las 78 solicitantes

La Consejería de Educación y Juventud del Cabildo de Gran Canaria ha ampliado de 200.000 a 386.000 euros la partida presupuestaria para subvencionar a las Asociaciones de Madres y Padres de Alumnos (AMPAs) de centros de enseñanza de la isla para el apoyo de acciones educativas y actividades extraescolares durante el curso 2023-2024.

La resolución de la consejera Olaia Morán detalla que a la convocatoria de subvenciones para el próximo curso escolar se presentaron 94 peticiones de otras tantas AMPAs, resultando que, una vez transcurrido el plazo de subsanación, 78 solicitantes cumplen la totalidad de los requisitos establecidos en las bases; otros 14 no aportaron la documentación requerida dentro del plazo de subsanación o lo hicieron deficientemente; uno presentó su solicitud fuera de plazo y otro no tiene la condición de potencial beneficiario al no ser un AMPA.

Dado que el crédito consignado era insuficiente para atender la totalidad de las solicitudes que reunían los requisitos establecidos se hizo necesaria la aplicación de criterios de calidad de los proyectos para obtener un orden de prelación de las solicitudes.

Un informe del 7 de junio del Órgano de Valoración recogió «la conveniencia de atender a todas aquellas solicitudes que, en aplicación de los criterios antedichos, hayan obtenido una puntuación de 5 o mayor». Ante ello, se procedió a la tramitación de una modificación presupuestaria, de 76.195 euros, para incrementar el importe de la dotación máxima posible, que no precisa de nueva convocatoria siempre que la disponibilidad se produzca en un momento anterior a la resolución de concesión de las mismas.

Sin embargo, puesto que con ese dinero solo se podían atender a 56 de las 94 AMPAs que se presentaron y «vistas las relevantes necesidades detectadas en la población objeto de estas acciones, transmitidas por las entidades interesadas durante el periodo de audiencia de este procedimiento y dada la posibilidad de realizar una ampliación del crédito total de la convocatoria», se consideró oportuno estimar la solicitud de aquellas entidades cuyo expediente se encontraba completo para tratar de responder a esas necesidades y se procedió, nuevamente, a la tramitación de otra modificación presupuestaria, de 104.831 euros.

Visto que ese trámite requería de un tiempo para su realización, se procedió a realizar la ampliación del plazo máximo para resolver el procedimiento de concesión de la convocatoria y hubo 10 días hábiles más para presentar alegaciones.

Finalmente, son 78 las AMPAs que se benefician de estas ayudas del Cabildo. El plazo de ejecución de todas las acciones o actividades subvencionables se deben desarrollar durante el periodo establecido, desde el 1 septiembre de 2023 hasta 31 mayo de 2024.

La justificación de la subvención se realizará en la fecha máxima de 30 de junio de 2024, con un informe relativo a la finalidad para la que se concedió.