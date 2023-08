Dídac Díaz: «El fuego es inevitable; tenemos que aprender a convivir con ello»

La charla forma parte de un ciclo titulado "Hablamos de incendios. ¿Está tu casa protegida ante un incendio forestal?". ¿Cómo se sabe si una casa lo está o no?

Depende de cómo tenga los 15 metros alrededor de la casa y la vegetación que tenga. Eso no quiere decir que se salve, pero la probabilidad es mayor si no tiene la zona limpia. Si queremos aprender a convivir con grandes incendios, la clave es esta. El tema de los incendios no solo es un tema de administración, sino también lo limpio que tenga la propia gente el terreno de alrededor. Cuando hay casas ardiendo lo primero es salvar las casas mientras el incendio sigue propagándose, entonces es importante que nosotros trabajemos en un paisaje seguro donde las casas se hayan autoprotegido y nuestra misión se centre en el fuego y no en las casas.

¿Cómo se conciencia a la población que vive en las zonas de alto riesgo de incendios forestales?

Es una campaña que la hacemos desde hace varios años, pero hay gente que lo hace y gente que no. Creo que también es necesario que haya una ley en la que quede claramente explicada la importancia de mantener limpio el terreno de las casas y es importante que en los próximos años, ya sea mediante concienciación o legislación, sea asi. Hay zonas de Estados Unidos donde el seguro te paga la casa siempre y cuando esté limpia alrededor. Probablemente vayamos a un escenario de este tipo.

¿En qué debería consistir la ley que comenta?

En el tema de la limpieza, es decir, ahora mismo tenemos un decreto, el 146/2001 que te dice que todos los propietarios de las casas en zonas forestales tienen que tener una franja de vegetación libre de 15 metros mínimo pero se queda ahí, no dice nada mas. Pero, ¿Que pasa si esa persona no lo hace? ¿Que pasa si en esos 15 metros linda con otra casa? Todas esas pequeñas cosas que en otras leyes ya se están solucionando, la necesitamos aquí.

¿Cómo surge la estrategia de prevención 'Gran Canaria Mosaico'?

Gran Canaria Mosaico es una estrategia de prevención de grandes incendios. El problema es que nosotros en Gran Canaria no tenemos un problema de incendios forestales, sino de grandes incendios forestales. Los incendios forestales se apagan con mas bomberos y helicópteros, pero los grandes incendios forestales no. Estos se apagan con lo que se llama un paisaje mosaico, donde es necesaria la implicación de varias administraciones, del sector primario, carreteras y tambien de la ciudadanía. A partir de ahí nace la estrategia, de esa voluntad de aunar esfuerzos y cambiar la conciencia de la gente, que se creen que con mas hidroaviones o bomberos será mas fácil apagar y no es así.

¿Qué puntos tienen en cuenta a la hora de activar o no una alerta por incendios forestales?

En este caso las alertas por incendios forestales las declara la Dirección General de Seguridad y Emergencias del Gobierno de Canarias. Después nosotros en base al informe también. Es un tema de temperaturas y humedades relativas. Cuando tenemos las masas saharianas, como las que tenemos ahora, las temperaturas suben y las humedades relativas se desploman. Teniendo en cuenta eso podemos tener una idea de la vegetación y el peligro de incendios.

¿Es inevitable el fuego?

Si, claro. Incendios forestales siempre vamos a tener. Y siempre hemos tenido. Gran canaria tiene 14 millones de años y durante este tiempo se ha seguido cambiando y eso no se puede cambiar. Lo que se puede cambiar es la intensidad y el aprender a convivir tanto con el fuego como con ese riesgo. Igual que otros países que tienen terremotos saben vivir con ellos o con los tsunamis y huracanes. No lo podemos eliminar, por lo que tenemos que convivir con ello.

¿Tiene Canarias los medios suficientes para combatir los incendios?

Los grandes incendios forestales no se combaten con medios.No hay ningún servicio que pueda parar los grandes incendios forestales, porque están fuera de capacidad de extinción. No hay que mirar lo que se ha hecho en las ultimas décadas, sino en cambiar el territorio y hacerlo mas resistente, que es lo que se conoce como Gran Canaria Mosaico.