Disfrutar de unas vacaciones en Maspalomas cobra otro cariz al descubrir el Hotel Suites & Villas by Dunas 4 estrellas, un refugio de privacidad y de paz diseñado para ofrecer a sus huéspedes las vacaciones de sus sueños. En este hotel, la primavera eterna que regala el tiempo en Canarias, el relax y la calidad de Dunas Hotels & Resorts se han unido para crear un entorno único.

Hotel Suites & Villas by Dunas es uno de los hoteles en Gran Canaria favoritos para los amantes de la tranquilidad, pero también un hotel al que se puede acudir con pareja, amigos o familia en Maspalomas, con 302 unidades alojativas a elegir entre suites, suites familiares, senior suites y villas. Pensado para el disfrute de grandes y pequeños, unas vacaciones con niños de todas las edades en el Hotel Suites & Villas by Dunas es el mejor plan. Las instalaciones ofrecen zonas exclusivas, no únicamente para los más pequeños, sino para los adultos. Cuentan con un variado programa de animación, 3 zonas con piscinas rodeadas con maravillosos jardines de vegetación autóctona, escenarios al aire libre con música en directo y shows profesionales, canchas deportivas, mini disco y área de juegos.

Hotel Suites & Villas by Dunas forma parte de los hoteles en Gran Canaria de referencia para disfrutar de unas vacaciones con niños en Canarias, gracias a su perfecto equilibrio entre diversión para los reyes y reinas de la casa y zonas exclusivas para adultos. Con varios restaurantes para enamorar a todo tipo de paladares, la gastronomía se ha convertido en una de sus señas de identidad con recetas nuevas cada día, un restaurante principal con terraza y un buffet temático con cocina en vivo de calidad y con productos frescos kilómetro 0. La oferta de Hotel Suites & Villas by Dunas la posiciona como uno de los mejores restaurantes en Maspalomas, con especialidades internacionales y la mejor carta de postres para hacer las delicias de los huéspedes más golosos.

Imagina disfrutar de un atardecer junto a la piscina, con la naturaleza dibujando esa burbuja de confort a tu alrededor, en unas vacaciones en Maspalomas en las que se viva una sobremesa al aire libre y que te permita cuidarte por dentro y por fuera con la mejor gastronomía y disfrutando del Wellness & Hammam by Alina Vriel, centro de estética, masajes y tratamientos de belleza. Es el punto de equilibrio ideal para exprimir al máximo una escapada en familia, romántica, con amigos o en solitario sin renunciar a nada.

Dunas Hotels & Resorts lleva 36 años haciendo realidad las vacaciones idílicas de miles de personas, y se ha consolidado como una de las cadenas hoteleras más importantes del sector gracias a la creación de una marca que es sinónimo de calidad, cuidado del detalle en el servicio y atención personalizada a cada huésped. Dunas Hotels & Resorts no ha creado únicamente hoteles en Gran Canaria, sino que, con su dedicación y años de experiencia, ha hecho de cada uno de sus hoteles de 3 y 4 estrellas destinos con encanto para el relax y el confort.

Hotel para deportistas en Maspalomas

Sin duda, en el hotel Suites & Villas by Dunas se promueve un estilo de vida saludable. Está orientado, entre otros deportes, a los amantes del ciclismo ya que dispone de un Bike Center con depósito de bicis con cámaras de seguridad 24h/7, servicio de alquiler de bicicletas, mueble de herramientas específico, área de lavado y tienda especializada en ciclismo. Además de esto, el hotel se ha consolidado como alojamiento oficial de la Gran Canaria Bike Week que este año se celebrará a principios del mes de diciembre y para la que Dunas Hotels & Resorts ofrece a los ciclistas alojados e inscritos en la carrera, un maillot y un par de calcetines técnicos corporativos.

Con una sala fitness muy bien equipada, este hotel con gimnasio en Maspalomas permite cuidarte cada día. Unido a esto, el buen clima para entrenar al aire libre los 365 días del año e instalaciones y servicios con la garantía Dunas, además de un cercano campo de golf de 18 hoyos lo convierten en uno de los hoteles más demandados. Comunicar, en este sentido, que este año Dunas Hotels & Resorts patrocinó su I Torneo de Golf en el internacionalmente conocido campo Maspalomas Golf. El hotel Suites & Villas by Dunas acogió la presentación del circuito y la celebración de la entrega de premios de su propio torneo.

Villas en Gran Canarias solo adultos

El Hotel Suites & Villas by Dunas ha dado un salto de calidad con la inauguración de su área Premium Villas by Dunas, conformada por 68 villas renovadas, y que será una zona exclusiva para solo adultos (+16 años) a partir del próximo 1 de noviembre de 2023. Cuentan con salón y 1 o 2 dormitorios separados, además de una propia terraza con jardín. Su servicio de habitaciones para disfrutar de un completo desayuno sin tener que acudir al bufet, su carta de almohadas y sus productos de aseo de categoría superior entre otros servicios premium, se encuentran entre los detalles que hacen de estas villas una experiencia única para desconectar por completo y recargar energía.

Con la privacidad y la tranquilidad de esta renovada zona y la comodidad de un hotel como ejes centrales, estas villas en Gran Canaria rodeadas de vegetación tropical y con terraza propia, proporcionan un entorno libre de bullicio, íntimo y mágico. Provistas con los mejores servicios e innovaciones para el confort del huésped, las Villas Premium son la combinación perfecta de lo acogedor y lo exótico, con solárium de camas balinesas, bañera de hidromasaje climatizada y piscina principal. Villas Premium by Dunas, una auténtica atmósfera de paz y una experiencia ‘solo adultos’ en Maspalomas.