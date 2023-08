Teodoro Sosa: «Mi prioridad es el tren y en este mandato se empezarán a ver las fases»

En el nuevo pacto de gobierno del Cabildo sorprendió que NC reclamara al PSOE las áreas de Transporte y Movilidad para dárselas a usted. Y aún más que los socialistas las cedieran. ¿Por qué ese interés de su partido?

El presidente Antonio Morales lo explicó en su momento. Él es también el presidente de algunos entes del Cabildo, como la Autoridad Única del Transporte, y tiene que firmar mucha documentación. Parece que lógico que si el presidente tiene la responsabilidad directa, también tenga la gestión de ese área. Además, a nadie se le esconde que también entendemos que no solo es la Consejería de Transportes. El enfoque que se le ha dado es el de la movilidad sostenible, con una visión más medioambiental dentro del proyecto de ecoísla. No hay ecoísla sin un transporte sostenible, si no empezamos a implantar el tren, si no tenemos las primeras hidrolineras. No hay ecoísla si no empezamos ya a tener energías alternativas asociadas directamente al transporte. Por ejemplo, guaguas que vayan con hidrógeno verde. No solo es contar viajeros. Eso está bien y hemos tenido cifras récord de aquí para atrás, más de 30 millones de viajeros el año pasado y la perspectiva de que este año casi llegaremos a los 36 millones por la gratuidad de los bonos, pero hay que pensar también en ese nuevo enfoque, un transporte que apueste también por la parte medioambiental y el sello de ecoísla. Tenía lógica que NC intentara liderar este nuevo reto.

Considera su socio Augusto Hidalgo que las inversiones en Transportes son a largo plazo y que quizá ni siquiera se puedan realizar en este próximo mandato. ¿Es cierto?

No. Hay unas inversiones que ya están a punto de adjudicarse. Estamos hablando del Centro de Control de Tamaraceite, donde no solo se habla de un edificio, sino también de hacer inteligente al transporte en Gran Canaria. Que un ciudadano, a través de una aplicación, sepa si hay retenciones al estar enlazados con la Dirección General de Tráfico. O asociar todos los tipos de transportes que haya en Gran Canaria para que esté todo centralizado, digitalizado. Ese edificio está a punto de adjudicarse. Estamos hablando de 56 millones de euros en los próximos seis años. Y hay un gasto plurianual y fondos Next Generation dentro de esa partida. Y con respecto al tren, yo sí digo que este es el mandato del tren. Igual que el anterior fue el mandato del Salto de Chira, este es el del ferrocarril. ¿Que hay que luchar por la financiación? Sin lugar a dudas, pero, están todos los proyectos redactados.

El Cabildo inició los planes del ferrocarril hace ya 15 años y los distintos consejeros del Transportes llevan una década asegurando que ya están elaborados todos los proyectos y que solo falta buscar la financiación. Es cierto que el tren existe en los papeles, pero ¿veremos alguna obra en este mandato?

No todo. La declaración de impacto ambiental se ha presentado hace 15 días en el Órgano Ambiental. Realmente eso sí faltaba. Ahora queda la financiación. Evidentemente, yo no digo que vamos a tener el tren en marcha en este mandato, pero sí que empiecen a verse las fases de ese tren. Es decir, las expropiaciones, las cocheras y las estaciones que puedan irse construyendo. La financiación es complicada porque estamos hablando de 1.650 millones de euros, pero también es verdad que lo que no se empieza no se termina. Este mandato puede ser el del arranque. Hay que planificar por fases con un cronograma sensato. Una vez tengamos la declaración de impacto, hay que iniciar las expropiaciones y todo el tema energético, porque recordemos que será un tren verde, asociado a las energías limpias, como los molinos eólicos y el hidrógeno verde. Evidentemente, los 58 kilómetros no los vamos a tener en el mandato, vamos a tardar años, pero sí empezar a tener esos hitos: primero las expropiaciones, las cocheras, estaciones y algún tramo.

¿Qué otros proyectos de Movilidad tiene previsto continuar o poner en marcha?

Ya están en marcha las estaciones preferentes de guaguas, por ejemplo las de San Mateo, Santa Brígida y Agaete, por eso creo que sí que hay contenido para invertir durante estos cuatro años. Hay que visualizar una movilidad sostenible y yo estoy luchando porque el Cabildo lidere la primera estación de hidrógeno y empiece a suministrar esa energía al transporte público porque tenemos que dar ejemplo. Igual que hace una década, cuando empezábamos a hablar del vehículo eléctrico y el Cabildo creó toda la red de puntos de recarga de vehículos. Tengo el mandato claro del presidente Antonio Morales de continuar en esa línea.

Desde hace cinco años está bloqueada por los socios del PSOE y Podemos la compra de las fincas de Amurga. La oposición ha insinuado que se van a adquirir finalmente aprovechando la demanda judicial de los vendedores. ¿Es esa la idea?

Se ha dejado claro desde el mandato anterior que Amurga ya no es una prioridad. La segunda cuestión es que nosotros no tenemos la mayoría suficiente, como en el mandato anterior. ¿Que se ha hecho el expediente correctamente? Sí. ¿Que hay una gran diferencia con todo lo que se pudo decir en su momento? Lo ha dicho el Consejo Consultivo, que el expediente es correcto y que no podía ser declarado nulo. Terminado eso, para que nadie dijera que hubo ilegalidad en el procedimiento o que fue incorrecto, ¿es Amurga una prioridad para este equipo de gobierno? No. Para mi la prioridad es el tren, el transporte sostenible o modernizar la administración del Cabildo. La prioridad del presidente es que Gran Canaria siga siendo el motor económico de la gestión sostenible, medioambiental e hídrica, o conseguir la financiación para grandes infraestructuras sociosanitarias. Si le preguntas a la gente de la calle qué es más importante, Amurga o las 1.500 plazas sociosanitarias, yo ya sé la respuesta. Otra cosa es que esas personas pueden pensar que tienen derecho a que se les pague, eso se tendrá que discutir cuando toque. No entramos en ese debate, los propietarios que digan lo que tengan que decir, pero para el equipo de gobierno del Cabildo Amurga ni es una prioridad, ni está en la hoja de ruta, ni tenemos la mayoría para que se tome ese tipo de decisiones.

En el último Pleno del Cabildo mostró la preocupación del gobierno insular por el nombramiento de una persona de Tenerife, Airam Díaz, en el Consejo de Administración de la Autoridad Portuaria de Las Palmas. Se supone que el enfado es mayor aún tras la designación de María Fernández y la exclusión del alcalde de Agüimes de ese organismo.

Se empieza mal, creo que esas cosas no se hacen. Sobre todo porque Óscar Hernández ha seguido de alcalde y lo han destituido. Me parece lógica la protesta de la corporación municipal de Agüimes porque al final se ha hecho un reparto político en vez del reparto institucional. Es que hay que saber medir estas cositas. No se puede quitar un reparto institucional y dejar fuera a los ayuntamientos que tienen algo que decir en la Autoridad Portuaria. ¿Es que el muelle de Arinaga va a ser defendido igual por María Fernández que por Óscar Hernández? La respuesta es que no. Prima el reparto político y es para enfadarse. Respecto al otro nombramiento, yo hice la pregunta en el Pleno porque se ha dado poca información y la ciudadanía tiene que enterarse de estas cosas. Aquí se ha puesto a una persona con unos intereses que, según entendemos nosotros, que no van a ser los mejores para defender a Gran Canaria. Viene de la otra Autoridad Portuaria, la de Tenerife, y encima ligado a una empresa con intereses muy concretos. Sabemos que el sector empresarial de la provincia de Las Palmas no está contento con esa decisión, pero que no se pronuncia porque todos sabemos lo que sucede políticamente. En el Puerto de la Luz no se puede poner a alguien de la competencia, el lobo cuidando las ovejas. Los dos puertos tienen que ser rivales, pero sanamente, por eso no tiene lógica ese nombramiento. Si lo hubiéramos hecho al revés, es decir, poner en la Autoridad Portuaria de Santa Cruz de Tenerife a un grancanario ligado a una empresa portuaria de aquí, el escándalo en la sociedad tinerfeña hubiera salido al día siguiente. Los grancanarios nos relajamos, pero nosotros no podemos hacer cómplice al Cabildo de esa operación. Respecto a María Fernández, el Gobierno de Canarias tiene la potestad, efectivamente, de cambiar al presidente de la Autoridad Portuaria. Lo ha hecho, Beatriz Calzada por Luis Ibarra, y nosotros no decimos nada. Pero no tiene ningún sentido que se cargue al alcalde del municipio donde se encuentra el puerto de Arinaga, el segundo de más trascendencia económica de la isla, para poner a María Fernández, simplemente porque perdió en las elecciones al Cabildo y tampoco ha salido de diputada nacional. Eso es un poco feo.

María Fernández protestó porque al grupo de CC en el Cabildo solo le concedieron un puesto de asesor, cuando pedían dos. ¿Estamos ante un juego de venganzas?

No. Se les explicó claramente y a los tres consejeros de CC y a los tres de Vox se les dio un liberado y medio a cada uno, que si se hacen números probablemente sea una decisión más beneficiosa para ellos que el puesto de un asesor. Los demás grupos de la oposición no se han quejado, solo María Fernández. El PP, que es la fuerza mayoritaria de la oposición, tiene por primera vez tres liberados. Se ha hecho un reparto proporcional de los asesores y el gobierno insular ha sido generoso a liberar a seis consejeros opositores para que cobren un sueldo del Cabildo.

¿Va a seguir concentrado también en su actividad como alcalde de Gáldar o va a priorizar el Cabildo?

Tengo claro que cuando yo me presento a unas elecciones estoy al servicio de mi ciudad. Yo me presenté a alcalde en Gáldar y no puedo, no debo, abandonar ahora. Dentro de cuatro años, ya decidirán el BNR en Gáldar y la organización insular, que es Nueva Canaria, pero yo, hoy, no me voy a ir por la puerta de atrás, eso no lo voy a hacer. Me parece que no sería leal con mis vecinos y creo que la gente, si algo me reconoce a mí, es la fuerza de mi palabra. Yo cumplo mi palabra, aunque me corten es una mano. Yo ahora salgo de esta entrevista y me voy a Gáldar. Tengo dos duelos y tengo que firmar documentación arriba. Y vuelvo de nuevo para Las Palmas. Hay días, y lo digo literal, que vengo hasta tres y cuatro veces a Las Palmas, pero la gente sabe que yo estoy ahí. Y que si me tienen que localizar, a la hora que sea, estoy en Gáldar, aunque no siempre físicamente. Me entero de los problemas y los ciudadanos saben que tienen un alcalde. También es verdad que tengo un buen equipo de gobierno, tengo 19 concejales, como para que haya uno en cada esquina, pero el alcalde tiene que estar, tiene que liderar y proteger también las decisiones del equipo. Pero el Cabildo también lo tengo en la cabeza, sin duda, hay cosas que son nuevas, pero me adapto y no irá en detrimento de Gáldar. Entiendo que tiene que ser un mandato de tránsito, donde las personas que ya están en primera línea, usando el símil futbolístico, calienten en la banda. Más tarde o más temprano, mi etapa arriba se acabará, cuando yo termine este mandato serán 20 años seguidos de alcalde. Yo creo que esa etapa se va cerrando, por decirlo así, y la decisión será dentro de años pero ahora me dolería irme por la puerta de atrás.

En las recientes Elecciones Generales iba usted de número 2 al Congreso por NC y se le ha visto más en campaña que al propio cabeza de lista, Luis Campos, o que al líder del partido, Román Rodríguez. Es para pensar que ya no solo es el delfín de Antonio Morales, sino algo más.

No lo busco y lo digo con total sinceridad. Quien me conoce sabe que yo el liderazgo orgánico dentro del partido nunca lo he querido. Nunca. Y además me parece que Román Rodríguez ha dejado claro que él va a liderar orgánicamente el partido. Y a mí me parece correcto porque tiene una experiencia y un bagaje que no la tiene otro líder dentro del organización, nadie. Y yo estaré donde me diga la organización, la gente lo sabe. Sabe que yo he sido siempre un soldado de a pie y si me dicen que ahí hago falta, yo voy. A mí no se me perdía nada yendo de diputado a Madrid, pero entendí que teníamos que intentar luchar por ese diputado. Nos faltaron 3.000 votos, un pequeño esfuerzo más y hubiésemos tenido diputado. Los datos del norte de Gran Canaria se notaron en las elecciones. Lo digo porque además tengo que sacar pecho de eso, el norte se fajó para que tuviéramos ese diputado. Yo estaré donde me digan, pero orgánicamente no tengo intención ninguna. En el futuro estaré donde crea el partido que puedo ser más útil. A día de hoy yo me siento cómodo en el Cabildo, ya estuve en la oposición, hace tiempo, y gobernando en estos últimos cuatro años. Además en un momento muy duro, con la pandemia, los incendios y la crisis. Me sirve de rodaje en la vida y es bueno, porque gobernar sin problemas lo puede hacer casi todo el mundo.

¿Qué le faltó a Nueva Canarias para conseguir ese diputado? Si se repitan las elecciones en diciembre, ¿cree que podrán sacarlo?

Lo tengo claro. El ir separados fue un error, pero no nuestro. Intentamos hasta el último momento, y lo digo públicamente donde haya que decirlo, que se intentó la unión del nacionalismo hasta el último momento. Yo creo que alguien pensó que nosotros íbamos a estar más débiles, pero en esta isla sacamos casi 40.000 votos, mientras que CC obtuvo 20.000. Es decir, nosotros multiplicamos por dos a CC en Gran Canaria, en unas elecciones muy polarizadas, donde todo el mundo vota en clave del debate nacional, a ver quién habló mejor entre Sánchez o Feijóo. Y yo digo, ni uno ni otro, porque no hablaron ni un minuto de Canarias. Y cuando no me hablan de Canarias con todos los problemas que ha tenido esta tierra durante estos años mar esta, pues me parece que ha sido verdaderamente un desprecio. Yo lo digo así porque lo siento. Allí no se habló de la crisis migratoria del Archipiélago, no se habló del conflicto marroquí-saharaui, o del volcán de La Palma. Ni un minuto, ni un segundo, aunque fuera por tener la delicadeza de decir que hemos tenido un problema grave en Canarias en este mandato. Yo creo que en estos momentos el voto útil canario nadie dudaría dónde ponerlo. Y estoy seguro que si se repitieran las elecciones, que no lo sé, lograríamos el diputado. La división del nacionalismo, evidentemente, no fue buena, porque al final esos votos de CC no iban a llegar, no sirvieron absolutamente para nada, mientras que a nosotros nos faltaron esos 3.000 votos. Si se hace la división entre los 21 municipios de Gran Canaria son 150 votos por pueblo. Nos faltó amarrar el voto de unas cuantas familias en cada pueblo. Ahora, si alguien nacionalista tenía dudas entre CC y NC, ahora no tendría dudas porque sabe que CC no va a obtener ningún diputado. Ese voto útil a nivel canario es el de los nacionalistas. ¿Quién va a gobernar en Madrid? Los nacionalistas vascos y catalanes. Es así. La triste realidad, pero que se vuelve a repetir mientras los nacionalistas sigamos divididos. Eso me parece un error y me duele.