Caídas de usuarios por resbalones lleva a revisión el Zoco Negro en Arinaga

La piscina de el Zoco Negro en la playa de Arinaga del municipio de Agüimes es un lujo. Habilitada para personas con movilidad reducida y sobre todo, para familias con hijos o jóvenes se ha convertido en el tiempo en uno de los rincones favoritos tanto para residentes como para usuarios de múltiples municipios de la isla. Cuenta con un área de playa, zonas de solárium y una gran plataforma que sirve de balcón a la piscina. Llegan de todos los rincones insulares por su seguridad y aguas cristalinas. Pero también se corre un pequeño peligro. Las caídas al suelo en la plataforma han sido habituales en los últimos días, «porque resbala mucho al salir del agua».

Esta premisa la decía este domingo uno de los usuarios fijos de el Zoco Negro tras el tremendo resbalón de una señora en medio de la plataforma azul, que quedó inmovilizada en el suelo, sin poderse mover. Muchos bañistas se arremolinaron quejándose por la inseguridad del suelo. La mujer se quejaba de la cadera y por su voluntad, aún en el suelo, prefirió no pedir el servicio de ambulancia.

«Esto pasa a diario» decían los bañistas mientras hacían pelota alrededor de la señora para ayudarla. También acudió el socorrista a asistirla.

La señora finalmente solo recurrió al apoyo de algunos allegados para subir cojeando las escaleras hasta el paseo de la avenida. Sus familiares sí quisieron plasmar el incidente a modo de reclamación.

El socorrista de turno, servicio adjudicado a la empresa Provital, hizo su trabajo para ir a socorrer a la persona en esos momentos sentada e inmovilizada en el suelo. La perjudicada descartó en todo momento pedir su servicio y el de ambulancia. Es más, se personaron los responsables de Provital que se hicieron eco de la emergencia.

Condiciones de la plataforma

Entretanto, y con una plataforma llena de usuarios en la que no cabía un alfiler, fueron muchos los bañistas que arremetieron contra las condiciones del piso de la plataforma, porque aseguraron «ésto pasa a diario, y hasta que no pase algo muy grave, no actúan».

Según fuentes del Ayuntamiento de Agüimes, la plataforma se somete a revisión todos los años. Las obras para este área para bañistas se llevaron a cabo en mayo. La superficie se trata con un producto acuoso en base a componentes especiales destinado a superficies minerales resbaladizas, para evitar resbalones y caídas en distintos tipos de suelo, como es el el caso de dicha plataforma. A priori, no hay constancia de denuncias efectuadas por los bañistas que hayan sufrido este tipo de accidentes.

Verificar el estado

El Ayuntamiento insiste en que el último incidente sufrido por la usuaria será valorado, al igual que otros ocurridos este verano. Aclara que el servicio de Socorrismo actuó acorde a los protocolos. Y además, afirma que procederá de inmediato a verificar a fondo el estado del espacio tan frecuentado.