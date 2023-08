Las medianías del sur de Gran Canaria aguardan la ola de calor

Los vecinos de las medianías del sur de Gran Canaria esperan a la que será la ola de calor más intensa del verano brindando con cervezas y resguardándose del sol a la "sombrita".

La tendera Verónica López, comentaba divertida que la ola de calor «no se puede parar», pero que "al fresquito y cerrando las puertas y ventanas" es más llevadera. «Tirajana tiene un clima extremo tanto en invierno como en verano» declara otra vecina, Rosa Santana. Aunque ella aguanta muy bien el calor reconoce que algunos de sus vecinos hacen sus recados «tempranito» para evitar salir al mediodía, horas en las que el calor se intensifica. Los habitantes de Tunte reaccionaban al aviso este miércoles con cierta pachorra, a pesar de que ya apuntaba maneras con sus 32,4 grados centígrados anotados a la raya de las cinco de la tarde.

En Santa Lucía, donde se prevé que la máxima alcance los 44 grados durante en fin de semana, José Antonio Llanera, Pedro Fernando Pérez y Luis López se preparan para afrontar la subida de los termómetros brindando con unas refrescantes cervezas en el bar Guata. «Este verano ha sido menos caluroso que otros años aunque ha habido días fuertes», explicaba Llanera. El tirajanero añadía que su aliado para combatir la canícula es el aire acondicionado. «Pasar una ola de calor aquí sin aire es muy duro», afirmó Llanera.

A pocos metros del bar, la vecina Conchita Ramírez presume de no haber sufrido las olas de calor que han tenido lugar en lo que va de verano. «No las he sufrido porque las he pasado al fresco, en mi casa”. La vivienda, construida en piedra, destierra a las altas temperaturas de su interior. Además, la cocina, donde Ramírez reconoce pasar la mayoría de sus tiempo, tiene un gran ventana protegida del sol por los árboles y plantas de su jardín. También comentaba que, en la mañana del miércoles, Santa Lucía «amaneció con escarcha».

Agüimes, que estaba desierto las primeras horas de la tarde de ayer, espera llegar a los 39 grados en las jornadas venideras. Ángel Moreno, natural del municipio, apunta que «cuando era chiquillo a las olas de calor las llamábamos verano».

Este aviso rojo por calor, precedido ya hoy por el naranja por el mismo motivo, se cebará con las medianías orientadas al sur junto con el pago de Tasarte, o Tejeda, dibujan la sartén del archipiélago canario. No en balde, se encuentran abonados en el ranquin de las temperaturas máximas de Canarias cuando llegan los embates más potentes del verano.

Es una situación antesala de otro incremento de las temperaturas, que se hará notar a partir de las 11.00 horas de mañana, con un nivel de riesgo extremo por valores en torno a los 40 grados, ahora ya en todos los niveles, desde la costa a la cumbre, y con unas mínimas que darán origen a noches tropicales en decenas de estaciones meteorológicas del archipiélago.

La Dirección General de Emergencias del Gobierno de Canarias ha declarado, junto a la alerta máxima por altas temperaturas en el Archipiélago, la alerta máxima por riesgo de incendios forestales en Gran Canaria y en las islas las occidentales. Este último aviso es consecuencia, precisamente, de las extremas temperaturas a las que se enfrentará la Comunidad Autónoma en los próximos días.

Ante este panorama, los vecinos de varias localidades de las medianías de Gran Canaria, más concretamente de Tunte, Santa Lucía y Agüimes, aguardan con tranquilidad e incluso costumbre la ola de calor prevista para el resto de la semana, la más potente del verano hasta la fecha.