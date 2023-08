La recuperación de una finca destruida en el incendio de 2017 acaba con una sanción de 18.000 euros a la dueña

La recuperación de una finca agrícola quemada por el gran incendio forestal de 2017 en la cumbre de Gran Canaria ha terminado en «una pesadilla» para su dueña, Rita Vega Lorenzo, que pese a contar con el apoyo del Cabildo y del Ayuntamiento de San Mateo para repoblar el terreno con árboles frutales ha visto como la Agencia de Protección del Medio Urbano y Natural (Apmun) del Gobierno de Canarias le sanciona con una multa de 18.000 euros y le obliga a desmantelar lo realizado para restablecer la situación de la parcela a su estado anterior.

«Pues si quieren, que vengan ellos y le prendan fuego otra vez a la finca, porque yo no pienso arrancar los árboles y las flores que hemos estado plantando en los últimos seis años y que ya están empezando a dar frutos; si he cometido algún error entre tanta burocracia y descoordinación administrativa, pues lo arreglo, pero siempre he actuado de buena fe, no soy una delincuente medioambiental», declara la afectada, enfermera jubilada y residente en Santa Brígida.

Rita Vega recurrió la resolución de la Apmun en los tribunales, al entender que el expediente contiene varias «falsedades» porque los agentes denunciantes «nunca han estado dentro de la finca para verificar lo que dicen que ven desde lejos», pero una sentencia del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo Número 3 de la capital ha desestimado el recurso y condena a la propietaria a pagar también las costas procesales, sin posibilidad de acudir a otras instancias judiciales.

La finca, según los documentos que figuran en el expediente, tiene una superficie de 2.000 metros cuadrados y se encuentra en el lugar conocido como Llanos de Ana López-Las Mimbreras, en el municipio de San Mateo, en el Espacio Natural del Paisaje Protegido de Las Cumbres, en zona de uso tradicional y suelo clasificado como rústico de protección agraria rural.

Siniestro

En el año 2017, el fuego que devastó 2.700 hectáreas en los municipios cumbreros también alcanzó de lleno a los terrenos de Rita Vega y su familia, situados muy cerca de la finca de Carin Ostman, la mujer que falleció en ese siniestro al tratar de rescatar a sus animales.

«Cuando llegué tras el incendio, todos los árboles frutales estaban calcinados y la tierra ennegrecida, no había ni una sombra donde cobijarse del sol o de la lluvia», recuerda la afectada, que relata que desde ese mismo momento decidió rehabilitar la finca para sus hijos y nietos.

Como senderista, miembro de grupos montañeros y de Ascan, contó con el respaldo de parientes y amigos para iniciar la repoblación. Se acogió a las subvenciones del Cabildo y logró que la Granja Agrícola le concediera árboles frutales en una de las convocatorias públicas. También contó con el asesoramiento de expertos en botánica, como el geógrafo José Julio Cabrera, y con un informe de un ingeniero de la Confederación de Organizaciones Agrícolas y Ganaderas (COAG).

En total, según ese último documento, en la actualidad hay 128 árboles frutales variados, unos entregados por el Cabildo y otros comprados o regalados, así como plantas medicinales o aromáticas y hortalizas de temporada para autoconsumo.

Tras los primeros trabajos de limpieza de la tierra, y ante la necesidad de tener un sitio en el que descansar o guardar los aperos, pues cada vez que acude a la finca se tiene que trasladar en coche desde Santa Brígida, un vecino de Tejeda le regaló un contenedor que había preparado para esos menesteres.

Siempre según su versión, para transportar e instalar el contenedor tuvo que poner una capa de hormigón, de unos 30 metros cuadrados respecto a una superficie total de 2.000 metros, cerca de la puerta de la finca. También, para evitar la entrada de personas a coger la fruta o de cazadores en busca de conejos, procedió al vallado perimetral de los terrenos.

Además, forró el contenedor con maderas y le puso un toldo, que tanto le sirve para resguardarse del calor como para recoger la lluvia, pues la finca no tiene agua y debe llevarla en cubas.

San Mateo otorgó una licencia de obra menor y el Cabildo entregó buena parte de los 128 árboles existentes

En sus últimas alegaciones al Apmun señala que cuando el terreno ya empezaba a estar operativo, el 22 de septiembre de 2020 aparecieron dos agentes de Medio Ambiente de la Comunidad Autónoma y formularon una primera denuncia sobre las obras e instalaciones.

La denuncia consideraba ilegales el «hormigonado de unos 30 metros cuadrados, instalación sobre dicho hormigonado de container metálico de unos 25 metros cúbicos de volumen, construcción de muro de piedra, vallado perimetral e instalación de placas fotovoltaicas sin que consten títulos habilitantes».

Esas actuaciones, realizadas de «buena fe» por la propietaria en la creencia de que al tratarse de instalaciones provisionales para el cultivo agrícola estaban habilitadas por ley, fueron legalizadas con posterioridad, el 17 de marzo de 2021, con una licencia de obra menor del Ayuntamiento de San Mateo y un informe favorable de compatibilidad del Servicio de Medio Ambiente del Cabildo.

Ocho meses después, los agentes de Apmun presentaron otra denuncia «por la ampliación de las obras ya realizadas y la realización de obras nuevas o cambio de uso de las instalaciones preexistentes». Se trata de las reseñadas en la primera denuncia, a las que se añaden «apertura de pista, ampliación y modificación de fachada del contenedor metálico instalado, cambio de uso del contenedor metálico, depósito de aguas residuales, solera de hormigón sobre la pista abierta, instalación de dos invernaderos con base hormigonada, acumulación de materiales dentro de la parcela e instalación de portalón metálico de entrada».

Apmun denuncia la instalación de un contenedor para aperos y el hormigonado de 30 de los 2.000 metros del terreno

En esa denuncia, según Rita Vega, se realizan «afirmaciones falsas», como que existe un depósito de aguas residuales y invernaderos «con base hormigonada». Ante esa última «incongruencia, pues a nadie se le ocurre plantar algo sobre el cemento», la afectada asegura que «no existe ninguno de estos elementos e invitamos a los técnicos, funcionarios y agentes de esta administración a comparecer en el terreno a fin de verificarlo».

Sobre el supuesto cambio de uso del contenedor, responde que «nunca se ha usado como residencia, pues a nadie se le va a ocurrir a vivir en la Cumbre en una caja metálica de nueve metros cuadrados, sin baño y sin agua corriente, solo con un fregadero para lavar la loza que se utiliza cuando viene alguien a cuidar los árboles.

Rita Vega no entiende que desde el Cabildo y los ayuntamientos se esté animando a la población a recuperar la agricultura y los árboles frutales, el llamado paisaje mosaico para prevenir los incendios forestales, mientras que desde el Gobierno de Canarias «se persigue a los pocos que se atreven a meterse en la maraña burocrática de plantar un árbol en su propia finca». A su juicio, Apmun está utilizando su caso «para dar un escarmiento a todos los agricultores de la Cumbre».