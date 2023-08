La mesa se llena de colores

Esta semana no le quedaba más remedio al empresario grancanario Carlos Hernández Marqués que acordarse de su anterior trabajo como chef entre los fogones de las cocinas de algunos de los mejores restaurantes de la Isla. «Con el calor que está haciendo esta semana nos estamos viniendo a recoger a las cinco de la madrugada porque al medio día, con estas temperaturas y dentro de los invernaderos, no se puede trabajar», explica el joven de 29 años que hace cinco puso en marcha Canarias Chef Select, un negocio dedicado a cultivar y comercializar en Santa Lucía de Tirajana flores comestibles y brotes frescos, una vieja tendencia en gastronomía, especialmente en la francesa, que ahora sí que ha llegado para quedarse.

Carlos Hernández Marqués lo tuvo claro: «durante mi experiencia en la restauración me di cuenta que había un negocio interesante porque las flores comestibles y los brotes frescos estaban cada vez más presentes en los menús y son productos que por sus propias características no resultan sencillos de adquirir en los proveedores de alimentos de nuestro archipiélago», dice antes de añadir: «siempre es mejor pasar calor entre plantas y flores que dentro de una cocina», bromea sobre las altas temperaturas con las que ha transcurrido la semana.

La empresa nace en 2018 fruto de la inquietud de Carlos, por entonces un chef local enamorado de la buena cocina y del mundo de la agricultura.

De ahí nace Canarias Chef Selec, la denominación comercial de la sociedad Microvegetales Canarias, S.L.U., donde Hernández fusionó por fin en un mismo proyecto sus dos pasiones, a las que se sumó después su deseo casi fraternal de facilitar el acceso a estos alimentos tan especiales a los profesionales y amantes de la buena cocina en Canarias; a sus antiguos compañeros.

«Estamos contentos porque la respuesta que recibimos de los clientes es bastante buena y eso es muy importante para nosotros», reconoce sobre un negocio que le ha permitido crear ya cuatro puestos de trabajo.

Restaurantes, supermercados y algunas tiendas del Archipiélago figuran entre los más de doscientos clientes que tiene actualmente Canarias Chef Selec. «Es muy importante ser y servir rápido los productos para que estén frescos cuando llegan a la mesa. Esa es la razón de que trabajamos muy pronto en la recogida; así podemos realizar el reparto a primera hora», relata.

Entre los microvegetales frescos que cultivan con mimo Canarias Chef Selec en los alrededor de 7.000 metros de finca, con tres invernaderos, destacan, entre los brotes vivos, acelga roja, albahaca, albahaca morada, amaranto rojo, berros, cilantro, col lombarda, girasol, guisante, mizuna roja, mostaza, rábano china rose, rábano daikón, rabano sanao, remolacha, rúcula...

Carlos Hernández Marqués y su equipo cultivan, asimismo, acedera, amaranto, capuchina y mizuna que comercializan en hojas cortadas y, por último, zanahorias babys y zanahorias micro, dos de sus delicados bocados que se rifan algunos de los chefs más importantes del Archipiélago canario.

«Claro que ha tenido mucho que ver la llegada a las cocinas de nuevos chefs con otra visión», cuenta el grancanario sobre el actual escenario de la gastronomía en las Islas, «pero también tiene mucho que ver la tendencia generalizada de comer sano y, sobre todo, de comer productos que sean naturales al cien por cien, como es nuestro caso». Proteínas, fibra y distintas vitaminas y minerales convierten estos alimentos en súper alimentos.

Todos los detalles se cuidan en este responsable negocio localizado cerca de la carretera GC-1, en el sureste de la isla de Gran Canaria. «La motivación, la dedicación y la innovación son una constante en Canarias Chef Select y por eso trabajamos duro cada día para poder satisfacer las necesidades de nuestros clientes», reconocen en este negocio que tiene en las flores comestibles otro de sus pilares, quizá el más llamativo de todos.

Allysum, Boca Dragón, Borraja, Clavel Chino, Flor de Ajo (Thulbaghia), Pensamientos, Pétalos mini rosas, Tagetes o Tagetes bicolor crecen en la finca de Santa Lucía de Tirajana, donde se practica un cultivo sostenible y paulatino «para que las plantas también descansen y crezcan sanas», dice Hernández Marqués, que detalla con pasión los sabores de cada una de ellas. Unas saben a ajo, otras a cítricos...

Con la chef Carme Ruscalleda como referente en España de la cocina con flores, este producto ha sido utilizado desde hace mucho tiempo en la cocina, ya sea de una manera directa o indirecta.

En los siglos XVII y XVIII se pueden encontrar diversas recetas que aluden a ensaladas elaboradas con flores, pero no fue hasta hace alrededor de 20 años que las flores empiezan a utilizarse con mayor asiduidad en la cocina, pero ya no para decorar recetas, sino como parte de la elaboración, siendo los franceses quienes primero abrieron la alta cocina a este colorido producto.

El negocio grancanario cuenta con su propia página web –www.canariaschefselect.com - para facilitar tanto a los particulares como a los profesionales sus pedidos desde cualquiera de las Islas del Archipiélago. Además de distribuir, Canarias Chef Select comercializa asimismo un kit de cultivos o semilleros ideales para aquellos y aquellas que quieran atreverse a crear en casa su propio huerto.

El empresario Carlos Hernández Marqués no descarta seguir creciendo con su negocio o abrir la finca a visitas profesionales «para que vean cómo es el proceso», dice. Participante del programa del Cabildo Insular ‘Gran Canaria Me Gusta’, el joven de 29 años tiene claro que, por el momento, no piensa dejar de florecer.