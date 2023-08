Cese oficial del primer concejal de Forum Drago

El Pleno Extraordinario celebrado este lunes en las casas consistoriales de Ingenio aprobó como tema principal la entrega de acta como edil en las filas de Forum Drago de Adrián Ramírez, que sorpresivamente solicitó su dimisión y entrega de su acta el 9 de agosto por «estar desilusionado con la política». Ocurrió a poco más de mes y medio de estar a cargo de sus cinco áreas relevantes como Comercio e Industria; Recursos Humanos; Nuevas Tecnologías; Régimen Interior; y Movilidad y Transportes.

Ahora, Rubén Cruz se postula como su sucesor. Es el próximo en la lista de Forum Drago, pero todo no se decidirá hasta el pleno ordinario que celebra el Ayuntamiento de Ingenio a finales de agosto.

El que fuera nuevo edil del grupo de Gobierno de Ingenio Ramírez, alegó el día de su renuncia al acta como concejal por Forum Drago que lo hizo por «tener frustración y desilusión», por «no estar a gusto ahí dentro» y porque «no es lo que esperaba». Aún así, solo admiró a sus compañeros en la corporación, como «son grandes profesionales».

"No estoy bien"

El ya ex edil confesó que «personalmente no estoy muy bien y he decidido volver a mi trabajo».

Más allá de dar nombres o no, sí especificó que «esto no es lo que uno espera», en referencia a lanzarse a la política con Forum Drago, partido que gobierna Ingenio junto al PP.

Tras tomar su decisión y en declaraciones a este medio, Ramírez informó de que «he visto cosas que no me han gustado», en relación a su mes y medio como concejal en Ingenio. «Lo que he visto no me ha gustado nada. Esperaba que todo fuera más dinámico», al tiempo que relató que «no está siendo fácil». Reconoció que «tras lo visto, no seguiré en política» y que no pretende darle «mayor importancia».

El salón de sesiones de las casas consistoriales, en un acto plenario de carácter extraordinario y urgente, trasladó como punto del día «dar conocimiento de la renuncia al acta de concejal de Adrián Ramírezy solicitar cuanto antes a la Junta Electoral la credencial del siguiente en la lista para completar la configuración del grupo de gobierno y dar celeridad en el funcionamiento de los órganos de gobierno de este ayuntamiento».

El alcalde de Ingenio, José López, quiso destacar «la considerable aportación a los valores democráticos del municipio, la defensa por el interés general de lo que es de todos y la lucha por la verdad», refiriéndose al hasta ahora concejal de las áreas citadas.

López deseó al ex edil Adrián Ramírez «la mejor de la suerte en su vida personal y profesional». Según fuentes de la oposición, en el ayuntamiento, se esperan nuevas dimisiones».

Escuelas infantiles

El municipio de Ingenio también anunció este lunes en el pleno el acto de constitución del nuevo consejo de administración del Patronato de Escuelas Infantiles de Ingenio.

Estará presidido por la concejala Alejandra Rodríguez, contando con Sebastián Peña, gerente; David Castellano, secretario; y el doctor Juan Gil, que ostenta un cargo honorario. El resto de los miembros del consejo son los ediles del grupo de gobierno, Rayco Padilla, Almudena Hernández, Fátima Méndez y Rosario Viera; y las responsables del resto de partidos con representación municipal, Elena Suárez (PSOE) y Minerva Artiles (AGS). Además de Inmaculada Santana, por las trabajadoras.