«Infecar será una referencia para la isla y para toda Canarias después de las reformas»

Además de Industria, Comercio y Artesanía, que ya gestionó en los últimos ocho años, en el nuevo gobierno del Cabildo también asume el área de Desarrollo Económico. ¿Con qué competencias y objetivos?

El área de Desarrollo Económico tiene ahora entre sus competencias la gestión política de la Institución Ferial de Canarias (Infecar) y de la Sociedad de Promoción Económica de Gran Canaria (Spegc). Antes, además, tenía el Instituto de la Energía. Esta reestructuración para unirla a la Consejería de Industria y Comercio tiene todo el sentido del mundo para trabajar de una forma estratégica la dinamización económica de la isla. Ahora la transversalidad y la generalización de programas es mucho más fácil porque la industria y el comercio tienen mucho que aportar en ese faceta. Ya estamos trabajando en una coordinación con Infecar y la Spegc para alcanzar los objetivos que nos planteamos para este mandato.

¿Y qué proyectos tiene en Industria y Comercio para estos próximos cuatro años?

No vamos a quitar lo que funciona. En el Plan Estratégico de Áreas Industriales ya hemos invertido 14 millones de euros y hemos favorecido la creación de distintos entes de conservación. Estamos a la espera de que el Ayuntamiento de Telde registre en el Gobierno de Canarias los de los polígonos de Maipez de Jinámar y Salinetas. En Las Palmas de Gran Canaria el objetivo prioritario es que se ponga en marcha el ente de conservación de El Sebadal y hemos animado también el de Las Torres. Y el del polígono de San Isidro de Gáldar ya está en proceso. Es algo que ha funcionado y lo hemos visto en las distintas áreas industriales, en la ubicación de empresas y en la creación de empleo, por eso vamos hacia el segundo Plan Estratégico. Respecto al área de Comercio, vamos a reeditar también el Plan de Modernización de las Zonas Comerciales Abiertas (ZCA) y presentarnos a convocatorias de los fondos Next Generation de la Unión Europea dirigidos a la digitalización. Y muy importante, vamos a tener el primer observatorio del comercio de Gran Canaria, ya tenemos la partida presupuestaria para este año. Y eso supone que vamos a encargar distintos informes sobre ese sector y, en base a esos diagnósticos, decidiremos las políticas en materia comercial.

¿Por ejemplo?

El primer informe que vamos a encargar será sobre la valoración de la dinamización comercial. Vamos a ir a pie de calle, a las ZCA, a preguntarles directamente a los empresarios sobre su apreciación. Ese observatorio irá emanando informes y planificaciones, no solo de comercio en general, sino también por sectores. En la campaña electoral hubo partidos que plantearon un debate sobre los bonos de consumo y yo dije que hay que analizar si Gran Canaria necesita esos bonos de consumo. Ese observatorio nos lo podrá decir. No obstante, el Plan de Modernización de las ZCA no se va a cambiar porque hay que más atractivas y sostenibles, que a la gente le apetezca ir allí a tomarse un café o a comprase unos zapatos. Vamos a seguir en esa linea. Ya llevamos invertidos 16 millones de euros y se han acogido todos los municipios que han decidido iniciar esa modernización y redactar su plan director.

¿Qué planes tiene para Infecar?

Vamos a hacer una valoración de todas las ferias llevadas a cabo hasta el momento. Hay algunas que están funcionando muy bien y lo que funciona hay que dejarlo. Hay que evaluar los errores y las dificultades, pero también los aciertos y los éxitos para seguir planificando la celebración de ferias. Al yo tener Gran Canaria Me Gusta y celebrarse allí esa feria es más fácil crear sinergias con la Cámara de Comercio y otras entidades. Una de las acciones es crear un aula de innovación en la gastronomía con el producto local a través de un acuerdo el Basque Culinary Center. Pero principalmente vamos a centrarnos en todo lo que tiene que ver con el nuevo pabellón y la renovación de la imagen de Infecar. La reforma será un referente de sostenibilidad para Gran Canaria y también para el resto de las islas.

Las zonas industriales de Gran Canaria presentan una gran variedad, desde las que funcionan bien y están en expansión, como Arinaga, a las que arrastran problemas económicos y ofrecen una imagen de deterioro y abandono. ¿Tan complicado es homogeneizar todas esos polígonos industriales?

Creo que hemos avanzado. En el tema de las áreas industriales siempre miro a la botella medio llena, no medio vacía. Lo que hemos conseguido ha sido muy importante, una inversión de 14 millones de euros en el pasado mandato, 23 millones si se suman las partidas del primer mandato. Empezamos la inversión en 2017 porque decidimos hacer una diagnóstico previo. Las únicas zonas que necesitan ahora un trabajo importante son Salinetas, en materia de accesibilidad, que ya está en camino, y Maipez, por unos grandes baches, y será el primer proyecto a subvencionar por la Consejería. No conozco ninguna otra zona industrial que tenga una situación complicada, pues desde 2015 hasta ahora hemos conseguido que no haya polígonos abandonados. Hemos ido poco a poco dando la mano a aquellas áreas que lo han necesitado. En Arinaga ya estamos planteando un centro de transferencia de residuos específico para ese polígono. En El Goro estamos terminando proyectos de pluviales. En Salinetas de accesibilidad o en Cruz de la Gallina de movilidad. Todas las zonas industriales están trabajando hacia esa modernización. En el diagnóstico de 2015 los resultados sí eran catastróficos, pero ya no estamos en esa situación.

Si se viaja por la autovía del Sur, la imagen de los polígonos industriales y sus alrededores no es precisamente idílica, con vallas ilegales, solares llenos de escombros y restos de invernaderos, granjas desvencijadas, naves que no se han reformado en décadas...

Eso lo está trabajando el Observatorio del Paisaje, a través de la Consejería de Inés Miranda, y abarca todo lo que tiene que ver con la imagen de la autovía GC-1. Ya hay un proyecto y presupuestos destinado a ese fin.

¿Baraja el Cabildo impulsar nuevas zonas industriales o es mejor concentrar las empresas en las ya existentes?

No. Estamos trabajando con las que tenemos. En El Doctoral sí hay un suelo importante y el Ayuntamiento de San Lucía está intentado solventar los problemas, porque hay muchos propietarios privados. No está previsto desarrollar más suelo industrial. Tampoco es competencia del Cabildo, sino de los ayuntamientos a través de su planeamiento urbanístico, pero estamos centrados en mejorar las que tenemos, en cualificar y modernizar las que existen.

Aparte de tener más competencias en el Cabildo, se ha convertido usted en la mujer con más poder dentro de Nueva Canarias, pues queda como número tres de Antonio Morales y Teodoro Sosa. Con algunas excepciones, su partido está liderado por hombres en todas las instituciones. ¿Cuando llegará la hora de las mujeres en NC?

En mi organización, y creo que también en el resto, la participación activa y el protagonismo que tenemos hoy las mujeres se lo debemos a muchas otras. Los precedentes míos en Telde fueron Paquita Hernández, Yoya González, Josefa Milán, Inés Jiménez o Rosa Suárez. Esas mujeres, también implicadas en la lucha feminista, abrieron paso en la organización para reclamar su papel en la política y el trabajo de ellas es la herencia que hemos recibido las mujeres que ahora estamos en primera fila. Mientras sigamos teniendo ese protagonismo y esa participación activa, da igual que el siguiente presidente o presidenta sea un hombre o una mujer. Lo importante es que la mujer en Nueva Canarias siga teniendo la voz y el protagonismo que tiene ahora. Y eso ocurre en otras organizaciones políticas, no solo en la mía.

Usted también concurrió como número dos al Ayuntamiento de Telde el pasado 28 de mayo, ¿Qué le ocurrió a NC en ese municipio? ¿Han encontrado las razones del batacazo en las elecciones municipales y la pérdida de la Alcaldía?

En la ejecutiva local de NC decidimos dejar pasar un tiempo y hacer un análisis. Habrá una reflexión compartida con la militancia después del verano. Eso desde el punto de vista organizativo. Luego, cada uno subjetivamente tendrá sus opiniones, que las compartiremos en los órganos del partido.