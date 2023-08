«Clavijo colocó en Puertos a una que no se entera y a un amigo cuestionado»

-P Tras años en la portavocía como vocal en del órgano de administración de la Autoridad Portuaria de Las Palmas ha sido desvinculado del órgano. Por qué cree que ha sido cesado en su cargo?

R- «Estoy desde 2019 como vocal. La ley portuaria especifica que los municipios con Puertos del Estado en sus municipios deben tener representación, como es el caso de Agüimes, por el Puerto de Arinaga y Puerto del Rosario, en Fuerteventura. Puertos del Estado un órgano que toma decisiones y es importante para el gobierno local, los ayuntamientos deben estar presentes porque son los que conocen el día a día. Y el vínculo con los empresarios, como es el caso del Polígono Industrial de Arinaga y el Puerto. No es de sentido común que una consejera de la oposición del Cabildo que no tiene ni idea, no se entera, ostente ese puesto de vocal en el órgano portuario. Es más, la segunda portavocía tras eliminar a Agüimes y Puerto del Rosario, ha recaído en un amigo del presidente del Gobierno canario, Fernando Clavijo. El hombre, que ni me acuerdo de su nombre, trabaja en una empresa importante portuaria. De hecho, el nombramiento del empleado metido por el presidente del Gobierno, vinculado al empresario portuario, ya está siendo cuestionado por la propia Autoridad Portuaria, porque puede incurrir en ilegalidad e incompatibilidad por su cargo. Los ayuntamientos conocemos la relación entre puerto y empresarios, No tiene ningún sentido esta exclusión y ha primado el color político al sentido común».

P- Entre las medidas adoptadas en el Ayuntamiento, recientemente presentaron una moción para reivindicar la portavocía.

-«Sí, el Pleno del Ayuntamiento de Agüimes aprobó en julio una moción con carácter urgente por la que se solicitaba al Gobierno de Canarias que rectificara mi cese como miembro de la Autoridad Portuaria de Las Palmas. Se instó al Ejecutivo a recuperar mi designación como vocal del órgano de administración de los puertos del Estado. Pedimos al Gobierno canario tener en cuenta la importancia estratégica del Puerto de Arinaga, el segundo puerto del Estado más importante de la isla de Gran Canaria, cuyo desarrollo depende de la buena sintonía y colaboración del Ayuntamiento y cuya actividad impacta de forma directa en la Zona Industrial de Arinaga y motor económico del municipio. Aún así, no ha habido respuesta, ni la espero. A esta petición se sumaron la Entidad de Conservación del Polígono de Arinaga, asociación de empresarios y el Cabildo».

P- Agüimes, y concretamente la zona costera de Arinaga está de moda dada la afluencia en los últimos años de visitantes. ¿Eso es bueno o malo para el municipio y sus habituales residentes?

- «Ahora mismo se ofrecen buenos servicios como la conectividad con la GC-1. Muchos de los que llegan a Arinaga lo hacen porque prefieren no desplazarse al sur por su masificación.

P- Sí, pero Arinaga está masificada. No es un núcleo grande.

- «Los habitantes han aumentado en 3 años de 7.000 a 10.000 habitantes. Y esperamos que en cuatro años o cinco llegue a los 12.000 habitantes. La convierte en la tercera localidad más poblada de todo el Sureste. Esto se dirime con la renovación de servicios de restauración y la relación precio calidad, han convertido en este punto costero en un foco atractivo tanto en seguridad como servicios. El Ayuntamiento ha ido en paralelo con el crecimiento. Ha invertido en la renovación de todo el saneamiento y su ampliación, al igual que obras como el alumbrado público, asfaltado, etcétera. Está diversionándose en función de la demanda».

P- Recibir la bandera azul ¿qué ha añadido?

-«La bandera azul implica un foco nuevo de atracción, porque conlleva seguridad, el servicio de socorristas, la calidad de sus aguas en las zonas de baño y un distintivo de calidad que es un valor añadido».

P- Y planes de expansión, ¿mayores áreas de baño y ocio?

- «Se van a incluir obras en el muelle viejo, con un gran parque urbano incluido en medio año. Se añadirá también una gran plataforma continua desde la zona del Risco Verde al Zoco Negro para solarium, que incluye zonas de acceso al mar. La plataforma irá sobre las rocas de lado a lado a modo de pasarela. Se completará con mejoras el muelle, y la rampa nueva de acceso a los barquillos en la zona sur de la avenida. Se multiplicará por dos el espacio acondicionado para solarium 2 o tres años. Igualmente, se han habilitado bolsas de aparcamientos».

P- El Plan General de Ordenación Urbana recoge la creación de una gran bolsa de viviendas-

- «Sí, serán 814 nuevas viviendas, que acogerán en 50.000 metros cuadrados con suelo escolar, servicios, parque o aparcamientos. El Ayuntamiento está actuando en función del crecimiento poblacional y sus nuevas demandas. De hecho, se ha duplicado las alternativas de ocio, y gratuito. El Ayuntamiento siempre ha sido un buen planificador».

P- Y respecto al resto, medianías y resto.

-«Los planes previstos para las zonas altas son los más productivos en los últimos 15 años. Para el núcleo de Temisas está prevista una inversión de 280.000 euros, que recoge proyectos de rehabilitación de gran parte del pueblo. Entre ellos, la recuperación de la casa del párroco, que está totalmente derruida. También en el casco de Agüimes proyectamos el mayor parque urbano de las medianías; el nuevo acceso al barranco de Guayadeque tras algunas expropiaciones o eliminar el casino para unir el auditorio con la plaza y finalizar el local de la Tablilla. Por último, pretendemos atraer al recinto ferial del Cruce de Arinaga los eventos de Infecar, ahora que entra en obras. Tendremos reunión en breve».