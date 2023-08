Descalzos por la Virgen de Guía

Nervios, devoción, abanicos para aislarse del calor y mucha tradición. De esta manera vivió el municipio de Santa María de Guía el día principal de sus fiestas patronales. A pesar de la demora en la salida de la Virgen de la iglesia, sus fieles se agolparon a las puertas de la parroquia y a los lados de la calle, expectantes por verla, un año más, recorrer las calles del casco histórico. Eran las 13.28 del mediodía cuando las campanas de la iglesia empezaron a hacerse notar, junto a los primeros toques de tambor para que un minuto más tarde, la Virgen de Guía saliera. Con los teléfonos bien arriba para poder grabar lo mejor posible la escena, las sensaciones cambiaban dependiendo de la persona que lo estuviese viviendo.

Desde los que soltaron alguna que otra lágrima, ya sea de alegría, nostalgia o tristeza, hasta los que se decalzaban para acompañar a la Virgen durante el trayecto de la procesión, cumpliendo de esta manera alguna promesa pendiente. Son varias las personas que cumplen esta característica, todas del género femenino. Algunas, se secan con un pañuelo mientras que no quitan la mirada al trono, mientras que otra se agarra a su acompañante. "El suelo quema, claro, pero las promesas hay que cumplirlas", confiesan. Y aunque mantienen en privado el hecho que les hizo descalzarse en un día como hoy, lo cierto es que lo hacen con "mucha pasión y sentimiento".

Entre gritos tímidos de "viva la Virgen de Guía", el público que se agolpaba en la plaza era variado, donde además de muchos vecinos del pueblo, destacaban los que este acto religioso les pilló por sorpresa mientras visitaban el lugar en sus vacaciones. Aurora Melián espera en frente de la iglesia con el móvil de su padre en la mano, preparado para grabar en cuanto salga la Virgen. A sus espaldas, una mochila transparente en la que se puede ver lo que lleva en su interior: una botella de agua, una chaqueta y una pequeña muñeca de trapo, que según ha contado su madre, Teresa, siempre lleva con ella.

"¿Cuánto falta para que salga, papi?", pregunta entusiasmada. No es la primera vez que esta pequeña, de once años, ve una Virgen ni acude a una procesión, pero sí es la primera vez que le pilla por sorpresa, mientras está de vacaciones. Han llegado desde Toledo hace unos días, y su visita al municipio de Guía coincidió con etsa festividad, tan admirada por los vecinos del pueblo. "Cuando vimos tanto movimiento nos extrañó, porque aunque sabíamos que era festivo nacional, no esperábamos encontrarnos con el día grande del municipio", comenta Teresa. "Le preguntamos a la niña si se quería quedar, y ella encantada nos dijo que sí, así que al menos ya tenemos una experiencia que contar", comenta.

Antes de la procesión, la misa previa vivió momentos emotivos, pues se contó con la actuación del Coro de la Iglesia, bajo la dirección de Patricia Muñoz, que al igual que en años anteriores cantó en solitario el Ave María. Además, otro de los momentos clave fue el canto del Himno a la Virgen al término de la función religiosa. De puertas hacia afuera de la iglesia, la banda municipal de música Ciudad de Guía esperaba para poner la melodía al recorrido. Juani Díaz es una de esas madres orgullosas. Sentada en un muro al lado de la iglesia, confiesa que su presencia en la fiesta principal es, básicamente, por acompañar a su hijo, que está presente en la banda municipal de música.

Entre todo el programa de actos que presenta cada año el municipio, para Juani el más emotivo es el del concierto de la banda. "Especialmente este año ha sido precioso, al igual que lo es la batalla de flores", comenta. Unos actos que recomienda a todos sus conocidos y a sus compañeros de trabajo, pues "aunque no seas de Guía, el sentimiento que se transmite es el mismo sea del sitio que seas", explica sonriente.

La devoción por la Virgen de Guía provocó en los más creyentes lágrimas, aplausos y gritos de «viva»

La plaza, está perfectamente ataviada con motivo de las fiestas, y entre murmuros, los conocidos y amigos que se van encontrando se preguntan si acudirán este año a la batalla de flores, si han podido entrar a la misa o si la familia está bien. Han sido muchos los que han tenido que quedarse fuera de la iglesia durante la misa debido a la cantidad de gente que madrugó para coger sitio. Motivo que explica la devoción del pueblo hacia la Virgen de Guía. "Yo vengo desde que tengo uso de razón. Me traían mis padres y ahora sigo viniendo yo", comenta Mari Medina. Aunque hay de todo, ya sean más o menos creyentes, la gente suele emocionarse cuando ve a la Virgen. Además, la devoción es tanta, que tal y como explica Mari, "si quieres entrar a la misa, tienes que venir una hora antes para poder coger sitio".

No todos los que estuvieron presente en el día grande del municipio eran naturales de ahí, sino que muchos de ellos incluso se desplazaron para poder vivir, en primera persona, la procesión de la Virgen de Guía. Es el caso de Ángela Díaz, que desde Sardina del Norte, ha decidido estar presente junto a la Virgen. "Siempre que puedo vengo tanto a la misa como a la procesión, porque tengo mis promesas con esta Virgen", desvela. Pese al pesimismo de las nuevas generaciones con la religión, Ángela prefiere mantenerse al margen de lo que opinen los demás, pues mientras ella sepa lo que siente, no le hace falta la opinión de los demás.

Ángela Díaz: «Siempre que puedo vengo tanto a la misa como a la procesión porque tengo mis promesas»

"A mí siempre me han salido bien mis promesas, y eso no se paga con dinero. Por eso, yo voy a seguir a lo mío con mis iglesias y mis santos, que me va muy bien", comenta. Sin embargo, la Virgen de Guía no es la única en su corazón, pues Ángela confiesa que también siente un especial sentimiento hacia la Virgen del Pino, la Virgen de Santiago de Gáldar o la Virgen de Agaete. "No puedo quedarme con ninguna, todas me han ayudado", sentencia.

Emma Molina y Rubén León son habituales en las fiestas de Gáldar, y aunque prefieren actos como el de la batalla de flores o la noche de las carrozas, admiten que la procesión es un momento especial para los vecinos del pueblo. Naturales de Guía, sienten que este año las fiestas se han apagado, echando en falta algunos actos que eran característicos de ediciones anteriores, como es el caso de la diana. "Todo el mundo debería venir a estas fiestas, para que vean lo que tenemos aquí, porque la fin y al cabo, esto de normal es una ciudad dormitorio y tenemos que prosperar poco a poco", comentan.

Tras la misa y posterior procesión, la jornada matutina finalizó con la interpretación del himno de la Virgen de Guía cantado por el coro de la iglesia. Una jornada festiva que continuó con la esperada batalla de flores, en la que participaron las carrozas de la noche de la Cabalgata, los participantes en la carrera de cintas celebrada poco antes y el público general. Sin embargo, la fiesta siguió su curso con la batalla campal de bolas de confeti y finalizó al ritmo de Mocedades ‘50 Años Contigo’ , Los Aseres y La Mekánika by Tamarindos.