El legado de un gigante se proyecta sobre Artenara

Quince años después de su fallecimiento, por los barrancos de Artenara aún resuenan las notas del gigante timplista José Antonio Ramos. El concierto 'Una noche en Artenara, con amigos de José Antonio Ramos' acoge su XX edición mañana a las 21.30 horas, en la Plaza de San Matías, con un cartel que incluye las actuaciones de los folclóricos canarios Althay Páez y Domingo Rodríguez, alias 'El colorao', este último acompañado también por el guitarrista Juan Carlos Pérez. Al "proyecto consolidado" del municipio le han valido 20 años para convertirse en una de las citas culturales más importantes del programa de las Fiestas en honor a la Virgen de la Cuevita 2023.

Ni los incendios forestales que asolaron el territorio en 2019, ni la pandemia de Covid-19 pudieron frenar el legado que empezó a construir José Antonio Ramos. La hermana del homenajeado, Pilar Ramos, destaca la profesionalidad de ambas propuestas musicales del cartel de esta edición y reconoció que "después de 20 años resulta imposible que el evento desaparezca". La consejera del cabildo grancanario, Guacimara Medina ha resaltado cómo la agenda cultural canaria ha dado pasos adelante con respecto a años anteriores ya que ahora "se concibe como elemento fundamental de la cohesión social accesible y democrático, más allá de los meros festejos populares". "Una noche en Artenara" da a conocer el legado y la impronta de un maestro, pero las notas que antes salían del timple Ramos, ahora las interpretan sus antiguos discípulos, amigos y colaboradores.

Herencia arteniense

El municipio situado en el corazón de Gran Canaria no se achica. De él se destaca por ser el pueblo a mayor altitud de la isla, así como por su escasa población que a diario no suma más de 1.350 habitantes. Estos factores no impiden que Artenara selle esta fecha por ser conocida como una de las citas folclóricas más importantes del año, recibiendo a unas 3.000 personas con motivo del concierto. Este año, la organización ha apostado por las esencias majoreras del timplista Althay Paéz, quien aprovecha el encuentro para presentar Legado, su último trabajo. Le siguen Domingo Rodríguez y Juan Carlos Pérez con una propuesta musical construida alrededor de la historia que acontece en su día a día. Ambos estarán sobre el escenario acompañados de Beneharo Pérez al contrabajo y asociado en los coros, Ayatimas Pérez, cantante y percusionista, y por último, Ayla Rodríguez que también pondrá la voz y el sonido de las lapas.

“Cada concierto es nuevo. Nunca sabemos lo que va a suceder” Althay Páez - Músico

Por su parte Althay Páez actuará junto a los guitarristas Thomás Figueroa y Pablo Queu, el bajista Alejandro García, y en la percusión estará Oswaldo Hernández. Páez es reconocido como un virtuoso del instrumento, tanto por sus capacidades técnicas como “por su lenguaje y la emoción que transmite en sus interpretaciones en directo”, según Pilar Ramos. En la actualidad se enfrenta a un proyecto propio, en el que se armonizan “tradición y vanguardia” desde una perspectiva conceptual distintiva dentro de la escena del timple contemporáneo. Su primer disco ‘Sostiene Pereira’ fue reconocido como Mejor Disco de Raíz, en los Premios Canarios de la Música del año 2021. Su siguiente trabajo discográfico tendrá un sello más personal e incluirá sus propias composiciones, todo ello sin perder el talento y seguir aportando su granito de arena al desarrollo de este instrumento tan singular e identitario de Canarias. “Cada concierto es nuevo. Nunca sabemos lo que va a suceder”, señala el timplista majorero.

El propósito de José Antonio Ramos, fallecido repentinamente en 2008, continúa en el encuentro musical que el mismo creó en el año 2002. La idea, fiel a la filosofía de su creador, era favorecer las sinergias entre artistas que se mueven con distinto criterio en la música popular, el jazz y el pop. A lo largo de las diferentes ediciones han pasado por Artenara nombres tan importantes como Mestisay, Taburiente, Kepa Junkera, Troveros de Asieta, Domingo Rodríguez ‘El Colorao’, Nono García, Javier Ruibal, Totoyo Millares, Mari Carmen Mulet, Fabiola Socas, Javier Paxariño, Polo Orti, Germán López y muchos más.

La continuidad del espectáculo surgía con una “lógica y naturalidad” que tras la muerte del músico se siguiera celebrando el encuentro por decisión de la propia familia y de mutuo acuerdo con el ayuntamiento del pueblo. Artenara interiorizó que el proyecto debía continuar en honor a José Antonio Ramos, y que el testigo lo debían recoger sus antiguos alumnos, que ahora le honrarían amenizando alguna canción original del timplista.