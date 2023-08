Lo ancestral se pone ‘cool’

Cada vez está más claro que lo antiguo se ha colado en la modernidad más rabiosa. Sucede con la música, con la moda y, especialmente, con los vinos que de un tiempo a esta parte han logrado posicionar como tendencia aquellos productos elaborados con métodos tradicionales y mínimamente manipulados. Es el caso de la bodega Mogarén, en la localidad grancanaria de Valsequillo, que Juan de la Caraba y Mario Reyes han recuperado tras conocer que en 2016 esta histórica marca dejaba de embotellar sus apreciados caldos.

«Desde hacía tiempo Mario y yo», explica De la Caraba, «habíamos hablado de poner en marcha un proyecto vitivinícola en común y cuando Mario supo que la reputada finca de los hermanos Segundo y Miguel Martel estaba inoperativa me propuso lanzarnos a esta locura de recuperar aquella plantación con el objetivo de hacer realidad la idea que tanto había rondado por nuestras cabezas para elaborar vinos sin casi intervención humana», dice sobre un proceso que sobre todo se basa en respetar los tiempos de la fruta sin añadirle ningún tipo de aditivos.

La experiencia empresarial de Mario Reyes como distribuidor –es el propietario de Vinófilos– y la sapiencia de Juan «como consumidor y curioso», según se define él mismo, hicieron el resto logrando que el pasado año Mogarén pusiese en el mercado 1.000 botellas de vino con uva de Valsequillo y 400 más con la cosecha de la finca Lomo del Clérigo, en el municipio grancanario de San Mateo, que también decidieron recuperar cuando supieron que era una tierra inactiva desde hacía unos años, otra de las patas esta de revivir fincas olvidadas en la que se apoya la idea de Reyes y Juan.

De la Caraba confiesa que su verdadera especialidad es la madera. «Soy artista autodidacta y siempre he estado muy vinculado al territorio», reconoce este apasionado canarión que con sus explicaciones logra transmitir su devoción por todo lo relacionado con la naturaleza en el más amplio sentido que ofrece dicha palabra.

«No se trata de productos ecológicos ni nada de eso; esto va más allá», aclara sobre los denominados vinos ancestrales que poco a poco se han colado en las cartas y las cestas de la compra de, respectivamente, los restaurantes y los consumidores más exquisitos.

Los vinos ancestrales nacieron en Francia en el siglo XVI en la localidad de Limoux a partir de una casualidad, ya que en invierno, como consecuencia de las bajas temperaturas, los vinos dejaban de fermentar y, creyéndose el vino completamente fermentado, se embotellaba.

Esto hizo que muchas botellas se rompieran una vez llegadas las temperaturas más primaverales y solo unas pocas se mantuvieran intactas. De ahí nació este método. «A diferencia del método tradicional o champenoise en la elaboración de vinos espumosos de calidad, por el cual se elaboran los champagnes o cavas, el ancestral consiste en embotellar un vino que no ha terminado de fermentar, para que termine la fermentación en botella sin la adición de azúcar ni levaduras», explican desde Vinófilos.

Emblema y tradición

La actividad de la bodega Mogarén, emblemática instalación de las Medianías de Gran Canaria, se remonta a los tatarabuelos de los hermanos Miguel y Segundo Martel y siempre se caracterizó por elaborar su producto con cariño y dedicación, un mimo que se veía reflejado en cada sorbo de sus vinos. Esa filosofía tan enraizada con la marca, por lo tanto, cuadraba perfectamente con la idea de estos «dos locos», que es como define divertido De la Caraba su papel y el de Mario Reyes en esta aventura.

«Ninguno habíamos hecho vinos con anterioridad y no sabemos aún muy bien cómo lo hemos logrado pero, sobre todo, cómo hemos alcanzado tanta aceptación», dice echando mano de la más absoluta sinceridad. «Ha sido un milagro», añade.

Esa valoración personal la realiza Juan basándose principalmente en lo complicado que, desde su punto de vista, conlleva intentar romper las políticas y tendencias del mercado, que acaban marcando las decisiones de los consumidores.

«Creemos que una de las claves de este éxito es que nosotros no intentamos que nuestros vinos de Mogarén se sitúen entre los mejores sino que estén entre los mejor hechos», admiten estos soñadores sobre unos caldos que se elaboran con uvas de fincas inoperativas que se localizan entre Valsequillo, San Mateo y Tejeda.

«Al no tener un relevo generacional, los propietarios de esas plantaciones», explica De la Caraba, «se veían abocados a cerrarlas porque ya no tenían edad para continuar con una actividad cuyo ritmo de trabajo requiere mucho sacrificio no sólo físico sino también económico».

Mario Reyes y Juan, además, se morían de pena al saber que con esa decisión de los agricultores podrían desaparecer «plantas que llevan hasta 70 u 80 años cultivándose» en territorio grancanario, verdaderas joyas naturales que ahora tienen una segunda vida de la mano de estos dos amigos. A consecuencia de las variaciones climáticas de los últimos meses en las Islas y, en especial, empujados por las altas temperaturas reinantes durante el mes de agosto, los impulsores de esta nueva etapa de bodegas Mogarén han adelantado la vendimia siendo fieles a su idea de respetar los tiempos de la uva en sus condiciones naturales de desarrollo.