Un día como otro cualquiera, visité a un afamado anticuario del mueble en la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria, quedando encandilado ante una cómoda de caoba del más puro estilo inglés: Tres amplios cajones uno sobre otro y, rematando los anteriores, otro más estrecho que al abrirlo se convertía en escritorio y secrètaire con sus seis gavetillas al fondo. ¡Me volví loco! Los pomos o tiradores de los grandes cajones eran circulares y de ébano, aunque, en su parte central más sobresaliente, un punto de blanco amarillento predicaba el buen gusto del ebanista que lo hizo, pues allí había colocado unos botoncillos del más excelente marfil. Pregunté el precio y, aunque era un poco subido, dadas las calidades no me pareció desorbitado. Cerramos el trato y sin más lo dejé para unos pequeños retoques, que correrían por cuenta del vendedor. Al lunes siguiente llegué eufórico al taller de restauración del Cabildo de Gran Canaria, en la Casa de Colón. Con cierto apasionamiento en mis palabras, le expliqué a mi excelente amigo, el restaurador Julio Moisés, la nueva adquisición y este, sin pensárselo dos veces, me preguntó: ¿Abriste los cajones, miraste las patas del mueble, observaste cómo estaba por detrás? Yo, entre asustado y preocupado, tuve que confesarle que no. Y él, inhalando una boquilla de mentol, que siempre llevaba entre sus labios, aspiró profundamente y me dijo: ¡Qué falta de experiencia! Para comprar un mueble o cualquier otro objeto, hay que mirar allí en dónde a simple vista no se ve. Y efectivamente, cuando fui a recoger mi flamante cómoda, me di cuenta que el tablero posterior estaba con mil y un agujeros de termitas y dos de los tres cajones no tenían fondo. Así que, como ya era mío, me tuve que buscar la vida con un buen ebanista teldense, quien me lo repararía en su totalidad.

Valga esta anécdota para iniciar el relato histórico que hemos titulado Drake, Melenara… Y Lope de Vega. El centralismo histórico, tan al uso en estas y otras latitudes, no suele reseñar con la debida importancia los acontecimientos bélicos, culturales, sociales o económicos que han tenido su origen y desarrollo en localidades exentas de capitalidad, sean éstas insulares o provinciales. Para muchos, la Isla comienza y termina en Las Palmas de Gran Canaria. En nuestro particular caso, son muchos los que, al referirse a otras ciudades y pueblos de la Isla, aunque éstos tengan municipios con costa (la mayoría en nuestra Isla), los califican despectivamente como pueblos del interior. Telde tiene aproximadamente quince kilómetros de litoral; extendiéndose éste desde la playa de Boca Barranco de Jinámar (hoy mal llamada de la Condesa) hasta gran parte de la Bahía de Gando, limitando nuestro territorio municipal con el centro del cauce del Barranco de Aguatona. Dejemos para otro momento la visita del Almirante de La Mar Oceana, don Cristóbal Colón a este puerto natural, en su primer Viaje Descubridor. Centrémonos, por tanto, en estos versos del gran Lope de Vega y Carpio (Madrid 1562-1635) Cinco leguas corrió más adelante:/mas no hay remedio, aunque la Isla ciña,/para sus pretensiones importante,/por más que sus montañas escudriña./Determínase hacer agua bastante,/y veinte ingleses pone en la campiña/que llaman los isleños Melenara,/pero vendió el agua allí cara.//Que ciertos ganaderos, que a sus dueños/guardaron más el agua que las reses,/ya con tejidas hondas, ya con leños/como troncos de pinos o cipreses,/prueban los brazos rústicos isleños/en los soldados míseros ingleses,/como ministros del ayudante en fragua,/haciéndoles llevar sangre por agua.//Que como no eran de David soldados,/ni la cisterna de Belén aquella,/quedaron en el campo destrozados/sin llevar al Dragón el agua de ella./A cuál deja los sesos machucados/la voladora piedra, que con ella/no hiciera más extraña batería/el pedrero mejor de artillería.//Hinchan los nervios de los fuertes brazos,/y con rústica voz escaramuzan,/dividiendo los cuerpos en pedazos,/las piernas quiebran y las caras cruzan./Al que por su desdicha viene a brazos,/crujiéndole los huesos desmenuzan,/y allí se vio que al fin de tantos robos/mueren a manos del pastor los lobos.// Como suele quedar después que ha sido/Acabada la fiesta de los toros/Este desjarretado, aquél tendido,/ Vertiendo sangre los abiertos poros,/Así en el campo, el escuadrón herido/Miraba el vencedor riendo a coros./Porque de veinte los catorce tienden,/Y de seis que quedaban, los tres prenden.// Que los huidos se arrojaron luego/De aquellos riscos al tormento eterno,/Que aun en la mar vencidos, se dan fuego/Y se van a gozar el del infierno./El Draque entonces de coraje ciego./No le sonando muy alegre y tierno/De los Canarios el presente canto,/Arrojóse a la mar trocado en llanto.// ¿Cómo se enteró el Fénix de los Ingenios de lo acontecido a principios de octubre de 1595, en las arenas de Melenara? Hay estudiosos de su vida y obra, que creen que éste recibió la noticia de su amigo Cairasco de Figueroa, el poeta grancanario que tanta gloria dio a las letras insulares como a las hispanas. Efectivamente, John Hawkins y Drake, al no conseguir la proyectada invasión de la Ciudad de Las Palmas, algo más tarde se atrevieron a entrar a la Isla por tierras teldenses, recibiendo una lección de arrojo y valentía de sus habitantes. Así, al menos, lo valoraron ambos poetas y, el Gran Lope lo dejó escrito en unos extraordinarios versos contenidos en su Dragontea, obra publicada en el Reino de Valencia en 1598. Por ello, cuando hablamos de nuestra ciudad, siempre acompañamos su nombre con los calificativos de: Muy Ilustre, Noble, Hospitalaria e Invicta. Pues sinceramente, creemos que la Historia respalda estos títulos y algunos más. (Dedicado a doña Marina Prieto García, Coordinadora de la Casa-Museo Lope de Vega de Madrid)