Marea alta en Valsequillo

El verano del calor infinito en Gran Canaria. Avisos constantes por altas temperaturas que hacen a la población plantearse el hecho de tener en un armario de la casa un ventilador que les pueda dar un respiro en días en los que las máximas superan los 40 grados. Abanicos, helados, aires acondicionados o agua fría son los protagonistas principales ante esta situación en la que el sofoco es constante, ya sea de día o de noche. Ante estas olas de calor constante, la mejor solución pasa por la playa o la piscina, dos sitios seguros donde el agua fresca es la mejor opción.

Desde la arena en la playa y hasta el cesped de las piscinas, alternando dependiendo del día y de las temperaturas que hagan. En este caso, la piscina de Valsequillo es una de las opciones más elegidas tanto por los vecinos del municipio como para los que vienen de fuera. Elsa Herrera y Neli Suárez, aunque son de Telde, han visto en este espacio un lugar perfecto para pasar las tardes junto a sus pequeñas, quienes pueden corretear, jugar y bañarse sin ningún tipo de problema. "En Valsequillo hace mucho más calor que en Telde, pero aquí se está muy bien y el agua de la piscina está tan fría que se agradece", comenta Elsa.

Traen comida y pasan todo el día ahí, intentando que el calor no les gane el pulso. "Es un buen sitio porque las niñas no tienen peligro, hacen lo que quieren sin tener que preocuparnos y llegan a casa cansadas de todo el día", explica Neli. El recinto, abre de once de la mañana a siete de la tarde, y tiene precios diferenciados tanto para los residentes en el municipio como para los que vienen de fuera, así como para los que prefieren pagar una cuota en la que se les incluye el acceso al gimnasio y al resto de las instalaciones del polideportivo.

Los termómetros marcaban en Valsequillo 36 grados, una temperatura que muchos acostumbran en estos meses de verano en la zona, mientras que otros, sin embargo, parecen haber olvidado que el verano trae consigo el calor. Desde la "montaña de Las Palmas", tal y como asegura Gabriel González, el calor no es tan sofocante como en esta zona del interior, pero la diferencia está en que "aquí sí hay una piscina y un sitio donde poder refrescarte". Conoció la piscina gracias a su amigo Kevin Rodríguez, residente en Valsequillo y quien asegura que acude cada vez que puede. "En la calle hace muchísimo calor, y con este tiempo donde único apetece estar es en el agua", confirma.

Dos canarios que les gusta la playa pero de lejos, como quien dice. Tanto Gabriel como Kevin afirman que se sienten más cómodos en la piscina, puesto que "la arena de la playa no nos gusta mucho". A la hora de combatir el calor en las noches, estos dos amigos parecen ser el sol y la luna, y es que mientras que uno de ellos apuesta por el ventilador enfrente para poder dormir, el otro explica, entre risas eso sí, que haga calor o frío, necesita dormir tapado.

El solarium de la piscina municipal de Valsequillo, donde está ubicada la piscina, ha decidido ampliar su horario de apertura debido a las altas temperaturas. De este modo, mientras que en un principio estaría disponible hasta el 1 de septiembre, ahora estará hasta el 15 del mismo mes, una decisión que los usuarios de la misma agradecen. Junto a su hijo y un amiguito del pequeño, Yurena Caballero ha encontrado en esta piscina lo que precisamente echa en falta en su municipio, Telde. "Soy de San Gregorio, y conocí este espacio porque mi hijo venía a nadar aquí", comenta.

Unos bocadillos, alguna que otra ensalada y bebidas frías son los alimentos más demandados tanto en días de calor como en piscinas. "Echo en falta que en Telde hayan espacios de este tipo, porque para los niños viene muy bien y sin embargo tenemos que desplazarnos si queremos venir a alguna", explica Yurena. Amante del frío, acude siempre que puede a la piscina para poder mantener entretenido a su hijo, quien asegura que le encanta el verano para poder jugar con el agua y "comer helados". Aunque en Telde el calor es soportable, tal y como dice Yurena, lo cierto es que no recuerda olas de calor tan fuertes y constantes como las de este año, en las que el tiempo no ha dado una tregua ni siquiera para guardar el ventilador.

De este modo, bajo el agua fría de la piscina municipal, muchos vecinos han encontrado el lugar perfecto para poder pasar las tardes de verano, donde la tranquilidad y la seguridad para los niños está garantizada. Un remojo necesario para poder soportar una ola de calor que parece haber cogido cariño a Gran Canaria.