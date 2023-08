El Sureste sin viento «es el infierno»

44 grados en Ingenio casco a primera hora. Una señora con cita previa «se desplomó» en el mostrador del Ayuntamiento por un golpe de calor. Fue ayer en las oficinas municipales. El calor es insoportable en el Sureste y más aún sin viento. Muchos son los que se quejan de la ventolera en los meses de verano en Agüimes, Ingenio y Santa Lucía. Pero los lugareños destacan que en su vida han visto un mes de agosto sin viento en Arinaga, por ejemplo, o Vecindario y El Doctoral. Si no hay viento, en este territorio no se sobrevive. La sensación de calor se duplica. La playa refresca, pero a veces sales del agua ya seca, «y prefiero quedarme en casa», comentan vecinos de Arinaga. Las ventas de hielo se han triplicado en el Sureste, posiblemente igual que en otros municipios de la isla, pero hasta ahora esta comarca se salvaba del tórrido verano por el viento.

La compra de bolsas de hielo no solo es para consumo humano, también para los animales, sobre todo las mascotas domésticas. Es un recurso que han adoptado los vecinos de medianías e incluso de áreas cercanas a la costa. Todo para bañarlas con agua fresca y evitar el agua casi hirviendo que sale del grifo.

El calor es el tema principal estos días: «Fuerte calor; no duermo por las noches, pongo el ventilador pero menea el aire. Yo me despierto emchumbá por la noche; ni la playa refresca; sin viento aquí no se puede vivir», etc, etc. Ahora las llaman «noches tórridas» y vinieron para quedarse, según expertos en meteorología.

Son comentarios que se escuchan a diario, y hay más. Es lo que viene ocurriendo en el mes más visitado del año en las costas de los tres municipios, sobre todo de los vecinos que acuden a las zonas playeras huyendo del infierno que suponen las medianías y cascos de los tres mancomunados en el Sureste. Un ejemplo, ayer y en solo los nueve kilómetros que distancian Arinaga de Agüimes casco, la temperatura subía siete grados.

Algo totalmente anómalo. No tanto por la temperatura, sino por la falta de viento. Llegó la calma chicha de repente en el mes veraniego por excelencia con un chispi chispi que solo hizo embarrar con la calima las calles, fachadas de edificios y coches, que en lugar de refrescar llegó «p’a más calor». De repente, en agosto.

Se ha triplicado la venta de bolsas de hielo en los supermercados, sin contar las de los que ya piensan en la Var’a del Pescao en Arinaga este viernes. Ese es un caso aparte. No es normal el consumo de tanto hielo, pero se ha normalizado. La razón es obvia. El agua de las tuberías y de bidones se sobrecalienta y el hielo sirve para poder calmar no solo a las personas, sino sobre todo a las mascotas de fincas y viviendas. Son los grandes afectados de estos calores y que no saben expresarlo con palabras, pero sí con sus actuaciones: Dejan de comer y buscan un sombra con fresquito que no existe.

La solución espontánea ha sido esa. Comprar hasta diez bolsas de hielo en el super para mezclarla con el agua caliente y darles un chapuzón. Es un remedio que han buscado en plan chapuza para que sus mascotas no se mueran del calor, pero efectivo para un apaño y sus animalitos de compañía.

«Es que ni comen, los ves despatarrados y buscando sombra, con la lengua fuera pidiendo fresco por señas», comenta la misma vecina de las medianías de Agüimes en referencia a su perro de raza Garafiano y otros dos ratoneros que tiene en su finca en el barrio denominado Al Pie de La Cuesta, un barrio que se bifurca después del Cruce de Arinaga en la carretera que se dirige a Agüimes casco. En el barrio son pocas fincas, pero el calor es insoportable, y eso que no están en el casco.

La primera teniente de alcalde de Agüimes, María Suarez, aclara que todo depende del plan de canalización de las viviendas el que el agua de abasto llegue tan caliente. «Si son tuberías en azoteas o bidones, es peor». El concejal de Seguridad de Agüimes, Efraín González, calculó ayer la temperatura de la costa al casco y encontró esos siete grados de diferencia entre los nueve qkilómetros que separan la costa del casco.

Las temperaturas siguen al alza y las mascotas sufren el calor, que mitigan con hielo

En Ingenio casco hasta los trabajadores municipales que tienen que cubrir el turno de agosto, lo reflejan con abanicos y con ventiladores al cogote. Ayer mismo «una señora que llegó con cita previa se desplomó», relata la concejal de Agricultura Catalina Sánchez. «La pudimos reanimar en lo que llegaba una ambulancia, que le tomó la tensión y estuvieron un rato hasta que se puso bien», indica la edil también de Industria y Comercio.

En Santa Lucía, el concejal del área, Francisco Guedes, aclaró por su parte que en Pozo Izquierdo tuvieron que suspenderse las actividades de verano para niños, por las sucesivas olas de calor que han atacado a la isla este verano. Aún así agrega que «este fin de semana se mantienen las actividades a pesar del calor».

Ni la costa refresca «te bañas y al salir ya estás seca», dicen los vecinos de medianías que bajan a la playa

Quiere destacar Guedes que Santa Lucía activa todos los veranos un retén formado por voluntarios de Protección Civil y «siempre estamos en contacto con el Cecopin, el 112, y con los servicios del máximo organismo del gobierno insular, que encabeza Federico Grillo». Avisa de que en caso de emergencia, los dispositivos están alerta. Tanto por si hay un vecino afectado por las altas temperaturas como si hay un aviso por peligro de incendio». Recuerda que así ocurrió cuando hubo un conato de incendio en la zona alta de San Bartolomé, y fuimos de los primeros en llegar». Anuncia que «es importantísimo tener este retén con un vehículo anti incendios de 500 litros y otro de 1.500».

«Este calor solo lo pasan los pobres, los ricos no»

Mientras los bañistas recurren a la playa para un chapuzón que refresca en el momento, otros pasan tertulias bajo la sombra de un árbol o palmera. Es como único se puede pasar estos días de tanto calor, en Arinaga y la avenida peatonal de Vecindario, en Agüimes y Santa Lucía, respectivamente. Pero también están los que trabajan a destajo con este calor irremediable. Por ejemplo, los repartidores de compra a domicilio, a los que marcan unos calendarios y unas rutas de vértigo. Es el caso de José P., que llega con cara sudorosa a una vivienda a llevar la compra. «Esto solo nos pasa a los pobres a un rico no lo ves en esta situación», dice. Es el relato de un currante.