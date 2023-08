El Ayuntamiento de Agüimes, y con motivo de la fiesta de la Vará del Pescao en la playa de Arinaga, procede a prohibir la circulación de vehículos a partir de las 14.00 horas de este viernes hasta las 07.00 horas del sábado o bien hasta la finalización del acto. Las calles afectadas son:

Estacionamientos del “Parque Bambino”, Avenida Polizón, entre C/ Almitante Pastor Tomasety y C/ Alcalá Galiano, Avenida Polizón con C/ Alcalá Galiano, C/ Duque de Osuna con Avenida Polizón, C/ Duque de Osuna con C/ Ramón Bonifaz, C/ Lope de Hoces con C/ Ramón Bonifaz, C/ Lope de Hoces con Avenida Polizón, C/ Duque de Osuna con C/ Almirante Escrigas, C/ Andrea Doria con C/ Luis Velasco, C/ Colón con C/ Andrea Doria, C/ Colón con C/ Rafael Clavijo, C/ Colón con C/ Juan de Austria, C/ Colón con C/ Méndez Núñez, Avenida Polizón con C/ Méndez Núñez, C/ Alcalá Galiano con C/ Colón, C/ Rafael Clavijo con Avenida Polizón, C/ Sarmiento de Gamboa con C/ Colón, C/ Colón con C/ Churruca, C/ Churruca con C/ Blas de Lezo, C/ García de Toledo con C/ Juan de Cardona, C/ Tichla con C/ El Cano, C/ Tichla con C/ Andrea Doria, C/ Jaime Janer con C/ Lope de Hoces, C/ Luis Velasco, entre C/ Roger de Lauria y C/ Andrea Doria, C/ Colón, entre C/ Sarmiento de Gamboa y C/ Juan de Cardona, C/ Timón con C/ Luis Velasco, C/ Timón con C/ Domingo Monteverde, C/ Ramón Bonifaz con C/ Álvaro de Bazán.

Por su parte, el mismo decreto prohíbe la circulación de vehículos a partir de las 18.00 horas y hasta las 13.00 horas del sábado 26 en C/ Cactus con C/ Algarrobos, C/ Cactus con Rotonda de Bimbo, C/ Algarrobos con C/ Las Mimosas, C/ Las Adelfas con C/ Las Mimosas, C/ Canal Izquierdo con Enlace a la Autopista, C/ Dragos con C/ Algarrobos.