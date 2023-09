Los expertos reclaman «más cultura forestal» en la sociedad canaria

Los profesionales forestales y asociaciones comprometidas con el medio ambiente siguen en la lucha para intentar, de alguna manera, poner una solución a los grandes incendios forestales. Recuperar las zonas de pastoreo, impulsar el sector primario o invertir en educación forestal son algunas de las medidas que se han propuesto durante estos días. Unas ideas que para algunos significan vientos a favor, mientras que otros se muestra pesimistas ante una situación por la que llevan luchando desde hace muchos años sin resultados.

Colegio de Veterinarios de Las Palmas

"Nos adherimos al manifiesto por la sencilla razón de que todo lo que sea conservación en el medio ambiente es adecuado y sobre todo porque hay una promoción de agricultura y ganadería sostenible que es importante a la hora de prevenir". De esta forma explican desde el colegio de veterinarios de Las Palmas su participación en el manifiesto firmado por más de 5.000 profesionales, argumentando que a nivel general creen que hay una falta de inversión en la conservación del territorio. Invertir en prevención antes de gastar dinero en intentar detener los incendios, otra de las cuestiones a tener en cuenta desde el colegio de veterinarios, que aseguran que es mejor prevenir en invertir que en extinguir. "Nosotros nos sumamos por el fomento a la agricultura y a la ganadería, pero los profesionales forestales son los que encabezan este manifiesto, pues en este caso en concreto tienen más voz".

Colegio de ingenieros de Montes de Canarias

María Concepción Martínez, portavoz del colegio de ingenieros de Montes de Canarias, asegura que la firma del manifiesto se trata de un tema controvertido. "Nos adherimos al manifiesto de una manera valiosa porque es un punto de partida para un debate", explica. Partiendo de la base de un debate, desde el colegio de ingenieros de montes consideran que es necesaria una lluvia de ideas en la sociedad canaria, resaltando que hay muy poca cultura forestal. "La gente se posiciona enfrentada porque no tiene conocimientos suficientes y nuestros dirigentes no la tienen tampoco, por lo que no hay políticas que nos conduzcan a esa mentalidad", confirma. Trabajar en equipo y poner las ideas en la misma mesa, incondicional para poder llevar a cabo un debate y llegar a un acuerdo. "Hay sinergias y tenemos que trabajar todos en la misma dirección y a partir de ahí, continuar", asegura María Concepción. Sin embargo, para el colegio de ingenieros de montes no es suficiente con firmar un manifiesto, pues "no existen las fórmulas mágicas", menos aún cuando se trata de un tema complejo que implica tanto a la naturaleza como a la sociedad, motivo por el que "hay que llegar a un equilibrio entre la conservación y la gestión". Sin embargo, a pesar de que hay poca cultura forestal tanto en la sociedad como en las administraciones, María Concepción destaca que también hay buenos profesionales, poniendo de ejemplo a los bomberos forestales que, a pesar del último incendio de Arafo que parecía imparable, lograron estabilizarlo. "Hay que darle una vuelta entre toda la sociedad, esto es un punto de partido y tenemos por delante un trabajo de educación", sentencia.

María Concepción Martínez: «Hay que llegar a un equilibrio entre la gestión y la conservación»

Colegio de Ingenieros Técnicos Agrícolas de Santa Cruz de Tenerife

Desde Tenerife, la isla vecina, confiesan que "era de esperar un incendio de estas características". Tal y como explica Luis Herrera, portavoz del colegio de ingenieros técnicos agrícolas de Santa Cruz de Tenerife, todo lo que son las medianías y las fincas de montañas está abandonado y no hay rentabilidad en los cultivos. "O se buscan remedios o seguiremos teniendo incendios. Tenemos que buscar la forma de frenarlo y que no llegue a dañar a las personas y una de las formas es lo que se está hablando ahora del paisaje mosaico, que no es otra cosa que dar vida a la ganadería y a la agricultura de montaña y medianías". En este aspecto, Herrera no duda en poner de ejemplo la situación por la que está pasando el archipiélago con la producción de papas. "Se ha abandonado tanto la agricultura local, que nos ha terminado pasando esto", confiesa. Las instituciones juegan un papel importante en este cambio que se pretende buscar, pues según comenta Luis Herrera, las ayudas no llegan a las pequeñas explotaciones, y deberían fomentar el desarrollo de la agricultura con reglamentos y sin poner pegas. La poca rentabilidad en las zonas de medianías, otro de los problemas. "Sin ayudas para mantener las zonas montañosas y de medianías, vamos a seguir igual", argumenta Luis Herrera, quien asegura que este viernes, los profesionales que firmaron el manifiesto, se volverán a reunir a través de una videollamada para no dejar pasar el tema y seguir en la lucha. Aunque es pronto para tomar una decisión con respecto a si empezará a verse la luz al final del túnel, desde el colegio de ingenieros técnicos agrícolas de Tenerife no son optimistas. "Este tema llevamos moviéndolo desde hace muchos años", finaliza.