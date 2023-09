Si canta con voz clara y, además, con fundamento, está claro que quien canta es Abelardo ‘el tormento’. Se ha definido como «un parrandero de aceite y vinagre, a las que acudía cuando era niño a buscar dos perras de petróleo», explica Abelardo García, el genuino cantador al que el Cabildo rinde tributo en la 31º edición del Festival Folclórico de Gran Canaria que esta noche de miércoles se celebra en Teror a partir de las 21:00 horas.

«La palabra artista no va con lo que yo quiero ni con las raíces de mi gente», añade. Su apodo lo hereda de su abuelo y su padre, de nombres Abelardo, como él. «Mi abuelo murió cuando yo tenía diez años y mi padre me contaba que cuando salía en carnavales estaba cuatro o cinco días sin regresar a la casa. Mi abuela lo iba a buscar y era la única persona que lo podía arrastrar nuevamente hasta Firgas. Era un tormento…», explica. «Cuando me hice con una guitarra de la Ferretería El Martillo empecé a cantar muy tarde, con 16 años, casi cuando fui al cuartel. No sabía lo que era una isa. Mi padre, que me enseño los primeros acordes, me decía «ya se cagó el perro en las papas. Con esto vas a beber mucho ron y a pasar mucho sueño. Los viejos no fallan…», rememora Abelardo García. «Aprendí a tocar el laúd de oído con mi padre que lo hacía con partituras de temas clásicos como ‘El gallito’, ‘Camino de rosas’ o ‘Torero’ y otros pasodobles arreglados por Germán Lago. En mi época aprendíamos unos de otros. Los conservatorios eran los bares, donde mejor se parrandeaba y la universidad, la calle. Así fui aprendiendo de los demás, de lo que siempre he presumido, oyendo cantar a uno y a otro, para sacar luego mi estilo propio y diferente. Esa ha sido mi verdadera escuela».

Ha cantado en Cuba, Venezuela o México, y en eventos folclóricos celebrados en toda Canarias. Sancochos, Granjeros y Timple y Bohemia son formaciones a las que ha pertenecido. «Cantar en las ocho islas es como ganar la Champions», sostiene ‘el tormento’ al que un grupo que trabajaba para un hotel en México quiso contratarlo para que cantara rancheras a los turistas. «Yo le indiqué que estaba acostumbrado a los vientos alisios y que se olvidaran», recuerda. Le tiene afecto indiscutible a todas las islas, «pero Fuerteventura es patria. Estoy enamorado de Tetir», reconoce el cantador.

«La música de Canarias no tenemos que esconderla. Tenemos el mejor y más variado folclore del mundo», advierte el cantador que para zanjar el municipio de su procedencia que muchos sitúan en Moya y Firgas, escribió la letra de una copla: «yo nací entre dos pueblos y no lo puedo negar, en Moya me bauticé y en Firgas empecé a cantar».