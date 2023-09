Anabel Pantoja vive el momento más dulce, emocionante y especial de su vida. A sus 36 años, la joven sevillana afincada en Gran Canaria ha cumplido uno de sus mayores ilusiones y deseos en lo que a su vida en la Isla respecta: la Pantojita de Canarias se ha comprado una impresionante casa en el sur Gran Canaria a la que ha bautizado como 'Villa-Panto' y no puede estar más feliz.

"Por fin puedo contaros ese proyecto personal y bonito que tantas ganas tenía! Si antes lo tenía que no... Ahora sí que me gustaría tener una mini Anabel. Y, SÍ LO DIGO, ya tengo la casa de mis sueños en Gran Canaria. Me la compré exactamente el martes 13 de junio (...) Llevaba mucho tiempo buscando una casa en esta zona, en Canarias. Estaba de alquiler hasta ahora y quería una casa mía” confesaba la creadora de contenidos a la revista Lecturas, publicación en la que hizo oficial su compra.

Lo que sí es cierto es que la sobrina de Isabel Pantoja no ha parado de contar los avances que va teniendo su refugio canario a través de sus redes sociales y, ahora, Anabel ha publicado algunas imágenes de la casa en la que pretende vivir su vida 'a lo canario'.

"Me vuelvo loca"

Ha sido la hispalense la que ha querido compartir con sus casi dos millones de seguiodres cómo están siendo los cambios que va sufriendo su casa y, a juzgar por su casa, las reformas y avances van viento en popa. "Estoy en 'Villa Panto'. Estas son mis vistas (...)Bueno, me vuelvo loca" dice en un vídeo en el que enseña las vistas de su casa.

"No está a pie de playa, pero veo el mar desde mi ventana, desde mi cama, una de las cosas más bonitas que voy a tener en mi 'Villa Panto'" dice sobre la ubicación de su vivienda.