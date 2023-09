Ocho bautizos y doce confirmaciones de alcaldes en Teror, y hasta casi se podría decir que unas bodas de plata para el presidente del Cabildo. La peregrinación a la villa mariana se convirtió en la mejor forma de ensalzar la importancia que para los grancanarios tiene la Virgen del Pino, una imagen que en esta ocasión, y tras los comicios de mayo, ha recibido a ocho nuevos dirigentes políticos locales que por primera vez mostraron sus respetos a la patrona como regidores municipales, a excepción del alcalde de Ingenio, que no asistió por enfermedad. No así el presidente insular, Antonio Morales, que entregó la ofrenda a la virgen por noveno año y otros doce alcaldes y alcaldesas que tras revalidar sus cargos han repetido en esta romería. «Es un sueño de niño hecho realidad y aquí estamos, disfrutando», destacó Víctor Hernández, alcalde de La Aldea.

Un año más la Plaza del Pino de Teror se convirtió en una pasarela en la que los representantes públicos resaltaron el sentimiento de canariedad y la unión de todas las islas en una sola fiesta pero también para dar buena muestra de un compañerismo que se encuentra en la antípodas de las diferencias ideológicas. Ataviados con sencillos atuendos o con refinadas vestimentas con reminiscencias a los trajes tradicionales de siglos anteriores, no faltó quien se apuntó a bailar, junto a los miembros de las carretas, isas o folías.

El alcalde aldeano se estrenó en El Pino «con mucho orgullo y satisfacción», aunque lo hizo con un ojo puesto en El Charco, que su pueblo celebra el lunes. «Nos solapamos, pero la fiesta grande la tenemos nosotros», bromeó Hernández. Por su parte, el regidor de Valleseco, José Luis Rodríguez, restó importancia al cargo que ocupa pero destacó la cercanía de su municipio con la Villa de Teror. «Valleseco siempre ha sido un municipio implicado con El Pino, desde que en 1842 dejase de ser un barrio de esta localidad y se convirtiese en municipio propio», señaló Rodríguez, «desde entonces siempre hemos mantenido mucha cercanía y conexión religiosa, social y civil, porque somos parte de Teror como Teror es parte de Gran Canaria».

Engalanada con un traje de diario y de medianías de la isla del siglo XVIII, la nueva alcaldesa de Las Palmas de Gran Canaria, Carolina Darias, dio buena muestra de su pasión por mantener el arraigo y las tradiciones de esta tierra. «Me siento emocionada, muy ilusionada y con muchas ganas de trabajar por la ciudad y agradecida por la confianza que han depositado en mi los ciudadanos para mejorar la vida de la gente», sostuvo la regidora, quien destacó el «compromiso histórico con El Pino» de la capital grancanaria «que no solo se traduce en la ofrenda sino también en la colaboración con los servicios de limpieza». Darias sostuvo que no hace peticiones a la virgen, sino que solo le gusta asistir y cumplir con la tradición. «Si acaso siempre pido algo, es lo mismo, salud para volver el siguiente año», apuntó.

El alcalde de Telde destaca a la comitiva de su carreta como la más representación más grande de la isla

En una abarrotada Plaza del Pino y ante una carreta que homenajeó a la figura del herrero, el también ya bautizado ante El Pino alcalde deSan Mateo, Alexis Ramos, no ocultó la satisfacción que le produjo asistir a esta romería en representación de su pueblo. «No le puedo negar la emoción e ilusión que me hace estar este año presente estando al frente de la institución», reconoció el regidor, «se siente de forma distinta; El Pino es un momento único donde se trasmite el fervor de la gente, que la tradición no se pierda es un motivo de estímulo para venir cada año». El alcalde no hizo promesas a la virgen, pero sí le pidió «para nuestros mayores, que llueva y se empape la tierra de agua para ayudar a nuestros agricultores, y un impulso a la juventud». «Es importante mantener esta tradición porque aquí está el arraigo y el sentir de nuestra tierra», señaló.

Desde Telde llegaron hasta la villa mariana diez guaguas fletadas por el Ayuntamiento con 600 personas, una afluencia que motivó a su nuevo alcalde, Juan Antonio Peña, a ‘parrandiar’ con todos ellos después de la romería. «Nos acercamos a los 100 días del nuevo gobierno teldense con ilusión de cambio en la ciudad y eso se ha reflejado en que somos la representación más grande de todas las carreteras sólo con transporte público, más los teldenses que habrán venido por su cuenta», señaló el regidor. Peña hizo pocas peticiones a la virgen, pero sí tenía una muy clara: «me gustaría que la virgen escuche los mensajes que salen de los corazones de los teldenses, que podamos continuar en la misma senda de recuperación y que la ilusión que ahora se respira continúe y nos sobrepase para que seamos una ciudad cuna de emprendedores y de artistas».

En los rostros de los alcaldes de Firgas y Agaete también se reflejaba ayer la ilusión por asistir a ElPino. Para el nuevo regidor agaetense, Jesús González, «es un orgullo vivir esta tradición por primera vez como alcalde, aunque siempre la he vivido como ciudadano». Aunque reconoció que a él le tira más la fiesta de La Rama. Mientras, para el alcalde de Firgas, Alexis Henríquez, «es algo especial representar al municipio» y le pidió a la virgen «que el pueblo prospere».

Por la Calle Real de Teror no solo desfilaron los alcaldes junto a sus comitivas municipales. Ayer también asistió aTeror el presidente del Cabildo de Gran Canaria, Antonio Morales, quien destacó la notable afluencia de público y que se esté «creando cantera» con la asistencia de decenas de niños y jóvenes. «Esta fiesta tienen un profundo sentido religioso para mucha gente, pero más allá de eso también es un elemento de cohesión social y sentimiento de pertenencia, pues aquí se celebra nuestra identidad y nuestras tradiciones», sostuvo Morales, quien recordó que la carrera del Cabildo llevaba 400 kilos de papas del país y lanzó un mensaje a los importadores para que «no se aprovechen subiendo los precios de las papas; Gran Canaria no tiene un problema de escasez».

Desde el Gobierno canario, su consejero de Educación, Formación Profesional, Actividad Física y Deportes, Poli Suárez, sí hizo promesas, pero a los ciudadanos. «Prometo dedicarme en cuerpo y alma a mejorar la calidad educativa de Canarias». Ala virgen le pidió «por las familias que peor lo están pasando» y «estabilidad en las instituciones», en relación a las negociaciones del PP para lograr que Núñez Feijoó sea presidente del Gobierno.

Alsemo Pestana, delegado del Gobierno en funciones, se mostró convencido de que «sí habrá Gobierno», pero socialista, y apeló a que «no se nos olvide» quienes «nos sostienen como sociedad, que son aquellos servicios esenciales que reconocimos en la pandemia».

Por último, el alcalde de Teror, Sergio Nuez, señaló su alegría por que la población «haya acudido en masa». «Siento El Pino con los pelos como escarpias porque es el día grande de todos los grancanarios, de tradición y de pasarlo bien».

El alcalde de Santa Brígida, José Miguel Bravo de Laguna, también se estrena en el cargo como regidor pero ha visitado El Pino como dirigente político en otras etapas como presidente del Cabildo.