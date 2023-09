La primer romería del Pino de los recién nacidos Muriel, Joel y Aurora

Muriel Ramírez Rodríguez tiene tres meses, Joel Antonio Hernández Naranjo apenas alcanza los ocho meses de vida y Aurora Oliva Durán seis meses, y los tres bebés representan a la más joven representación que tomó parte este jueves en la romería del Pino de Teror. La celebración de los grancanarios reunió más de 22 toneladas de alimentos, que serán repartidos por Cáritas entre organizaciones solidarias. En la fiesta no faltaron las papas, que se han puesto a precio casi de oro, si bien se resintió el acopio de aceite de oliva por su alto precio y los productos no perecederos entregados en la ofrenda por los municipios y el Cabildo.

La fiesta recordó la figura de Paca Roque, en su burro y la cachimba, recluida por su frágil salud

La romería-ofrenda del Pino cumplió 71 ediciones. Y lo hizo con un recuerdo a una de sus figuras más tradicionales, como es Francisca Díaz Rodríguez, conocida en su Artenara como Paca Roque, con su peculiar cachimba y a lomos de su burro, que en esta edición tuvo que vivir en la distancia esta fiesta a la que acudía desde sus orígenes. Y lo hizo obligada con su particular sentido del humor. Según su alcalde, Jesús Díaz, ella achaca su ausencia en que «el burro es el que está malo». La carreta de Artenara llevó su imagen, y el alcalde de Teror, Sergio Nuez, también tuvo palabras para esta fiel romera, recordando al final del acto que representa la figura de la mujer rural.

La fiesta está conformada por figuras tradicionales, pero también por los más jóvenes, que garantizan la convivencia intergeneracional. Este es el caso de Muriel Ramírez. Tiene tres meses de vida y casi sin lugar a dudas ha sido la participante de menor edad, dentro del grupo del municipio anfitrión, ya que su familia es la encargada de guiar cada año algunas de las bestias. Iba plácidamente en brazos de su madre, con su traje típico.

Poco después lo haría otro bebé, junto al grupo de Mogán. Vive en Veneguera, aunque su padre es de la Villa Mariana. Se trata de Joel Antonio Hernández, con ocho meses y en los brazos de su madre Regina, que ya estuvo cuando estaba embarazada en la anterior romería. En su caso, el pequeño ya había mostrado su ropa canaria en la romería moganera.

No fue la única, ya que también se estrenó Aurora Oliva Durán, junto a sus orgullosos padres Isabel y Jonás.

La romería reunió en esta ocasión más de 22 toneladas de alimentos, unas dos toneladas más que el año pasado. Y pese a los precios que se han puesto por las nubes, la cantidad de papas fue similar a la del año anterior. Tan solo la cosecha entregada por el Cabildo fue de 400 kilos.

En cambio, el padre de los coordinadores de mover toda esta mercancía en la iglesia tras cuatro décadas, Pepe Santana, señala que en esa edición se ha resentido la entrega de aceite de oliva, cuyos precios también se han puesto por las nubes, que fue también sustituida por la de girasol, que es más económica.

A su vez, dentro de la enorme entrada de productos del campo y del mar en la basílica se notó una reducción en los productos no perecederos, como los granos. Pero se mantuvo los pañales y productos de higiene personal.

Las donaciones van a parar a Cáritas para su distribución ahora entre distintos colectivos sociales y sus centros parroquiales para que lleguen a personas con necesidades.

La fiesta y la alegría se entremezclaron una vez más con una explosión de sentimientos. Una de las que más lo exteriorizó fue Juani León, vecina del Tablero de Maspalomas, que no pudo contener las lágrimas ante la imagen de la patrona, y sus representantes, el obispo José Mazuelos; el obispo auxiliar, Cristóbal Déniz; y el párroco, Jorge Martín de la Coba. «Écheme la bendición», manifestó entre lágrimas besos y abrazos. Juani asegura que nada más ver la imagen en la calle principal le desbordaron los sentimientos, porque pensaba que no iba a poder subir a Teror, ya que ha estado viviendo una situación personal angustiosa. «Notaba que tenía el alma liberada», señalaba ella algo m más calmada poco después. Eso no le impidió elaborar siete estandartes bordados en los últimos meses, y que llevaban vecinas de su pueblo, con alusiones como Santísima Trinidad y de San Bartolomé de Tirajana. Además, tiene otros tantos a medio hacer.

Las lágrimas de la sureña Juani León brotaron ante la patrona, tras meses delicados en su vida

Entre las muchas personas que también desfilaron por el casco histórico de Teror estaba la quesera artesana Angelita Suárez, que moldeaba el queso tierno sobre la carreta de Valsequillo. A sus 83 años, esta vecina del barranco de Los Cernícalos que representaba a su barrio de Los Arenales, atesora numerosos premios por la calidad de su producto hecho a mano, en un trabajo que lleva «toda la vida» poniéndolo en práctica.

El presidente del Cabildo, Antonio Morales, resaltó como colofón al desfile de carretas que este es «un espacio de orgullo» y «de solidaridad», con la participación de más de 20.000 personas procedentes de todos los rincones.

El alcalde también tuvo palabras de apoyo para Tenerife, tras su reciente incendio que calcinó buena parte de su corona forestal. En este caso, con palabras también para la alcaldesa de Candelaria, María Brito, un pueblo con el que está hermanado Teror.

Por su parte, el obispo José Mazuelos, destacó el impacto de esta festividad, con una anécdota-lapsus, al olvidare tras cuatro horas del municipio en el que estaba y se le escapó un inicio de «Aruc», que llevó a una persona a soplarle que estaba en Teror, a lo que él la reprendió dándole a entender que sabía dónde estaba.

Los 21 municipios y sus representantes institucionales fueron desfilando ante la patrona y entregando sus productos. Entre ellos, destaca Mogán con su amplia muestra de frutas y variedades del mar. En esta ocasión, con cerca de 200 kilos de pescados dentro de sus barquillas: atunes, bonitos, morenas y pulpos.

Y luego la rica variedad de frutas, hortalizas, repostería y otros bienes, depositados por el resto de localidad grancanarias.