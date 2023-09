Antonio Morales: «Confío que impere la responsabilidad y no intenten tumbar el Plan Insular»

Arranca un nuevo curso político tras las vacaciones y se ha topado con una subida del precio de las papas y un supuesto desabastecimiento de ese producto en los mercados. Desde el gobierno del Cabildo lo han achacado a unos pocos importadores con problemas en los controles fitosanitarios de la aduana del Puerto de la Luz por una plaga en Inglaterra. ¿Qué está ocurriendo con las papas?

Efectivamente eso es así, la realidad tal como es. No hay un problema con las papas ni con el suministro, solo que se generó una alarma social y eso hizo que la gente intentara abastecerse y que aumentaran los precios. Pero no hay problema ninguno, como reconocen la mayoría de los importadores. Por tanto, la gente no debe acudir a comprar masivamente y almacenar en casa porque no hay escasez, con eso solo contribuyen al aumento de los precios, pues eso ha hecho que muchos, de manera irresponsable, hayan incrementado los precios.

La asociación de importadores Adipa duda de las cifras que ofrece el gobierno insular e insiste en la necesidad de traer papas de Inglaterra porque ni la cosecha local ni la producción de países como Egipto o Israel cubren la gran demanda de estas fechas. ¿Qué datos tiene el Cabildo?

Nosotros no dudamos de que para atender las necesidades de la isla se tengan que traer papas de aquellos lugares donde siempre ha habido una base sólida de comercialización. Lo que no quiere decir que Gran Canaria esté desabastecida porque Inglaterra tenga un problema de plagas en este momento. Vamos a intentar resolver los problemas con Inglaterra y de hecho ya se están haciendo gestiones desde el Gobierno central y desde el Gobierno de Canarias para salvar la situación con Irlanda y con Escocia. Pero lo que no cabe es eliminar los controles biosanitarios porque entonces tendríamos las plagas aquí en la isla y acabarían con la agricultura en Canarias. Hay alternativas en otros mercados, pero otra cosa es que se nos meta el miedo en el cuerpo porque haya un sector minoritario que tiene un problema. Hay que resolver la situación, pero si hay un problema fitosanitario en Inglaterra lo que no podemos hacer aquí es abrir las puertas porque eso genera un problema muy serio y acabaría con nuestra agricultura.

¿Se podrá algún día cubrir la demanda de papas con la producción propia? ¿Qué hace falta?

Cuando hablamos de soberanía alimentaria se trata de avanzar en ese sentido. Gran Canaria es en estos momentos la isla que tiene mayor producción de papas en el Archipiélago. De hecho, este año se ha suministrado papas a Tenerife. Estamos en un 60% de media en el año de producción propia. Los meses clave son de marzo-abril hasta agosto, luego necesitamos importar. Pero hay que avanzar en la soberanía y eso tiene que ver con el apoyo de la administración y con la ayuda del sector empresarial, como por ejemplo hace Spar dando la semilla y garantizando la compra de la producción. También aplicando la ley alimentaria para que se le pague al productor lo que le corresponde y con conciencia ciudadana. Es decir, consumir productos locales, alcanzar esa soberanía frente a situaciones como las que hemos vivido, como una crisis bélica o una crisis fitosanitaria. Llamar la atención sobre la necesidad de que debemos apostar por romper de la dependencia desde el exterior.

Aunque desde el Cabildo se presume de haber mejorado la soberanía alimentaria, los pocos agricultores que aún resisten en el campo se quejan de la carestía del agua y de falta de ayudas para mantener sus cultivos. ¿Hay proyectos en este mandato para revertir esa situación?

Creo que se ha avanzado como nunca en la historia del Cabildo en el apoyo al sector primario, eso lo reconoce todo el sector, el de la ganadería y el de la agricultura. El agua se ha abaratado y se ha puesto a disposición como nunca. Los precios públicos del Cabildo son absolutamente competitivos, otra cosa es el mercado privado. Hemos puesto agua en el mercado y hemos generado redes de distribución con compras de embalses y depósitos para garantizar el riego, por lo que hoy día no hay un problema de suministro de agua para la agricultura. La seguridad hídrica está garantizada a pesar de los periodos de sequía y de problemas que se viven en otros lugares. Se ha hecho un esfuerzo enorme y no es cierto que exista un descontento en el sector primario. Por supuesto que existen dificultades, como en todos los sectores, el alza de precios les está haciendo un daño tremendo, pero se está compensando con la compra de productos de manera directa, que después se distribuyen a organizaciones sociales como el Banco de Alimentos o Cáritas. Ese es un esfuerzo del Cabildo para que no ocurra lo de otras islas, donde se tiran los productos. Y se va a seguir haciendo un esfuerzo enorme porque nunca se había hablado nunca de soberanía alimentaria. Se está hablando ahora porque este Cabildo introdujo el término y la filosofía que conlleva.

Anunció que se buscará el consenso con el nuevo Gobierno de Canarias de CC y PP, pero ya se ha producido un primer enfrentamiento por la exclusión del Ayuntamiento de Agüimes del Consejo de la Autoridad Portuaria de Las Palmas. ¿Será esa la tónica en los cuatro años?

No, no. Este Cabildo no ha tenido ningún enfrentamiento con el Gobierno de Canarias, podemos tener diferencias, pero debe primar el diálogo. El Cabildo solo ha expresado la necesidad de que las personas que formen parte de la Autoridad Portuaria sean de las islas a las que sirve la red de puertos de Gran Canaria, Lanzarote y Fuerteventura. No compartimos el que formen parte del Consejo personas que tienen una relación directa con puertos que compiten directamente con los nuestros. El Cabildo expresó su posición al igual que el Ayuntamiento de Puerto del Rosario, que también ha quedado excluido, pero no hay enfrentamiento. Ofrecemos lealtad institucional y también la demandamos. Hay cosas que se demuestran actuando y, por ejemplo, cuando se ha producido el incendio de Tenerife hemos tenido un contacto muy estrecho con el Gobierno de Canarias y con el presidente Clavijo. La voluntad es avanzar justos por el bien de Canarias, respetando las singularidades y las competencias de cada isla.

La modificación del Plan Insular de Ordenación (PIO) de Gran Canaria, aprobada el pasado mes de diciembre, ha recibido una veintena de recursos, la mayoría de grandes grupos empresariales. ¿Teme que alguno acabe en los tribunales y pueda tumbar esa normativa?

Eso siempre puede suceder y ya estamos acostumbrados en Gran Canaria a que se presenten recursos ante temas transcendentes para el desarrollo de la isla como inversiones importantes en el sector turístico. Un planeamiento de estas características puede ser recurrido, pero espero que eso no se dé, que impere la responsabilidad de cada uno y que logre imponerse el interés general.

El nuevo PIO se está usando como argumento de peso en el conflicto del puerto de Santa Águeda entre la industria cementera y el sector turístico. El nuevo alcalde de San Bartolomé de Tirajana ha dibujado una posible solución, que consiste en que la empresa de cementos aproveche la calificación turística de su terreno y lo destine a uso alojativo. ¿Qué le parece?

El PIO establece que esa puede ser una zona de uso turístico y deportivo. No puedo decir otra cosa. Si no se renueva la concesión del muelle para la cementera, se debe cumplir con lo que establece el PIO, pero eso ya es una voluntad de la empresa. Lo que sí está claro es que el planeamiento insular lo protegería.

¿Es cierto que se niega usted al traslado de la cementera al puerto de Arinaga?

En absoluto he planteado yo eso en ninguna ocasión. Ha sido la empresa de cementos la que ha dicho que nunca se trasladaría a otro sitio.

El sector turístico se queja de que, al contrario que Tenerife, Lanzarote y Fuerteventura, en Gran Canaria no se han recuperado las cifras de visitantes de antes de la pandemia, los años 2019 y 2018. ¿Cuáles son las causas? ¿Hay que preocuparse o viene bien para evitar una masificación turística que ya empieza a ser preocupante en otros destinos?

Yo he escuchado a los más importantes interlocutores del sector turístico, y no solo aquí en Canarias, sino en otros lugares del Estado, que no se puede seguir midiendo el éxito por el número de visitantes porque se puede producir una distorsión perversa. ¿Dónde está el éxito, en dos millones más de turistas, en cinco millones más? No, hemos dicho siempre que el éxito debe estar en garantizar el respeto a los recursos naturales que tenemos. Y por otra parte, que se generen más gasto, con estancias mas largas en la isla, y una distribución de lo que genera el turismo en todo el territorio insular. Y en eso es en lo que se ha avanzado en los últimos años. Al Cabildo le corresponde la promoción y es lo que está haciendo, mostrando los valores turísticos, naturales, culturales o paisajísticos. No nos preocupa que Tenerife tenga más visitantes porque eso ocurre desde hace décadas. Tiene más camas porque su modelo, que es posterior al nuestro, y nació de otra manera.

El consejero de Turismo, Carlos Álamo, no es partidario de abrir ahora el debate sobre una tasa turística, ¿está de acuerdo?

Creo que en estos momentos, efectivamente, existe una situación de incertidumbre a nivel europeo e internacional y hablar de una tasa puede distorsionar el mercado. Pero yo sí pienso que hay que poner en marcha una tasa turística. Se lo he escuchado a los más importantes operadores turísticos, por ejemplo los de Mallorca, que son muy partidarios y la han apoyado. No es malo para el sector en cuanto los propios operadores lo reconocen. Otra cosa es que convenga ahora mismo. Además, yo entiendo que en un tema de estas características, con enorme calado social, deberíamos tener todos los datos, ver si eso influiría en una persona a la hora de elegir un destino.

El informe encargado por el Cabildo sobre el deterioro de los centros comerciales del Sur es demoledor. ¿Intervendrá el gobierno insular en ese grave problema de imagen aunque no tenga competencias directas?

Nosotros hemos expresado que, aún no teniendo responsabilidades, vamos a colaborar con las otras administraciones. Vamos a respaldar al Ayuntamiento de San Bartolomé porque es necesario que haya un Plan de Modernización y Mejora (PMM), que debe elaborar el Gobierno de Canarias, para ahí establecer las pautas. Desde el Consorcio Turístico de Maspalomas vamos a aportar recursos, como hemos hecho en el pasado.

En la reedición del pacto del Cabildo entre NC y PSOE se ha dado prioridad al problema de la vivienda, pero los resultados no se ven. ¿Por qué la iniciativa privada construye un edificio en cuatro o cinco meses, como vemos en algunos barrios de la capital, y las administraciones públicas tardan cinco o seis años en trámites? Le pongo el ejemplo de las 63 viviendas previstas en El Secadero, de las que hace años que oímos hablar y aún ni siquiera está terminado el papeleo.

Estamos terriblemente limitados. El ataque a la administración pública que se puso en marcha tras la crisis del año 2008 está generando esas consecuencias. La estrategia del neoliberalismo para someter a la administración, para obligar a la privatización de los recursos públicos, ha dado un resultado extraordinario. Y además de eso se ha puesto en marcha una Ley de Contratos Públicos que es demencial, con unos tintes muy parecidos a los adoptados por el neoliberalismo en 2008. Todo eso ha hecho que la administración se convierta en una maquinaria extraordinariamente pesada, burocratizada al máximo y muy limitada en sus acciones. Desgraciadamente es así. Además se consigue el otro objetivo que habían calculado, que es desprestigiar lo público. Dicen los neoliberales que lo privado se hace en cinco meses y la administración tarda cinco años, por tanto la administración no sirve. Esa era el mensaje y ha calado en mucha gente que todo sale más rápido si se hace desde lo privado, pero es porque se han limitado y se han taponado las posibilidades de agilizar lo público.

Al día siguiente de ganar las elecciones al Cabildo, declaró que la irrupción de la extrema derecha en Canarias es «peligrosísima para la democracia». ¿Como es aquí la convivencia con Vox? Salvo en el discurso del portavoz del grupo en la toma de posesión, apenas se ha notado su existencia.

Hemos tenido un solo Pleno Ordinario y no ha habido mucha ocasión que podamos ver la acción de Vox en toda su dimensión. Me sigue pareciendo peligrosa la penetración de la extrema derecha en general, no tan solo en España, sino en Europa y el mundo. La autocracia y las ideas que defiende está tomando posiciones en distintos países y eso se produce siempre en tiempos de crisis sociales y económicas como las que estamos sufriendo. Lo que vivimos en Europa en el siglo pasado se puede reproducir. Por eso expreso ese miedo, de que se atente contra la democracia desde dentro, como ya se ha hecho en otras ocasiones.

Los intentos de unir a los nacionalistas canarios fracasaron en las últimas Elecciones Generales y en esta provincia tanto su partido, NC, como CC, se quedaron fuera del Congreso de los Diputados por ir separados. ¿Ha servido de lección?

Sigo creyendo, y lo seguiré pensando siempre, que no es lo mismo un nacionalismo de derechas que uno de izquierdas. Que no es lo mismo un nacionalista al servicio únicamente de alcanzar más dinero para lo mismo de siempre que un nacionalista dispuesto a defender ideas progresistas para Canarias y para el conjunto del Estado español. Por supuesto que también para conseguir dinero para financiar esas propuestas e ideas de progreso, pero son dos conceptos absolutamente distintos.

¿Qué le parece la actitud de CC en las negociaciones para la investidura de Feijóo o Sánchez y ahora su propuesta de Canarias como Estado Libre Asociado?

Lo del Estado Libre Asociado ellos mismos se han encargado de desmentirlo y han entrado en enormes contradicciones. Yo prefiero hacer valoraciones de las organizaciones a las que pertenezco, lo que hagan otros partidos ya se encargará la ciudadanía de juzgarlo.

¿Cree posible un gobierno español de izquierdas o habrá que repetir las elecciones?

Cada vez tengo más dudas de que se pueda lograr una investidura. No me gustaría que se produjeran unas nuevas elecciones, no serían convenientes para el país y para la democracia. Tampoco creo adecuado que degenere en una situación de confrontación social como la que se está produciendo. Lo ideal sería que se pudiera alcanzar un acuerdo de gobierno que no pusiera en duda la Constitución ni las instituciones democráticas.