Con un paso lento y después de haber dado una vuelta alrededor del charco, Rosa García se agacha, recoge una piedra del suelo y con los ojos cerrados y alguna que otra lágrima cayéndole por el rostro, la tira y pide un deseo. Con apenas cuatro años, sus padres la trajeron a vivir a La Aldea, a una casita “detrás de esa arboleda, justo al lado del charco” tal y como relata ella misma. A sus 80 años, recuerda a la perfección sus primeras veces en El Charco, una fiesta que le inculcó tanto su madre como su tío desde que era muy pequeña.

“Yo recuerdo meterme desde que era muy joven” confiesa con nostalgia. La añoranza que siente al saber que este año, por motivos de salud, no podrá hacerlo. “He pedido un deseo porque es el primer año que no me voy a meter a las cinco de la tarde en el Charco”, dice. Recién operada de cataratas, su médico le ha aconsejado que no lo haga, motivo por el que ella misma ha decidido, desde por la mañana, dar una vuelta alrededor del perímetro y pedir el deseo de que el próximo año, pueda volver a vivir esta experiencia, pero esta vez pudiendo bañarse y disfrutar.

Sus hijos también han crecido con la ilusión que genera el vivir la fiesta de El Charco, por lo que cada año intentan pedir en el trabajo el once de septiembre, una fiesta que los aldeanos tienen marcada en el calendario en rojo. Con algún que otro problema de salud, Rosa no ha dudado en volver, un año más, a vivir una de las experiencias que guarda con más cariño de su infancia, destacando la imagen de Mariola, una chica que cada año venía a la fiesta del Charco “vestida guapísima, con un pantalón y una camisa blanca con una rosa roja”. Tal y como narra Rosa García, esta festividad ha cambiado notablemente con el paso de los años, pues en antaño, la tradición dictaba que había que meterse en el Charco lo más arreglado posible, e incluso eran muchos los hombres que venían con traje y corbata. “Esto ha cambiado mucho, pero creo que a pesar de todo, la esencia sigue siendo la misma”, comenta.

Al ritmo de Los Gofiones con la canción de Somos Costeros, los aledaños de la playa de La Aldea comenzaba a llenarse de gente, y es que daba igual que el volador de salida para adentrarse en El Charco fuera a las cinco de la tarde, porque desde las siete de la mañana empezaron a llegar los más madrugadores con la excusa de poder coger una mesa. Es el caso de Filiberto González y su familia, que aunque es aldeano de toda la vida, el destino con el paso del tiempo le colocó en Marzagán. Sin embargo, eso no le impide hacer acto de presencia en La Aldea cada 11 de septiembre.

“Salimos de casa a las 05:50 horas para poder llegar aquí a las 07.00 horas y coger un buen sitio. Desayunamos aquí, comeremos, merendaremos y cenaremos, y después nos iremos a un hotel a pasar la noche”, confiesa. Pernoctar en un hotel en estas fechas tan señaladas en el municipio es una tarea complicada, pues tal y como comenta, aunque él ha hecho la reserva con tres meses de antelación, hay quienes las hacen de un año para otro para no perderse la cita.

Siguiendo el lineal de las tradiciones, Filiberto no quiere desaprovechar la oportunidad para mandar un recado a todas esas empresa que se aprovechan de una fiesta tradicional como es el Charco, para hacer la publicidad de su marca. “Ron Arehucas suele repartir camisetas para que la gente se introduzca en el Charco con ellas puestas, y eso no debería ser así, porque las tradiciones hay que respetarlas y más cuando se trata de una fiesta de estas características”, sentencia.

Entre risas, multitud y buen ambiente, justo al lado de la playa, se encuentra una de las casas más conocidas tanto en La Aldea como en las fiestas del Charco. Se trata de la vivienda de Julia Araujo y su marido, que cada 11 de septiembre la abren al público para compartir la alegría de volver a celebrar una festividad tan importante como lo es El Charco. En el interior, están completamente preparados para la ocasión con comida de todo tipo y bebida, y es que todo el que pasa se acerca a saludar a la familia, ya sea el alcalde, como la propia policía o grupos conocidos en el panorama canario, como es el caso de Efecto Pasillo.

En antaño, la tradición marcaba que al Charco se debía meter con las mejores galas

“El Charco es nuestra identidad”, dice Julia emocionada. “Cada pueblo tiene sus cosas, pero lo nuestro siempre ha sido esto y yo lo agradezco por haber nacido aquí”, dice con total felicidad. Su hija, Cristina Díaz, se ha criado siguiendo la tradición, y tal y como explica, sólo ha habido un año en el que no ha podido asistir a la cita, y fue su primer año en el trabajo. “Yo soy enfermera, y cuando entré a trabajar al hospital por primera vez, no pude pedir los días para venir”, narra. Sin embargo, con el paso de los años, Cristina ha aprendido la lección, y ahora, pase lo que pase, sus compañeros saben que el 11 de septiembre, ella estará ausente.

Sin embargo, esta fecha no es que haya sido una fiesta feliz para todos, menos aún para los neoyorquinos, pues hace 22 años, las torres gemelas caían debido a un atentado terrorista, dejando boquiabiertos al mundo entero. En casa de Julia Araujo lo recuerdan a la perfección. “Por aquel entonces mis padres estaban vivos, y les gustaba siempre poner la tele a la hora del mediodía para escuchar las noticias. La televisión era super antigua, y apenas había señal ni mucho menos tecnología”, narra.

“Estaba puesto el telediario y empezamos a ver las primeras imágenes de las torres derrumbándose, y mi madre recuerdo que decía que le quitara eso, que era una película de acción y no le gustaba”. Pero lo que no sabían era que no era una película, sino que era la realidad. En La Aldea, la vida siguió adelante, así como la fiesta del Charco, pues la información no fue llegando hasta por la noche, cuando se dieron cuenta de la gravedad del asunto.

A sus 92 años, José Ramos no puede meterse junto al barullo, pero sí bailar al son de la música

Las fiestas de mi pueblo crean los mejores reecuentros, decían algunas de las camisetas que los asistentes llevaban puestas. unos reencuentros que suenan a "cuanto tiempo", "me alegro de verte de nuevo", o el ya conocido "no te pierdes una". Esta última frase la usó todo el que se chocó de frente con José Ramos, mejor conocido como Pepe el gomero. A sus 92 años, sigue siendo fiel al Charco, una fiesta que para él "significa el mundo".

Con recuerdos para hacer un libro, José Ramos lamenta el no poder saltar en el Charco cuando el reloj marque las cinco de la tarde, y es que los achaques de la edad se lo impiden. Sin embargo, lo que no le impide la edad es bailar al son de la música de la banda de Agaete, que hizo el recorrido hasta el muelle con la mejor armonía posible y entre públicos de todas las edades. Los que llevan una eternidad en la fiesta, como es el caso de José, o los que se están estrenando por primera vez a su corta edad. "No hay año que no recuerde esta fiesta, es algo que siempre ha estado presente en mí", confiesa Ramos. Con 85 años fue la última vez que se metió, pero su ilusión por este día sigue estando intacta.

El volador de salida

El momento más esperado llegó a las cinco de la tarde. Ni un segundo más ni uno menos, cuando el alcalde, Víctor Hernández, se estrenó lanzando el volador que daba el pistoletazo de salida hacia el Charco. "Es el segundo volador que tiro en mi vida, el primero fue el otro día en La Rama", dice nervioso. Durante toda la vida, Hernández asegura que ha vivido esta fiesta como uno más, incluso metiéndose, motivo por el que este 11 de septiembre no lo olvidará tan fácilmente. "Es un sueño hecho realidad y yo lo he logrado", confiesa.

Yolanda Castellano tampoco faltó a la cita anual con su querido Charco. Nacida, criada e incluso casada en La Aldea, Yoli, como es conocida en el pueblo, aún recuerda sus primeras veces en la tradicional fiesta, en la que por aquel entonces las mujeres se metían vestidas con medias e incluso alpargatas. "En aquella época no había ni coches, por lo que veníamos caminando desde el pueblo", recuerda. El tiempo exacto que tardaban no lo recuerda, porque tal y como admite, "ni siquiera habían relojes para saber la hora que era". Bajaban hasta la playa con los vecinos y con las guitarras en la mano, para poder hacer el camino más ameno mientras cantaban, y la comida, la bajaba un burro.

De este modo, entre saltos de alegría, cantos, salpicaduras y muchas risas, llegó a su fin el Charco. Una tradición que se remonta a mucho tiempo atrás y en la que cada vecino esconde una historia que hace entender que las fiestas populares esconden mucho más de lo pensado. Deseos para un próximo año, reencuentros eternos y momentos que valen para toda una vida en un rincón de la Isla en el que cada 11 de septiembre el tiempo parece detenerse.