La falta de regadíos y el calor ponen en peligro los viñedos de Monte Lentiscal

El Monte Lentiscal y los alrededores de la Caldera de Bandama, las zonas de la mayor concentración de bodegas e históricamente las más representativas de los vinos de Gran Canaria, son las que peor están soportando las olas de calor de los últimos años y la falta de una red hidráulica que permita regar las viñas cuando no llueve.

Miles de parras se han perdido ya por la falta de agua y los viticultores no se atreven a realizar nuevas plantaciones por temor a que una ola de calor les queme las vides antes de empezar dar frutos.

La incertidumbre sobre las cosechas no es algo nuevo en las fincas de secano de lugares como El Mocanal de Santa Brígida, tanto de uvas como de otros cultivos, pero se ha agravado por la escasez de precipitaciones de los últimos años, que ha resecado la tierra.

Esa parte del municipio satauteño, limítrofe con el municipio de Las Palmas de Gran Canaria, tampoco recibe la humedad del alisio, por lo que los viticultores se ven ahora obligados a buscar agua de forma desesperada. Algunas bodegas tienen estanques propios y compran el agua a heredades de la Cumbre, pero otras siguen a la espera de un otoño lluvioso porque la prometida conexión con la depuradora de Barranco Seco sigue en el aire. Técnicos del Cabildo les comunicaron antes del verano, y de las elecciones locales, que será la empresa pública Tragsa la que se encargue del proyecto de elevar el agua hasta la parte alta de Los Hoyos, El Mocanal y Bandama, con la previsión de hacerlo antes de diciembre. Desde entonces no han tenido más noticias.

Bodegas

Con distintos grados, la sequía afecta a bodegas de Santa Brígida, como San Juan, Viña Montealto, Vandama y Hoyos de Bandama, o de la parte capitalina de Tafira y Monte Lentiscal, como Los Lirios, Losoyos o Mondalón.

Cristina Millán, gerente de Bodegas San Juan y presidenta de la comunidad de regantes de la zona, calcula que ya ha perdido el 30% de las parras, unas 1.700 de las 4.800 que tiene el viñedo, algunas muy antiguas y otras plantadas hace 35 años. En la reciente vendimia de finales de agosto, que se ha adelantado precisamente por las olas de calor de los últimos meses, ha recogido 400 kilos menos de uva que el año pasado, una cifra aceptable porque 2022 fue un buen año para los viticultores grancanarios. Eso le permite mantener una producción de 2.000 botellas, pero el futuro es incierto si no llega el agua.

«El problema no es solo que se mueran las parras, a veces camino por las hileras y veo tres o cuatro que se han perdido para siempre, lo peor es que no puedo plantar otras 2.000, como hice hace dos años, si no tengo la seguridad de conseguir agua, pues las nuevas hay que regarlas una vez en semana, explica Millán, quien subraya que toda la explotación está afectada por la sequía, pero unas partes más que otras.

Cristina Millán calcula que la sequía ya ha quemado 1.700 de las 4.800 vides de la Finca San Juan

Así, las parras situadas en las laderas son más vulnerables que las que están las zonas llanas, porque el terreno retiene menos el agua y desciende hacia las partes más bajas. Igualmente, al ser una zona volcánica, cuando hay picón en la superficie se mantiene la humedad en el subsuelo, pero donde no existe ese material la lluvia genera barro y las raíces de las vides no pueden llegar hasta el agua que hay más abajo.

«Para nosotros el agua es oro y estamos todos afectados e implicados, las bodegas y también los vecinos de la zona de El Mocanal que tienen árboles frutales, porque en el resto del municipio de Santa Brígida no tienen esos problemas para acceder al agua», comenta la gerente de Bodegas San Juan, que confiesa estar «cansada» de batallar desde hace siete años con las administraciones para conseguir esa conexión con la depuradora.

Diego Cambreleng, copropietario de Bodegas Vandama, recuerda que esa red hidráulica es una vieja reivindicación al Cabildo y opina que su entrada en funcionamiento sería «una noticia excelente». Sus viñedos no han sufrido este año porque la finca tiene estanque y se aprovisionó de agua de la Cumbre para regar en verano.

«En años anteriores -detalla- si hemos tenido problemas, bien porque se rompen tuberías o porque queda poca agua de riego en las presas privadas de la Cumbre». El Cabildo, a su juicio, «debe poner algo más de su parte», pues el agua depurada de Barranco Seco ya llega a la altura de Marzagán, pero no a cotas superiores.

«Nuestra producción de vino es muy corta por la poca agua que tenemos, pues una hectárea en La Rioja da 20.000 kilos de uva y aquí apenas llegamos a 2.000 kilos; por suerte, nosotros no hemos perdido parras, de hecho estamos plantando más, pero la sequía existe y hay que buscar soluciones para mantener las bodegas», añade Cambreleng.

Diego Cambreleng recuerda que la red de regadío es una vieja reivindicación al gobierno del Cabildo

En la finca de Viñas Montealto también se han secado parras por la sequía, asegura Mariano García, uno de sus cuidadores y pionero en la recuperación de los vinos de Gran Canaria. Explica que al tratarse de un lugar en el que da el sol todo el día, con pocas zonas de umbría, el calor y la sequedad del terreno no solo acaba afectando a la raíz y el tronco de las vides, sino también a sus partes verdes, las hojas, lo que impide el desarrollo normal de los frutos. De hecho, este año se ha adelantado la vendimia en el Monte Lentiscal y en casi toda Gran Canaria.

Aunque considera que el agua regenerada «no es la ideal» para los viñedos, pues es preferible el agua de lluvia recogida en presas y galerías, puede ser un solución de emergencia para que esas tierras recuperen la humedad, como ya ocurre en fincas de Hoyos o en el campo de golf de Bandama.

Por último, el presidente del Consejo Regulador de la Denominación de Origen, Pedro Suárez, entiende que el Cabildo «es receptivo» con las reivindicaciones de los viticultores y es cuestión de coordinar las actuaciones para lograr esa red de regadíos.