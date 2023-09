El barrio de La Atalaya de Santa Brígida, considerada por méritos propios la cuna insular del blues, vivirá el próximo 23 de septiembre una intensa actividad cultural con la celebración del III Atalaya Blues Festival, donde la música en vivo será el hilo conductor de una jornada para todos los públicos y entrada libre.

El blues ha estado presente en La Atalaya, tanto en La Traída del Barro (Fiesta de Interés Turístico Regional), como en la programación regular del mítico bochinche Casa Cueva Juansito, también conocido popularmente como 'El Bodegón del Blues' programando música en directo, desde el 2009 hasta la actualidad.

Un total de seis bandas de blues subirán el escenario ubicado en la Plaza de Mariquita Benítez 'La Partera' (junto al Centro de Salud de La Atalaya de Santa Brígida): Baton Rouge Dixieland, The Moon Rockers, The Blues Hunters, Betty& The Bluestomps, Ruta 66 GC, Jose Stolle & Pål Bjurbeck, y Big MamaMontse & Los Gumbo Blues Band.

Desde las 12.00 hasta las 22.30 horas se simultanearán los conciertos con la celebración de actividades y mercadillo, incluyendo un Taller Locero aborigen para los más pequeños y una Muestra de Alfarería, poniendo en valor el rico legado cultural e histórico del barrio.

Para completar la jornada, habrá Bochinche de Restauración, Furgoneta deCerveza Artesanal, la rica repostería talayera de Arantxa, e incluso una muestra de gofio local del Molino de San Pedro, todo ello acompañado por la eterna música del rhythm and blues.

Seis bandas en cartel

A las 13.00 horas, será el pasacalle Baton Rouge Dixieland (Gran Canaria), quinteto de instrumentos de vientos y percusión, el encargado de dar la bienvenida al Festival, con todo su swing y blues de ritmos y melodías al puro estilo del jazz primigenio de Nueva Orleans.

El cartel del festival ofrece, a las 14.00 horas, el directo de The Moon Rockers(Gran Canaria), cargados de hillBilly blues boogie y rockabilly. Será la primera banda en tocar sobre la Plaza de Mariquita Benítez 'La Partera'. Le seguirá Blues Hunters, a las 15.30 horas. Estos cazadores de blues son un cuarteto del sur de la isla integrado por músicos alemanes y canarios, capitaneados por Oliver Sieler.

La joven banda Betty & The Bluestomps liderada por Beatriz Díaz a la voz y Diego de La Guardia a la guitarra, interpretará clásicos del rhythm and blues a partir de las 17.00 horas. A las 18.30 horas disfrutaremos con la energía de Greta Martin y la banda canario-venezolana Ruta 66 GC, con su fusión del mejor blues de Chicago y Memphis. Desde Berlín Jose Stolle y el noruego Pål Bjurbeck tocarán a las 20.00 horas acompañados por el madrileño César Rubio al bajo y el canario Freddy Sánchez a la batería.

Joe Stolle es el pionero y una de las figuras más reconocidas del rhythm and blues en Alemania. Soul, blues y rock son estilos en los que se mueve con facilidad, gracias a su potente voz y la compañía de su guitarra y armónica. Ha compartido escenario con artistas de la talla de Champion Jack Dupree, Charlie Musselwhite, Jack Bruce, entre otros. Pål Bjurbeck, por su parte, ha compartido su guitarra con leyendas norteamericanas del género, como Lazy Lester y Paul Orta, entre otros.

Cerrará la noche Big Mama Montse, pionera mujer del género en la isla y presidenta de la Societat de Blues de Barcelona, quien ha participado en proyectos educativos para la difusión del blues y ha recibido numerosos premios. Este año cumple además 35 años de carrera profesional dentro del blues. Big Mama Montse cantará acompañada de los Gumbo Blues Band, uno de los referentes más activos del rhythm and blues canario, liderado por los músicosAlberto Gulias y Reinaldo Rivero, promotores y directores del Festival.

Organizadores y patrocinadores

El nombre de Melquíades Álvarez Romero forma parte de la memoria del Festival. Siendo concejal de Cultura y promotor se celebró la primera y segunda edición aún en momentos complicados. Al igual que Nicolás Díaz Benítez, aldeano de nacimiento y satauteño de adopción, quien participó de manera muy activa desde la Asociación Cultural Estrella Roja para que el festival se llevara a cabo.

La tercera edición del Atalaya Blues Festival está organizada por RLM REAL LIVE MUSIC con la colaboración de la Asociación Cultural Deportiva Estrella Roja, el Bochinche Cueva Juansito, Cheese Las Palmas, la asociación de empresarios de Santa Brígida Sataute Comercial, y Acusticanarias al sonido e iluminación.

El evento cuenta con el patrocinio del Ayuntamiento de la Villa de Santa Brígida, a través de su Concejalía de Cultura que dirige Avelina Fernández Manrique de Lara, Cabildo de Gran Canaria y Hotel Bohemia Suites & Spa.Asimismo, colaboran la Concejalía de Festejos, la Sociedad Blues Canarias, Gran Canaria Isla de Blues, Asociación Peña del Barro, Centro Locero La Atalaya, Asociación de Loceros Alud y La Lisadera, y AsociaciónEcosociocultural Papalayeros.