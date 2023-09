Un melómano de oro en Telde

A través de una llamada de teléfono. Así conoció Ignacio Clemente la noticia de su nombramiento como miembro correspondiente de la Real Academia Canaria de Bellas Artes. Al otro lado de la línea se encontraba una reconocida musicóloga a la que admira mucho, Rosario Álvarez, presidenta de la entidad.

"Estoy muy feliz y orgulloso; este nombramiento es un gran reconocimiento a mi trayectoria profesional y musical, y a mi labor para divulgar la cultura", afirma este pianista teldense que confiesa que aún le cuesta asimilar la noticia.

Su madre, Maruchi Estupiñán, fue la primera en conocer la noticia porque además de su vinculación familiar ella fue su maestra en la academia Musical Telde que regentaba en la calle León y Castillo, y por la que pasaron cientos de niños durante el tiempo que estuvo abierta.

"La verdad es que aún no lo estoy contando mucho porque quería esperar al acto solemne que se celebrará en enero en el Gabinete Literario, pero estoy muy contento".

Este nombramiento que todavía no ha terminado de asimilar llega, además, junto al reconocimiento de varias revistas especializadas en música clásica del país. El último ha sido en la publicación Melómano, que ha otorgado el título de Melómano de Oro a su último trabajo discográfico, Rosa García Ascot. Obra completa, pero en julio también lo recomendaban Ritmo y otros medios.

"No hay muchas revistas especializadas en música clásica y es una gran satisfacción que nos den el apoyo después de todo el trabajo que hemos realizado sobre la figura de Rosa García Ascot", dice el músico teldense.

"Durante varios años he dedicado mucho esfuerzo y trabajo a Rosa García Ascot, que fue alumna de Manuel de Falla. El trabajo de esta compositora se desconocía por varios motivos, entre ellos su exilio tras la Guerra Civil y tras mi tesis doctoral defendida en la Universidad de Granada he logrado sacar a la luz todas sus partituras que se encontraban inéditas. He publicado su primera biografía, un volumen con sus partituras para piano y dos discos: Piano Tribute to Rosa García Ascot y Rosa García Ascot Obras Completas", explica Clemente.

Para hablar de esta figura ha recorrido gran parte del territorio español y ha dado, incluso, el salto a Estados Unidos, donde impartió varias conferencias y ofreció conciertos.

En este disco, de Cezanne Producciones, la Orquesta Sinfónica Ibérica (dentro del marco del Festival de Música Española de León) grabó toda su obra orquestal junto al maestro y Premio Nacional de Música José Luis Temes. También han participado Samuel Diz, Patricia Pazos Pintor, Isabel Díaz López y Francisco José Fernández Vicedo. El disco incluye el estreno del Concierto para Piano y Orquesta de Rosa García Ascot. Esta obra inédita, y que estaba inacabada, ha podido completarse gracias a la colaboración de la compositora canaria Laura Vega.

Debut como solista en la Orquesta Filarmónica de Gran Canaria

Las buenas noticias no llegan solas e Ignacio Clemente se prepara ahora para un nuevo reto, debutar como solista en la Orquesta Filarmónica de Gran Canaria en esta nueva temporada. El próximo 3 de mayo Markus Stenz dirigirá un concierto en el que este teldense interpretará Noches en los jardines de España, de Manuel de Falla.

Un talento temprano

Ignacio Clemente cuenta que su madre, "como profesora de piano, se dio cuenta enseguida de que tenía un oído absoluto y reconocía las notas sin haber empezado a estudiar música". Ella no quería insistirle para que comenzara su formación y esperó mientras veía que aprendía solo escuchando las clases que impartía.

Cuando él lo pidió expresamente, comenzó con la guitarra para posteriormente probar con el violín, hasta que se decantó por el piano. Solo tenía ocho años cuando se examinó de 1º de piano como alumno libre en el Conservatorio de Las Palmas y aprobó.

En aquellos primeros años no imaginó, dice Clemente, que se iba a dedicar a la música porque comenzó "casi como un juego hasta que fue una convicción".