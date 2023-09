El presidente del Gobierno de Canarias y presidente de Coalición Canaria, Fernando Clavijo, se ha manifestado públicamente este lunes, por primera vez, sobre lo sucedido en torno a la figura del ex secretario local del partido en Telde, Héctor Suárez, de quien ha afirmado que "podía haberlo sido todo", pero le ha decepcionado.

Clavijo hacía estas declaraciones a Francisco Chavanel en El Espejo Canario, a quien le reconocía que se intentó "ayudar y apoyar" a Héctor Suárez, que fue director general entre 2015 y 2019, y luego fue alcalde de Telde durante dos años. Sin embargo, dijo, en política "tienes que ayudar y agrupar, no dividir y generar familias y corrientes, y no pensar siempre en intereses particulares sino en los colectivos".

Durante la entrevista radiofónica, el líder de CC reconoce que en Telde "no se hicieron bien las cosas" y que, aunque la decisión de apartar a una persona de la responsabilidad local de un partido es "complicada y dura de tomar, creo que el partido ha tomado una buena decisión".

Cabe recordar que el consejo político insular acordó el jueves prescindir de Suárez y crear una gestora con Luis Perera al frente para comenzar a trabajar de inmediato para reforzar el partido en Telde, recuperando a las personas que en los últimos años se habían desvinculado y mejorar la comunicación con la organización insular.

Sin personalismos

"Después de estar cuatro años en la oposición estamos donde estamos porque tenemos un partido, una estructura, una marca que está instalada y la gente confía en ella", aseveró rechazando los personalismos en la política. "Las personas estamos y nos vamos. Detrás de mí hubo mucha gente que brillante que construyó este proyecto y después de mí habrá otra más brillante aún que los anteriores y que yo mismo para seguir trabajando, porque mientras Canarias siga viviendo alejada necesita una fuerza política que la defienda por encima de todo".

Por este motivo, apostillo Clavijo, hay que pensar en la marca, en el proyecto y lo que representa "y no en Fernando Clavijo, no en Héctor Suárez, no en Pablo Rodríguez, no en Ana Oramas ni en María Fernández".