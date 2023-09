El luchador de La Gavia que conquistó el mundo

“La mía es una historia de superación, pero no para que me vean como a un héroe, que no lo soy, sino para que todas las personas, da igual la edad o su origen, sepan que todo es posible”. Este es el motivo por el que Fernando González Cruz accedió a la sugerencia del cronista oficial de Telde, Antonio María González Padrón, de que permitiera a Luz Marina Delgado que escribiera su biografía, una obra que se presenta este jueves, a las 19.00 horas, en el pabellón Rita Hernández, en Telde.

Fernando González nació en el barrio de La Gavia en 1969, en el seno de "una familia muy humilde" que se dedicaba a la agricultura. Tanto él como sus nueve hermanos tuvieron que trabajar duramente en la tierra desde muy pequeños y creció alejado de las escuelas. Asegura que su vida, en especial su infancia y primera juventud, ha sido una cadena de "superación obstáculos". Nada le resultó fácil y no tuvo "guías ni nadie que me facilitara las cosas. Fue una supervivencia pura y dura". "Hay que marcarse un objetivo y luchar, saltar, caerse, levantarse, sufrir y hacer de todo hasta alcanzarlo" Fernando González Cruz - Empresario y especialista en artes marciales Sin embargo, su tesón, espíritu de sacrificio y, sobre todo, su firme propósito de no rendirse jamás, han hecho de él un emprendedor con varias empresas y todo un campeón internacional de las artes marciales, con más de 40 títulos que se suman a otros reconocimientos obtenidos en el boxeo. Premio europeo al empresario más joven Fernando González aprendió a escribir su nombre con 18 años, cuando ingresó en el antiguo servicio militar, y pocos años después ya había concluido su primer ciclo de Formación Profesional, al que le siguieron otros dos más, afirma. Y con estos conocimientos, mucho tesón y un buen ojo para los negocios, fundó su primera empresa con 19 años y ahora cuenta con una amplia red de pequeñas compañías con actividades muy diversas que le colocan en una posición muy distinta a la que vivió en su infancia. Fue tan exitosa esta incursión, que con 29 años ganó el Premio Europeo al empresario más joven y exitoso. De forma paralela, este teldense se ha convertido en estos años en un importante y lauredado deportista internacional. Domina 39 modalidades de artes marciales, tal como prueban los más de 40 títulos que ha obtenido a lo largo de su trayectoria deportiva en Tailandai, China, Japón y otros países occidentales y africanos. Destaca especialmente en el Thai boxing, también conocido como boxeo tailandés o muay thai, pero también es especialista en judo, shorinji kempo, bujikan bujisu y jiu-jitsu, entre otros. Además, es boxeador. El cronista oficial de Telde, Antonio María González, coincide con otras muchas personas que le conocen y asegura que más allá de sus logros deportivos y personales, Fernando González es "un hombre humilde y una excelente persona". Su afán le llevó a conocer y residir en muchos países, tanto europeos como asiáticos, para regresar años después, más fuerte, más curtido y más seguro a la tierra en la que nació y creció, la tierra que es testigo ahora del nacimiento de esta biografía, la historia de un luchador sobre el tatami y en la vida. "Espero que este libro sea un testimonio de que sí se puede. Todos podemos, aunque nos sintamos débiles o insignificantes, sea cual sea nuestra edad o nuestro estatus social", afirma este hombre de La Gavia. "Hay que marcarse un objetivo y luchar, saltar, caerse, levantarse, sufrir y hacer de todo hasta alcanzarlo".