La Fundación Canaria Nanino Díaz Cutillas tiene paralizadas sus actividades por «problemas administrativos» con la justificación de un gasto de 44.000 euros por la realización de Festival Solturas de 2022, según reveló ayer la consejera de Cultura del Cabildo de Gran Canaria, Guacimara Medina, durante su comparencia en la Comisión del Pleno para explicar la situación financiera de ese organismo, que este año no pudo organizar los actos de las Fiestas del Pino por las irregularidades detectadas por la Intervención General.

Medina negó que el bloqueo de la Fundación Díaz Cutillas, de la que es presidenta se deba a la imposibilidad de justificar 124.000 euros de una subvención del año 2020 correspondiente al Plan Cultural de Emergencia del Covid-19, cuyas facturas se entregaron a los interventores del Cabildo el 15 de noviembre de 2022, antes de que venciera el último plazo otorgado por ese departamento para justificar los gastos.

En su comparecencia, a propuesta del Grupo Popular, la consejera admitió los problemas de funcionamiento y de liquidez de la Fundación, que a su juicio se vienen arrastrando desde su creación, en el año 2007, porque nunca ha tenido propio y los trámites tienen que hacerse a través de dos trabajadores de la Consejería de Cultura.

Actualmente, precisó, la Fundación no dispone de fondos con cargo al Presupuesto del Cabildo del año 2023 y el reinicio de su actividad está pendiente de las fiscalizaciones de la Intervención del Cabildo. Respecto a la organización de los actos de las Fiestas del Pino de este año a través de la Institución Ferial de Canarias (Infecar), Medina respondió que fue por «agilidad» y recordó que no siempre se han impulsado por la Fundación Díaz Cutillas.

La portavoz adjunta del PP, Pepa Luzardo, criticó la paralización de la actividad, que consideró como una falta de respeto a la figura del folclorista y periodista. «Si Nanino estuviera aquí no sé que pensaría, pues su Fundación no ha recibido ni un solo euro durante este año y desde noviembre de 2022 no han sido capaces de levantar el

bloqueo», apuntó.