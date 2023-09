La justicia libera de una deuda de más de 43.000 euros a una madre que perdió su empleo y se vio superada por los créditos a los que, en su nueva situación, ya no podía hacer frente, según ha informado el despacho de abogados de Canarias Sin Deuda, equipo que ha llevado a cabo la tramitación del caso que ha concluido con la cancelación total de las deudas. La Ley de Segunda Oportunidad es el mecanismo que ha permitido a Maria Trinidad González, residente en Santa Lucía de Tirajana, empezar de nuevo sin deudas.

La situación económica de Maria Trinidad González se empezó a deteriorar en 2016 cuando, ante las dificultades para encontrar un piso en alquiler, tuvo que solicitar una hipoteca y un crédito para adquirir una vivienda y hacer frente a sus gastos cotidianos. En estos momentos contaba con empleo estable y perspectiva de continuidad laboral. Meses después, tuvo que solicitar un nuevo préstamo para adquirir un vehículo de segunda mano, ante la inesperada rotura del suyo, que necesita para trasladar a su hijo a las sesiones de tratamiento médico especializado que recibe de forma periódica.

La delicada situación de Maria Trinidad se deterioró aún más en 2019, al perder su puesto de trabajo y empezar a vivir del subsidio de desempleo, por lo que optó por recurrir como última solución posible la Ley de Segunda Oportunidad.

Según explica esta beneficiaria, "tras perder el trabajo y acabárseme el subsidio de desempleo, me encontré sin poder pedir ayudas al no tener tramitada la custodia de mi hijo. No podía pagar los créditos y tuve que recurrir a tarjetas de crédito, me entrampé."

El despacho de abogados Canarias Sin Deuda, referente en la tramitación de esta ley en el Archipiélago, ha llevado a cabo la gestión del proceso que ha concluido con éxito. La Ley de Segunda Oportunidad permite, desde 2015, que particulares y autónomos puedan optar a librarse de sus deudas, siempre y cuando se cumplan los requisitos mínimos que establece.

El abogado experto de Canarias Sin Deuda, Samuel Díaz, responsable de la oficina del despacho en Gran Canaria, señala que este caso es especialmente delicado al tener a un menor a cargo y ser la única persona con ingresos económicos en la unidad familiar. "El perfil de esta mujer es más común de lo que pensamos en las Islas y poder darles una segunda oportunidad para reiniciar sus vidas libres de cargas económicas es clave", señala

Además, este despacho ha logrado que la afectada no pierda el vehículo, que necesita para los traslados médicos de su hijo.

Las condiciones necesarias para poder recurrir a la Ley de Segunda Oportunidad y tramitar la exoneración de todas las deudas son: demostrar que el deudor ha actuado de buena fe, que el importe de las deudas no supere los cinco millones y no tener antecedentes por delitos contra el patrimonio o de carácter socioeconómico.