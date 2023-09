"Me siento identificada con la transparencia y el acabado de la acuarela"

Versos y color. ¿Qué tienen en común?

La luz que se filtra a través de ellos. La luz de la inspiración, de la creatividad, es el hilo conductor que los une y les da un significado que va más allá de las palabras que intentan explicarlos o interpretarlos. La luz de su profundidad, que llega de forma directa al corazón. Las palabras, los colores y las formas son la manera en la que algo que late dentro de mí se expresa y sale al exterior para ver la luz y ser compartido.

Cada creación supone literalmente dar a luz algo de mí misma. Este proyecto, en su conjunto, se siente como una creación propia, pero que a la vez va más allá de mí misma, para convertirse en un instrumento de inspiración y motivación para otras personas. Los versos y el color trabajan juntos para proporcionar esa experiencia íntima y personal. La exposición es una ventana a mi interior, un espejo en el que cualquiera puede reconocerse y verse reflejado.

¿Cómo surge esta propuesta artística que fusiona la poesía con la acuarela?

La poesía y la acuarela me han acompañado siempre, desde muy joven. Esta propuesta surge de forma natural con la intención de unificar ambas expresiones fundamentales de mi creatividad. En esta muestra, al igual que en el libro ilustrado, cada acuarela va acompañada de una poesía. El observador tiene así una información adicional, lo que supone una mayor profundidad y una dimensión aún más completa en el significado de cada obra.

Proceso creativo

¿Cuál es el proceso creativo? ¿Qué llega primero el dibujo o el texto?

Si mi expresión artística pudiera definirse con un adjetivo sería libre, por lo que no hay una respuesta única a esta pregunta. Me siento libre creando, ya sea en forma de palabras o dibujos, en cualquier orden.

Poesía en acuarela es una biografía poética ilustrada, no de hechos concretos, sino de emociones y sentimientos, un recorrido por lo que ha sido de inspiración para mí a lo largo de mi vida, y que impacta de forma directa al observador y lo lleva a una dimensión común a la que accede y reconoce como propia.

"La exposición es una ventana a mi interior, un espejo en el que cualquiera puede reconocerse y verse reflejado" Silvia Daya - Artista

¿Qué puede encontrar el lector en el libro que lleva el mismo título que la exposición?

El libro nació como resultado de la exposición y ha surgido no solo por una motivación personal sino también a raíz de las peticiones y comentarios recibidos por el público que venía a verla.

Muchas personas me dicen que necesitan más tiempo para leer y observar con calma cada obra, para interiorizar su significado. Con el libro se ofrece una nueva posibilidad: la de llevarse a casa todos los poemas e imágenes que se muestran en la exposición para disfrutarlo cada uno a su ritmo en casa.

Con este libro, nos sumergimos en un mundo multisensorial, de imágenes y palabras, que invitan al silencio y la introspección. A través del libro y de la exposición, expreso y comparto lo que late en mi interior, esperando que sea de inspiración para otros. Se trata de un viaje de ida y vuelta: tan importante es mi intención y el significado de mi creación artística, como la personal percepción e interpretación del que la observa.

"Para mí el mejor elogio a mi arte es ver una lagrimita de emoción en el rostro de alguien, la expresión de un sentir en forma de palabras o gestos, una sonrisa sincera o una cara de relajación y paz al salir de la sala" Silvia Daya - Artista

Además de pintar y escribir, usted se ha adentrado en otras disciplinas creativas. ¿Puede decirse que es una artista multidisciplinar?

Soy creativa por definición. Mi imaginación y creatividad no tienen límite. Tengo muchas ideas, que a veces se quedan en un boceto, o en una invitación a continuar.

He experimentado con diversas técnicas, pero es la transparencia y el acabado de la acuarela con lo que me siento más identificada. De alguna he evolucionado hacia un estilo más sencillo y etéreo, pero lleno de significado.

Dentro de este proyecto de Poesía en acuarela he creado y diseñado diferentes objetos personalizados, desde cuadernos, neceseres, chapas, bolígrafos, botellas y tazas, hasta bolsos y camisetas, apostando por un textil reciclado, orgánico y 100% algodón.

Cuando habla de su obra suele hablar de la espiritualidad. ¿A qué se refiere?

En la vida hay muchas luces y sombras. La mía ha estado marcada por una gran dosis de sufrimiento, derivado fundamentalmente del dolor de la enfermedad. Eso me llevo a una gran búsqueda, primero en el exterior, buscando la sanación física. Más adelante esto se fue complementando con una búsqueda interior que me llevó a un camino espiritual vivido con mucha intensidad durante años. Cada paso ha sido determinante para encontrar poco a poco mi lugar en el mundo, llevándome en última instancia al momento presente y a la apreciación de la vida y de mi propio ser.

Me encuentro ahora en un momento en el que mi llamado es compartir a través del arte eso que he encontrado en mi interior, y que desde el principio estuvo ahí.

"Se trata de un viaje de ida y vuelta: tan importante es mi intención y el significado de mi creación artística, como la personal percepción e interpretación del que la observa" Silvia Daya - Artista

Esta exposición conlleva varias actividades paralelas, ¿qué ofrecerá al público?

La exposición está acompañada de forma permanente por una proyección audiovisual, con imágenes y música evocadora. En la inauguración hicimos una sesión de recitado de poemas acompañada de música de violín en directo y tengo la intención de hacer algo similar con ocasión del cierre, el día 3. Me siento muy cómoda utilizando mi voz en el recitado meditativo de poemas, especialmente si estoy acompañada de música en directo.

También habrá encuentros poéticos en los que los asistentes podrán compartir fragmentos de lo que escriben o les apetezca. Cada uno tendrá la oportunidad de usar el medio de expresión que desee, ya sea leer, recitar, cantar o tocar un instrumento. Además, estos días pintaré pequeñas acuarelas en directo y marcapáginas que repartiré entre los asistentes.

Un largo recorrido por delante

¿Cuál es el siguiente proyecto?

Tengo muchos proyectos e ideas, pero he aprendido a relajar mi mente y permitir que se centre en lo que estoy haciendo ahora para vivirlo en toda su magnitud. Para mí el mejor elogio a mi arte es ver una lagrimita de emoción en el rostro de alguien, la expresión de un sentir en forma de palabras o gestos, una sonrisa sincera o una cara de relajación y paz al salir de la sala. Ese es el verdadero premio de mi trabajo y el sentido último de Poesía en acuarela: ser capaz de inspirar, y ese es mi siguiente proyecto, sea lo que sea lo que venga después.

Me gustaría continuar compartiendo esta exposición y el libro que la acompaña, hacer presentaciones en distintas librerías, quizá incluyendo también la enseñanza de técnicas básicas de acuarela, y sobre todo seguir inspirando y tocando corazones.

¿Dedicas esta exposición y libro a alguien?

La exposición, y el libro que la acompaña, van dedicadas a mi padre, Fernando Hidalgo, que hace dos años dejó este lugar para vivir permanentemente en mi corazón. Fue un hombre amable y pacífico, a la par que un intelectual, ávido lector y de joven, pintor y poeta. Él fue quien me regaló mis primeras acuarelas y los libros de arte con los cuales aprendí de forma autodidacta la técnica de la acuarela. Se incluyen asimismo en la muestra varias poesías suyas.

¿Por qué Daya como nombre artístico y pseudónimo literario?

Significa compasión en sánscrito y tiene un profundo significado espiritual, ya que es la compasión lo que más he venido a aprender aquí, y sobre todo, a saber enfocarla no solo en los demás, sino en mí misma. Ese genuino amor a uno mismo es para mí una de las mayores lecciones de la vida.