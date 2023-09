Hoteles López rehabilita el Rondo de Playa del Inglés y elimina el modelo de todo incluido

Nuevo impulso a la renovación de la planta alojativa de la zona turística deSan Bartolomé de Tirajana. La compañía Hoteles López, propiedad del empresario gallego Lorenzo López, está acometiendo los trabajos de rehabilitación del emblemático Hotel Rondo, ubicado en la Avenida de Tirajana de Playa del Inglés, para convertirlo en un hotel boutique que entre sus mayores novedades eliminará el modelo de todo incluido, una decisión que ayudará a fomentar el consumo de los huéspedes en el exterior del establecimiento y generará economía en los locales de la zona.

Construido a finales de la década de los 70 en el entorno de la rotonda de la Viuda de Franco, no es la primera gran reforma que atraviesa este establecimiento, pues ya hace años se intervino para transformarlo de un complejo de apartamentos a un hotel de 103 habitaciones y cuatro estrellas, categoría que mantendrá tras su rehabilitación, según explica Alejandro Rojas, responsable de proyectos de la empresa hotelera.

Con esta remodelación, la promotora actuará en todas las estancias del complejo para actualizar su estética utilizando la piedra, la madera y la vegetación en un concepto, en tonos blancos y pastel, inspirado en los destinos del Mediterráneo. En las habitaciones se renovará todo el mobiliario, la recepción se mantendrá en la misma planta pero se desplazará unos metros, se ampliarán las instalaciones del gimnasio y se habilitará una nueva terraza con bar chill out y jacuzzis. La piscina mantendrá su forma pero se modernizará y en la zona del solarium, que se encuentra en varias alturas, se colocarán por primera vez en este establecimiento varias camas balinesas.

Los cambios también llegan a la fachada del edificio, pues con la obra se suprimen los muros de las terrazas de las habitaciones para sustituirlos por cristales, un actuación que permitirá que los huéspedes tengas unas mejores vistas hacia el exterior. En la fachada también destacará otro gran cambio pues dejará atrás el acabado rugoso que hasta ahora le imprimía la tirolesa, una técnica muy utilizada en los años 70, para quedar revestida con un aplacado de piedra dekton.

«Hemos detectado que en Playa del Inglés algunos hoteles se han quedado un poco obsoletos y queremos mejorar la oferta, dejando atrás un concepto de todo incluido que no aportaba al municipio», señala Rojas, «es solo una prueba y no sabemos cómo irá, siempre podemos volver atrás». Ahora, el complejo tendrá los regímenes de desayuno y media pensión. Sobre el concepto de hotel boutique, el responsable de proyectos explica que responde al «aumento de las calidades de las habitaciones, zonas comunes, del servicios y de las comidas, introduciendo una imagen más tranquila para que los turistas que nos visiten pueda relajarse y no ir acelerados». Para ello, la empresa hará «una inversión más elevada de lo que suele ser normal», que Rojas no revela.

Las obras comenzaron el mayo con la previsión de volver a poner en activo el hotel el próximo mes de noviembre. Con ella se inicia un programa de reformas que el próximo año incluirá también el complejo de bungalós de cuatro estrellas Miraflor Suites, que se encuentra frente al Rondo, para realizar una renovación interior de las habitaciones y de las zonas comunes, aunque los equipos de la empresa todavía están definiendo el proyecto.