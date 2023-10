Que esta denuncia pública sirva para que el @ayuntamientotelde tome medidas de una vez con la perrera de la ciudad y que de esta forma no mueran más animales como lo hizo mi gatito hoy. Los animales están en perreras obsoletas y malolientes, hacinados y sin un control veterinario exhaustivo como debería ser. No existe la prevención y el cuidado que deben de evitar que los animales contraigan enfermedades mortales. La subcontrata en muchas ocasiones recoge perros que luego no tienen espacio en la perrera. Y mientras en la alcaldía te hacen esperar para tener una cita con ellos o tomar soluciones reales y eficaces, los animales se mueren. Para Cooper fue demasiado tarde, espero que esta denuncia pública sirva para llegar a tiempo con los demás. Gracias @murdock_karol @cristinavs94 @hernandezramirezdunia y las demás voluntarias que ponen el alma, el tiempo y el dinero en cuidar de los animales a cambio de verlos algo mejor. #fayna #faynabethencourt #ayuntamientotelde #haganalgodeunavez #denunciaciudadana #juanantoniopeña