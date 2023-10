Hasta Jako huye del calor

Lo de las olas de calor y la calima son el día a día. Es otoño y algo está cambiando, aunque algunos se empeñen en que el cambio climático no tiene nada que ver.

Este viernes, 10.30 horas, en la playa de El Barranquillo de Pozo Izquierdo, en Santa Lucía, había pocos bañistas. Pero los que estaban, todos en remojo. Entre ellos no faltó Jako, la mascota de Juan, residente en la zona, que no dudó ni un segundo en lanzarse a las aguas de la bahía nada más llegar, eso sí, con su perrito. Chapoteando y nadando, Jako era solo uno de los protagonistas del día en una de las playas del Sureste.

Son los privilegiados que pueden disfrutar del mar, de donde nadie salía para sofocar las inusitadas altísimas temperaturas, que parecen haberle cogido querencia a las islas.

"El mismo fuego que en el infierno"

A escasos kilómetros, en Vecindario o El Doctoral, casco de Agüimes o de Ingenio, morían de calor con temperaturas elevadas que se convierten en inaguantables en sus medianías: "Un infierno, el mismo fuego que en el infierno", dijeron algunos.

"No es justo que yo me bañe y mi Jako no", decía Juan propietario de su pequeño perrito. Juan aprovechó la poca afluencia de bañistas para que su mascota también disfrutara del baño para solapar algo, al menos en un rato, el fuerte sofoco.

"Aquí se está muy bien", decía por su parte Fernando, un vecino de Pozo Izquierdo que reconoce que "esto es un pedazo del paraíso", en referencia a este rincón playero de la costa santaluceña, donde al contrario que Arinaga, en Agüimes, corría una ligera, muy ligera brisa. En toda la costa del municipio de Agüimes no "hay ni aire para respirar", decía Antonia, que a primeras horas de la mañana da un paseo por la avenida de la playa. ""Más tarde no se puede. O tempranito o por la tarde, tarde. De resto, en casita".

Y de noche, ni hablar. Casi al unísono saltan los comentarios "Ni con ventiladores se puede dormir".

Han durado mucho estos episodios de altas temperaturas y calima.