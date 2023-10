La clase que abrió los ojos a Marina Marroquí

Marina Marroquí estuvo años encerrada en sí misma, incapaz de aceptar una realidad que había tenido que vivir durante años. Sin embargo, fueron sus estudios en educación social los que le abrieron la puerta a una nueva vida, donde poder desahogarse, explicar y comprender todo lo que había pasado en sus anteriores años. «Durante la carrera, me empecé a dar cuenta de que cada vez que salía el tema de violencia de género no podía abordarlo y me daba ansiedad», confiesa. Y es que Marina, durante cuatro años, sufrió este maltrato, por lo que tal y como ella misma explica, nunca quiso ser consciente de que lo había sufrido, y su cerebro lo apagó.

Acostumbrada sentarse en la primera fila en clase, a responder a las cuestiones y ser participativa en las asignaturas, fue una de sus profesoras la que, con el tiempo, se dio cuenta de lo que le estaba ocurriendo a Marina. «En un debate de clase, una profesora se dio cuenta de que me callaba cuando nunca lo hacía y me llamo a su despacho y me dijo que para llegar al 10 íbamos a tener que coger un documento y explicarlo, y que a mi me iba a tocar la reinserción de maltratadores. Yo empecé a llorar y ahí fue cuando me enfrenté a todo esto», explica. Un momento complicado pero que con el tiempo y el estudio logró superar. Las casi mil páginas del programa de agresores, los cuestionarios de violencia de todo tipo y la especialización que la llevó a saber lo que ella misma había pasado.

Desde los 15 y hasta los 19 años, Marina Marroquí vivió un auténtico infierno, en el que su familia la logró sacar. «En un primer momento sabes que estás en una relación mala, pero de ahí a tener que enfrentarte a ello y llamarle maltratador es otra cosa muy diferente», se sincera. Unas declaraciones que todavía, a pesar del tiempo, le cuesta dar y en la que tacha directamente a la sociedad por ser «cruel y exigir a las víctimas darnos cuenta y pedir ayuda solas, negándonos la posibilidad de volver a ser felices». Después de años de recuperación, de enfrentarse a sí misma y destapar episodios bloqueados, Marroquí asegura que se enfrentó a un proceso «doloroso y duro, pero a la vez enriquecedor porque te reconstruyes, te conoces y empiezas a ser tu misma».

Aunque la primera fase es la de sanar y entender lo que ha pasado, Marina entendió que ayudar a las demás víctimas que habían sufrido violencia de género era algo esencial, por lo que empezó poco a poco haciendo entrevistas a otras chicas. «Después de más de 20 entrevistas de tu a tu en la que contábamos nuestra historia, entendí que la respuesta casi siempre es la misma, y parece que nos haya maltratado el mismo hombre, con las mismas frases y costumbres», asegura. Al llegar a esa conclusión se empezó a desarrollar su experiencia en violencia de género. «Si nos maltratan igual, debe haber alguna manera de pararlo, y empecé a investigar, desarrollando programas de prevención de una manera en la que yo cuento mi historia, y una persona se ve identificada». Un taller que lleva dando ocho años a más de 120.000 jóvenes y que según confiesa, le hubiera gustado que le dieran a ella cuando estaba sufriendo la violencia.

En las islas Canarias, Marina ha hecho dos giras completas ofreciendo este taller, además del trabajo de los ayuntamientos de manera individualizada, como es el caso de Santa Brígida, que además de llegar a adolescentes ha apostado por llegar a profesionales de distintos sectores, incluso cuerpos de seguridad con la intención de llevar la formación a todos los estratos. A la hora de llegar a la conclusión de cuántos casos se detectan después de los talleres, Marina asegura que la fila de chicas que se desmontan para contar su historia es infinita, normalmente en edades comprendidas entre los 13 y los 15 años. «En Canarias diría que en proporción, hay más víctimas en el Hierro y La Gomera, algo que me ha llamado la atención», dice. Sin embargo, durante el taller impartido esta semana en Santa Brígida, Marina confiesa que se detectaron «más de 15 casos de niñas».

Impartir esos talleres causan en Marina un sentimiento «contradictorio, desesperación y rabia, porque hablas con niñas menores de 14 años que están siendo maltratadas y no sé a qué estamos esperando para liberarlas de esto». La fuerza y la valentía, las dos cuestiones fundamentales a la hora de que una mujer sufra de violencia de género, sobre todo porque uno de los primeros pasos es denunciar. «Sientes esa conexión e intentas que la historia les sirva para saber que es un camino duro pero se puede volver a ser feliz y vivir sin pesadillas. La gran mayoría salimos vivas, y el silencio lo único que hace es que no seamos referentes. Es duro pero van a volver a ser felices y a sonreír».

«En los talleres que realizo, la fila de chicas entre 13 y 15 años para contarme sus historias son infinitas»

A la hora de recapacitar sobre las soluciones a esta problemática tanto en España como en el resto del mundo, Marina Marroquí confiesa que muchas de ellas requieren «una asignatura de igualdad y educación social de formación que es inexistente hoy en día». Además, en este aspecto toma importancia el hecho de que, tal y como cuenta esta experta en violencia de género, «el negacionista ha hecho que esta sociedad se vuelva a cuestionar el sufrimiento y la verdad de las víctimas, y es importante no decaer y contar la realidad, formando a profesionales para que puedan reparar el daño».

Por este motivo, aunque la parte pública que se ve de Marina son los talleres que imparte a los adolescentes, gran parte de su trabajo también se centra en formar a profesionales del sistema sanitario, educativo e incluso a cuerpos de seguridad del estado con el objetivo de que ellos también puedan detectar y ayudar a una persona maltratada. Unos profesionales que tienen una función importante para que se pueda proteger a la víctima y la condena sea justa. La justicia, es otro de los principales temas a tratar para acabar con la violencia de género. «Necesitamos un sistema judicial muy formado, porque muchos de los casos no llegan, y las condenas ni siquiera terminan en proceso de reinversión del agresor».