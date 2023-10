Hace poco más de una semana calificó como temerarias las palabras del consejero de Obras Públicas, que dijo que el puerto de Santa Águeda pasará a tener uso deportivo. ¿Ha recibido desde entonces alguna respuesta por parte del Gobierno?

Sí, nos quedamos totalmente atónitos cuando el consejero dijo que la concesión estaba vencida, que no la iba a renovar y que Puertos Canarios podía ocupar el puerto, y además sin previo aviso a Ceisa. Esto creó nerviosismo y desasosiego en la empresa, entre el personal y entre los vecinos de El Pajar porque ven amenazada su idiosincrasia pues creen que el pueblo se puede convertir en un Pasito Blanco II. A partir de esa rueda de prensa, sí ha habido movimientos y parece que el Gobierno quiere sentarse a hablar con nosotros, no se si fue relación causa-efecto o no. Pero aún no tenemos fecha para esa reunión. Además, estamos esperando al Consejo de Administración de Puertos Canarios para ver si verdaderamente se materializa lo que se ha dicho de palabra.

En su comparecencia defendió el derecho a seguir operando en el puerto porque la concesión del muelle está vinculada a la concesión de la cantera de San José y eso había quedado demostrado en la solicitud de renovación y en el expediente. Al día siguiente, el director general del Grupo Cordial y socio de Propiedades Cordiales, Nicolás Villalobos, replicó que la autorización minera es de 1978 y la del puerto de 1972 y que una concesión anterior no puede estar amparada por una posterior. ¿Es así?

En primer lugar, ratificar lo que ya dijimos: nos estamos basando en un precepto legal que es un procedimiento reglado. Esto es que, si se dan una serie de condiciones, se nos tiene que otorgar sí o sí la concesión; esto no depende de que el Gobierno pueda decidir sí o no, sino que está obligado a que la concesión sea otorgada. Y esas condiciones se dan porque la concesión portuaria está absolutamente vinculada a la concesión minera. Eso no lo digo yo, no es una opinión de Ceisa, está vinculada porque así lo reconoce Puertos Canarios en su expediente, y eso es lo más importante porque está escrito en los papeles. Por lo tanto, nosotros creemos que tenemos el derecho total a seguir operando en el puerto de Santa Águeda al menos hasta 2046. Digo al menos porque además está la posibilidad de prórroga de la concesión minera hasta 2076.

Propiedades Cordiales sustentó sus alegaciones en el dictamen de los expertos Francisco J. Villar y Andrés González, que señala que cuando Ceisa solicitó las concesiones, en ninguna de las dos se mencionaba explícitamente la otra y por eso no son accesorias.

Yo entiendo que estos señores [Propiedades Cordiales] estén muy nerviosos porque el expediente está finalizado y la concesión está lista para ser otorgada a Ceisa, y también creo que deberían de abstenerse en decir cosas que no son reales. Y no lo digo por el informe en concreto de estos señores, a quienes tengo muchos respetos. Pero yo no voy a hacer valoraciones de la opinión de alguien que nada tiene que ver con el procedimiento. Propiedades Cordiales no tiene nada que ver con un podrecimiento que se ha desarrollado entre Ceisa, que es la actual concesionaria, y Puerto Canarios. Además, los tribunales, hasta el Supremo, han desestimado sus pretensiones al advertirles de que no tienen legitimación activa. Aquí la opinión que a nosotros nos importa es la de la administración pública canaria, que es con quien tenemos establecida la solicitud de nueva concesión y ellos han desarrollado ese expediente hasta el final, y ya está listo para ser otorgado.

¿Qué opinión le merece ese dictamen?

Tengo mucho respeto por los expertos, pero es un informe de parte encargado por Propiedades Cordiales.

«Un posible uso compartido debería favorecer el bienestar de los vecinos de El Pajar»»

Es la segunda vez que sostiene que la concesión está lista para ser otorgada desde antes de verano. ¿Por qué no la concedió entonces el anterior Gobierno, que fue precisamente el que puso en marcha la comisión entre distintas consejerías para obtener todos los informes necesarios?

Lo desconozco, pero creo que los tiempos se echaron encima en año electoral y finalmente decidieron no estampar esa firma. Pero a nivel administrativo la concesión está lista para ser entregada.

¿Qué espera del Consejo de Administración de Puertos Canarios?

Yo lo que espero es que prevalezca el sentido común de la Administración y el Gobierno nos dé la importancia que tiene la industria en su papel estratégico en la economía canaria, y reconozca la necesidad de diversificar a ver si de una vez por todas apostamos por la industria y por un archipiélago menos dependiente y más autosuficiente. Porque al fin y al cabo nuestro sector es garantía de suministro a nuestras islas. Vuelvo y repito: la concesión está lista para ser entregada a Ceisa, así que yo espero que el consejero se lea bien el expediente y no se materialicen sus declaraciones, porque no sé si lo ha leído él o sus asesores; eso fue lo que pensé cuando escuché sus palabras. Y no lo digo de forma peyorativa. Pero en caso de que se cumplan esas declaraciones temerarias, Ceisa adoptaría todas las medidas jurídicas necesarias para preservar sus derechos y llegará hasta la última instancia judicial. En su caso, creemos que se lo vamos a poner bastante en bandeja al juez porque vamos a llevar al posible litigio lo que la Administración ya ha dicho. Y ojo: son actos previos a una supuesta decisión en contra de nuestros derechos y actos propios de la Administración, así que a ver cómo se deshace toda esa madeja para que nos puedan dar una resolución negativa.

¿Qué informes incluye ese expediente?

El expediente está muy bien armado: incorpora informes de la ULPGC, de Planificación Territorial y Transición Ecológica, de Industria, de Turismo, también se ha fortalecido con informes de la viceconsejería de Servicios Jurídicos, los del Servicios Jurídicos de la Secretaría General Técnica de la consejería de Obras Públicas, informes técnicos del propio ente Puertos Canarios, del Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana y del Cabildo de Gran Canaria. Y todos son informes favorables al otorgamiento de la concesión a Ceisa.

Pero sin embargo el Gobierno se escuda en el PIO de Gran Canaria, que establece que al finalizar la concesión el puerto debe pasar a ser deportivo.

Los propios técnicos del Cabildo son conscientes de que el PIO es una recomendación a futuro y no vinculante, y también que en tanto tengamos un derecho vivo sobre esa concesión, ésta no ha vencido. Y recalco: las determinaciones del PIO no solo están en el informe del Cabildo, sino que el resto de informes que mencioné se elaboraron bajo el paraguas de ese plan urbanístico.

¿Contemplan aún la propuesta de uso mixto?

Pese a que tenemos un derecho total sobre la superficie, estaríamos dispuestos a compartir el espacio con otro uso con tal de favorecer el otorgamiento de la concesión, pero siempre que no se sacrifique la parte más industrial del muelle. Es más, creo que el uso compartido debería favorecer, no sé de qué manera, el bienestar de los vecinos de El Pajar, que lo único que quieren es que no se transforme su idiosincrasia. No se trata de seguir colonizando los pequeños pueblos pesqueros que tienen sabor, historia y valor etnográfico.

Sin concesión, cien camiones por carretera.

No disponer del puerto implicará que el traslado de la producción para sacarla por otro puerto tengamos que hacerla por carretera y eso conllevará 100 camiones diarios en la GC-1, con una emisión anual de 3.000 toneladas de CO2. Y lo que es peor: un atasco de camiones en El Pajar, con el perjuicio que eso conlleva.

¿Los consejeros de Masaveu han valorado en algún momento sentarse a hablar con el sector turístico?

Nunca, nosotros solo hablamos con la Administración.

¿Qué supone cementera para economía de las islas?

Es una industria estratégica. Con nuestro cemento se hacen carreteras, hospitales, viviendas, centros de salud, aeropuerto. Es vital para los canarios mantener esta industria. Nuestro grupo tiene una vocación industrial; esto significa que seguimos teniendo una preocupación importante por el empleo bien remunerado. De nosotros dependen 600 familias.