La playa se convirtió este sábado en el mejor refugio para sobrellevar el calor durante una jornada en la que la temperatura alcanzó los 38,1 grados en La Aldea de San Nicolás en las horas centrales del día, la cifra más alta de todo el Archipiélago durante la jornada.

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) registró máximas de 35,2 grados en Mogán, 34,6 en San Bartolomé de Tirajana, 34,3 en Telde, 34 en la capital grancanaria, 34,4 en Agaete y 32,2 en Tejeda, por ejemplo.

La peregrinación a la costa comenzó desde temprano y a las ocho de la mañana llegaban los más previsores cargando sombrillas, sillas y neveras llenas de bebidas frescas.

A esa hora se daba el primer baño del día Fernando Cabrera, que confiesa que su idea es pasar prácticamente el fin de semana a pie del mar junto a unos amigos. En la esquina entre el muelle y la nueva avenida de Melenara, en Telde, una sombrilla que no retiran cuando se van a comer huyendo del momento en el que el sol está más alto.

"Yo no lo recuerdo, pero en las noticias estaban diciendo que en los años 60 y 70 hubo octubres así de calurosos", dice mientras apura un refresco. "Nos olvidamos pronto, pero sé que hubo olas de calor así aunque no me acuerde".

Él y sus amigos van preparados con neveras repletas de bebidas frías y fruta porque su intención es permanecer allí "al menos hasta las ocho de la noche".

Quienes tienen intención de seguir su ejemplo este domingo son Jennifer, José Mario, sus dos hijos, Aquiles y Einar, de 5 y 6 años, y la abuela de los pequeños, María Luisa. Este sábado llegaron a la playa a las 10.00 horas, "pero mañana vendremos a las 8.00 y desayunaremos aquí". Aseguran que "en casa no se puede estar por el calor y como los niños se levantan temprano aprovecharemos". Es el mejor sitio, dicen, donde pueden estar con los niños con este tiempo, porque en los parques no pueden refrescarse.

Defiende que "estas temperaturas a esta altura del año son una prueba evidente de los efectos del cambio climático y el que lo niegue es porque no lo quiere ver".

Cerca de ellos, Elena y Elio sobrellevan como pueden la canícula, sentados en la arena mojada de la orilla con uno de sus hijos, Elías, de un año, mientras su hija disfruta en el agua con su abuelo. "Esta es la mejor manera" y como viven en Melenara lo tienen más fácil.

Campamento montado

Carmen Sosa y su familia vinieron preparadas. Las sillas junto al muro, las sombrillas unidas para ampliar la zona de sombra y toallas a los lados haciendo de toldos para evitar el paso del sol. Allí, protegidas del calor y junto a las neveras con bebidas frías, sobrellevan como pueden las altas temperaturas. Otro lugar se les antoja "insoportable". Para simplificarse la vida tienen previsto pedir pizzas en uno de los restaurantes de la zona que les gusta mucho.

De remojo

Taliarte es otro de los lugares que desde bien temprano empezó a llenarse de personas. Esta cala, además de la posibilidad de refrescarse ofrece un atractivo extra: la oportunidad de disfrutar de la riqueza de sus fondos marinos, donde habita, incluso, un chucho de grandes dimensiones. Eso fue precisamente lo que animó hoy a Germán Gutiérrez y Magüi Guerra, dos vecinos de Las Palmas de Gran Canaria aficionados al snorkel a ir, por primera vez a Taliarte. "Venimos sin sombrilla porque pretendemos estar todo el día dentro del agua y en las horas de más calor iremos a comer a la Cofradía de Pescadores".

Acaban de regresar de un viaje de buceo a El Hierro y allí se enteraron de que Taliarte "tiene una gran variedad de vida marina y tiene una barandilla para facilitar el acceso".

Frente a ellos, en las rocas negras de esta zona de la costa de Telde, disfrutaban algunos de los incondicionales de esta playa. Fernando González, que vive en Playa del Hombre, intentaba aliviar el calor lanzándose al agua desde temprano. "Esta zona siempre tiene los alisios, pero estas dos noches han sido horrorosas, con 26 grados de madrugada y sin correr el aire", por lo que no pudo dormir.

"Que Dios nos libre si esto es lo que no espera a partir de ahora, porque aquí en Canarias no estamos acostumbrados a temperaturas tan extremas", exclamó.