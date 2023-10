La Banda Sinfónica de la Sociedad Musical Villa de Ingenio se ha venido caracterizando por ser una de las formaciones de su género más activas de Canarias. A su ejemplar labor pedagógica suma su inquieta capacidad de generar producciones musicales de envergadura con las que ha demostrado en sobradas ocasiones su músculo como agente promotor cultural. Su última propuesta musical, ‘Afortunadas’, que será estrenada en el Auditorio Alfredo Kraus el próximo día 14 de octubre, es un ejemplo más. La ‘Sinfonía nº1 Canarias’ que ha compuesto el director de la formación, el gallego José Buceta, que cumple este mismo año al frente de la banda diez años, está inspirada en los ritmos, melodías y pasajes históricos más destacados del Archipiélago canario, revestidos de un cálido y potente sinfonismo, formulando un viaje sonoro y emocional por la idiosincrasia y el legado cultural de Canarias.

Buceta explica los cinco movimientos que integran la partitura en la que lleva trabajando desde el pasado año. «El primero tiene carácter pastoral entrelazando lo folklórico y lo sinfónico, en el que un motivo principal va entrelazado por muchos otros temas extraídos de canciones y ritmos folclóricos canarios. El segundo es una composición llena de simbolismos tanto en estructura como en ritmos y melodías. Está compuesta a partir de un ritmo principal que mantiene la caja prácticamente todo el movimiento y que simboliza el avance de lo inevitable. El tercero es una canción de cuna en el que participa como cantante solista Nadia González, además del coro femenino Chelys Odalys de Ingenio. En el cuarto juegan los ritmos y melodías juguetonas con otros aires más pausados y románticos. Finalmente, en el quinto movimiento, cada músico tiene un papel prácticamente individual ayudando a generar una gran masa sonora. Ambos coros, tanto de niños como de mujeres, juegan un papel fundamental en la parte final en el que añaden intensidad y energía. Se trata de final grande para una sinfonía dedicada una tierra grande», señala el director.

De ellos, Buceta considera que los dos últimos son los más exigentes para la banda. «Son los que mayor orquestación tiene escrita, además de que en ambos participan tanto el coro femenino como el coro infantil. Confío plenamente en mis músicos y sé que vamos a conseguir un grandísimo resultado».

Unas 170 personas formarán parte de esta producción musical en la que el maestro Buceta emplea muchos ritmos, motivos y melodías de la tradición. “Y no es por otro motivo, sino por un tema de identidad. Es necesario que el público cuando escuche música se reconozca y se vea reflejado de alguna manera, que la haga suya. La música tradicional canaria es un elemento transversal para todos los canarios y no tiene sentido crear una sinfonía titulada ‘Canarias’ y dejar de lado la propia música de raíz. Sería un menosprecio que jamás me perdonaría”, añade.

Lo complicado

Según advierte José Buceta «lo complicado ha sido precisamente fundir esa sonoridad tradicional tan arraigada con la sonoridad propia de una banda de música. Pero increíblemente, durante el proceso compositivo ha salido de una forma bastante natural y creo que el resultado ha sido excelente». Pero ¿podríamos concluir que esta sinfonía estaría inmersa en lo que podríamos denominar corriente nacionalista musical? «Si existiera una corriente musical nacionalista canaria dentro del ámbito de la música académica, pues, supongo que sí. Lo que no tengo claro es que eso exista. Puede que como referencia podamos hablar de los ‘Cantos Canarios’ de Teowaldo Power. Quizás esta sinfonía pueda entrar dentro de ese ámbito».

Reconoce que está satisfecho con el trabajo y compromiso de los músicos de la banda. «No ha habido una sola vez que me haya bajado de un escenario después de un concierto en el que no haya estado satisfecho con el trabajo de mis músicos. En tal caso, siempre he pensado que podría haber sido yo quien podría haber hecho más o haber planteado las cosas de otra forma para conseguir un resultado mejor. Hay que pensar que la banda está formada en su gran mayoría por músicos amateur y solo el mero hecho de conseguir los resultados que conseguimos con personas que vienen a desarrollar una afición, es todo un logro y hay que agradecerlo siempre».

Espectáculos propios

Para Buceta, que la banda sinfónica de Ingenio trabaje alrededor de producciones musicales propias es importante. «Crear nuestros propios espectáculos y dar nuestros propios conciertos nos garantiza sobre todo libertad y, además, nos aporta personalidad y carácter, es decir, nos define. La gente sabe lo que va a ver cuando va a disfrutar de la Banda de Ingenio. Por otra parte, aporta un plus de motivación en los que están trabajando para montar cada concierto, porque digamos que cada proyecto lleva un pedacito de cada uno, porque todo el mundo aporta. Lo importante de crear nuestras propias producciones es que todos nos convertimos en necesarios, desde el director hasta el último de los clarinetes, por nombrar un instrumento. Esto hace que cada concierto y cada evento sea único, pero que además tenga ya un sello inconfundible», añade.

Sobre la situación de las bandas de música en Canarias el maestro cree que estas formaciones "no han sido nunca un elemento comercial ni un producto con el que mercadear. Las bandas de música somos ante todo un refugio cultural con la característica increíble de ser transversales en edad, sexo, situación social, nacionalidad… Muchas asociaciones de muchos tipos han caído, sin embargo, las bandas de música se han mantenido siempre y por eso tenemos algunas que son centenarias. Todo eso nos debería llevar a reflexionar sobre quiénes somos y sobre la importancia que tenemos", concluye José Buceta.