Gordon R. McInally: "Maspalomas es un ejemplo de paz donde conviven 130 culturas pacíficamente"

¿Qué significa para usted pertenecer a Rotary?

Significa colaborar en el beneficio del mundo, poder hacer cosas importantes para mejorar la situación del mundo. Son cosas que se quedan en el corazón y nos afecta profundamente.

¿Qué importancia tiene para el mundo Rotary?

El mundo es un lugar muy apasionado en cierto sentido y Rotary es una organización muy unida, y de esa forma nosotros podemos contribuir a crear una mayor unidad y mayor sentido de paz en el mundo.

¿Qué proyectos tienen ahora mismo en las Islas Canarias?

Sobre ese asunto puede tener más información es el gobernador de distrito de las Islas Canarias, porque es la primera vez que estoy en las Islas. Estoy encantado de estar aquí, pero ahora mismo estoy participando en el proyecto de la paz, esa colaboración de las Islas Canarias y Rotary por la paz.

¿Y a nivel internacional?

El problema más importante en el que Rotary está comprometido es la erradicación de la polio. Llevamos trabajando contra esto más de 30 años y hemos conseguido en ese periodo prácticamente eliminarla, estamos ahora mismo al 99% de consecución de este objetivo y nuestro objetivo es conseguir la erradicación total de esta enfermedad en el mundo, porque es la segunda después de la viruela.

¿Cómo ve la guerra entre Rusia y Ucrania?

Esto es un conflicto muy triste que nos afecta a todos y Rotary está intentando contribuir en la medida de sus posibilidades a curar esta situación y favorecer el reencuentro de la paz. Estamos destinando muchísimo dinero, más de 80 millones de dólares para atender a refugiados, necesidades que se están creando. No somos una estructura que podamos solucionar, no tenemos la capacidad de solucionarlo, pero a través de los medios y nuestra influencia junto a todos los rotarios podemos contribuir a intentar que la situación mejore.

¿Qué opina del flujo migratorio que hay ahora mismo en el archipiélago?

No tengo los detalles exactos porque Rotary no está involucrado en este proceso. Aun así, soy consciente de que hay un problema y también soy consciente de que los rotarios locales están tratándolo, pero yo todavía no lo conozco lo suficiente.

¿Qué objetivo tiene a corto plazo con Rotary?

Uno de los objetivos que tenemos presente es ayudar a la solución de los problemas mentales que es un tema que está en boca de todos porque ha surgido con mucha fuerza después del covid. Estamos intentando influenciar a nuestra comunidad para que consideren este objetivo de favorecer un entorno más saludable mentalmente a las personas afectadas.

¿Y cómo van a intentar lograrlo?

Estamos abordando este problema en diferentes medidas, porque es diferente en cada región y comunidad. Una de las formas es crear centros clínicos que ayuden a la solución de estos problemas, pero también una de ellas es la solución de los problemas mentales en niños, porque ellos a veces están descuidados en este proceso y sufren mucho. También eliminar ese tabú por el cual no se habla de la salud mental. De la salud física habla todo el mundo, pero de la mental no y estamos intentando eliminar esa predisposición en contra, hablar de ellas e intentar corregirlas.

¿Cuál es la actuación de Rotary que recuerda con más orgullo?

El programa de erradicación de la polio, en la que llevamos trabajando 30 años. Cuando empezamos había más de mil casos al día de infecciones de polio al día y a través de este periodo hemos conseguido gestionar el problema y solo quedan 8 casos activos de polio que están situados en zonas muy concretas y aisladas de Pakistán y ahí es donde estamos actuando con mucha fuerza para terminar de erradicarlo.

¿Cómo han logrado erradicarlo?

Fundamentalmente porque hemos conseguido involucrar a muchos países en abolir y defender este objetivo. Pero también por la actitud del personal voluntario de los rotarios que han ido personalmente a esos países a vacunar en zonas de Afganistán y Pakistán y hacer campañas de vacunación. Esto requiere muchos recursos económicos y lo que hacemos son campañas de consecución de fondos para apoyar este proceso de vacunación. El otro día un representante de un club de Madrid estaba hablando de una colaboración para un evento de recaudación contra la polio y esto está ocurriendo en muchos países del mundo.

Tan solo hay cinco ciudades rotarias de la paz en Europa, y en España solo hay una y es Maspalomas. ¿Qué significa eso?

Entre otras cosas porque es un gran ejemplo. Es una ciudad ejemplo de paz donde más de 130 nacionalidades o culturas están conviviendo en ambiente pacífico y de alegría y eso es un modelo que se debe exportar. La Paz es un factor imprescindible para la labor de Rotary, porque si no hay paz, todos los programas de polio y otras cosas no se podrían conseguir.

Primera vez en Canarias como presidente de Rotary, ¿Cómo lo ha vivido?

Ha sido un viaje muy intenso y emocionante. Hemos estado 24 horas y en ese espacio de tiempo hemos vivido muchas experiencias y hemos tenido contacto con la gente, hemos visto la ilusión que están poniendo y espero volver muy pronto.