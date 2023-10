Mogán reclama al Gobierno canario que impida convertir hoteles en geriátricos

El Ayuntamiento de Mogán quiere eliminar el uso sociosanitario en suelo turístico para no «pervertir» el principal sector del municipio. El Pleno del Consistorio aprobó durante la sesión plenaria de este lunes, y con los votos a favor del equipo de gobierno y en contra del PSOE, solicitar al Gobierno de Canarias una modificación del Plan de Modernización, Mejora e Incremento de la Competitividad (PMM) Costa de Mogán, aprobado en 2015, para anular algunas categorías de «equipamiento turístico complementario» en el área turística y evitar así que los establecimientos hoteleros y extrahoteleros puedan tener un uso distinto al turístico. «Nosotros entendemos que Mogán no puede ser el comodín de las administraciones públicas supramunicipales para llevar a cabo cualquier tipo de actividad que no es compatible con uso turístico, y el sociosanitario no lo es», defendió la alcaldesa, Onalia Bueno.

La petición del Consistorio llega después de que el pasado mes de julio se conociera que un complejo turístico de Amadores estaba siendo utilizado por la consejería de Sanidad como centro sociosanitario de tránsito para personas mayores que habían estado ingresadas en los hospitales de la capital grancanaria. El PMM recoge que en suelo turístico pueden convivir otras categorías como parque urbanos, suelos educativos, deportivos, culturales, sanitarios, asistenciales, sociales, religioso, parque botánicos, de atracciones o parques de ocio, entre otros. En su intervención en el Pleno, Bueno defendió que «el uso sociosanitario debe estar en zonas residenciales, no turísticas» e invitó al empresario que ha destinado su complejo a uso sociosanitario a «venderlo si no le va bien». «Si al empresario que lleva a cabo esta actuación no le va bien mantener ese complejo con turistas, lo lógico es que lo venda e invierta en otro lugar que sí sea compatible con ese uso», sostuvo la regidora, «las zonas turísticas deben ser protegidas [...] el que quiera uso sociosanitario que busque suelo en zona residencial. A nosotros nos van a encontrar de frente siempre para que se preserve el uso turístico». Onalia Bueno señaló como «problema» al Plan de Infraestructuras Sociosanitarias del Cabildo de Gran Canaria. «El Cabildo ha ido prorrogando desde 2018 el plan para ejecutar determinados centros sociosanitarios en la isla. Llevan retraso y ahora tendrán que devolver más de seis millones de euros al Gobierno de Canarias por la incapacidad de construirlos», dijo, y censuró que la carencia de plazas deba ser compensada trasladando a los usuarios a establecimientos turísticos. Actualización de tasas Por otro lado, el Pleno dio luz verde a la actualización de hasta cinco tasas. Por un lado, la de abastecimiento de agua, que para una vivienda de consumo medio de 20 metros cúbicos cada dos meses aumentará en 6,29 euros, una cuantía que ya incluye otra de las tasas aprobadas, la del servicio de alcantarillado y depuración de aguas, que pasa de 0,54 a 0,61 euros por metro cúbico, según explicó el edil de Hacienda, Ernesto Hernández. El concejal defendió estas subidas porque las tasas no se actualizan desde 2007 y los ingresos no llegan ni a cubrir el 50% de los costes. Salió adelante con los votos a favor de Juntos por Mogán y en contra del PSOE. El agua sube 6,29 euros en la factura bimensual en casas con un consumo de 20 metros cúbicos Las subidas de tasas alcanzan también al IBI. Con los votos a favor de Juntos por Mogán y la abstención del PSOE, el Ayuntamiento establece un tipo diferencial del 0,87% para aquellos inmuebles urbanos, excluidos los residenciales, que tengan un valor catastral de más de 600.000 euros; 92 en todo el municipio. Además, se aplicará un recargo del 50% para las viviendas ocupadas para aquellos propietarios que tengan más de cuatro casas. El objetivo es fomentar el alquiler. También se incrementará la tasa de la basura en 3,5 euros anuales para las casas de menos de 107 metros cuadrados y 23,55 euros para las de más metros, sin superar los dos euros al mes. Para NC, estas tarifas son un «tasazo» porque «los vecinos con viviendas de más de 90 metros cuadrados pagarán un 81% más». Por último, con el voto a favor de Juntos por Mogán y en contra de PSOE se ha aprobado de forma inicial la Ordenanza Fiscal Reguladora del canon por aprovechamiento en suelo rústico, una regulación de la que hasta ahora carece el municipio. La nueva ordenanza establecerá para el municipio un canon del 10%, excepto en asentamiento rural, que será del 5% sobre el aprovechamiento urbanístico. El Consistorio inicia los trámites para denominar al instituto de Arguineguín como IES Lidia Pulido Por otro lado, el Pleno aprobó una moción de Juntos por Mogán para solicitar al Cabildo que incremente la partida destinada al Plan de Cooperación con los Ayuntamientos 2024-2027 puesto que esta no se actualiza desde 2015 y se mantiene en los 15 millones de euros anuales para toda la isla a pesar de que han aumentado los costes de los proyectos que se ejecutar para modernizar los municipios. El Pleno también sacó adelante una moción de Juntos por Mogán para iniciar los trámites para cambiar el nombre del IESArguineguín por el de IESLidia Pulido en reconocimiento a la trayectoria de quien fuera profesora y directora del centro, jubilada a finales del curso pasado. Pulido pasó en el centro 30 de sus 36 años de carrera profesional. A este Pleno asistió el grupo de gobierno y una edil del PSOE; no así el otro concejal socialista ni los dos de Nueva Canarias. En un comunicado conjunto criticaron que la alcaldesa no modificase el día en que había convocado la sesión, a pesar de que justificaron que no podrían asistir por motivos laborales y personales.