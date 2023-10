El presidente del Cabido, Antonio Morales, aseguró que estas reuniones son importantes para la isla. "Hemos analizado los principales problemas que tiene Canarias, las principales opciones de futuro para la economía de Gran Canaria y coincidimos en parte importante de los temas. Es importante profundizar en la información, porque tenemos retos para la transición ecológica y energética que necesita de profesionales cualificados para afrontarlo", explicó tras la reunión. Aunque el Cabildo no tiene competencias a la hora de mejorar espacios públicos, Morales ha expresado que "han potenciado como nunca" el consorcio turístico de Maspalomas. "Estamos aportando recursos económicos, más de 15 millones de euros que los hemos ofrecido al ayuntamiento para colaborar en propuestas de rediseño de los espacios comerciales obsoletos, que aunque no tenemos competencias, queremos colaborar".

Además, Morales aseguró que se está avanzando sobre la situación energética, y que a pesar de tener tres opciones, la más inmediata es la de una propuesta de emergencia en la que se pueda distribuir en el territorio, sobre todo en la zona norte de la isla, grupos de generación de 15 a 30 megavatios y que no tengan que operar todo el tiempo, sino cuando se produzca una situación de riesgo de cero energético. "La otra es la del concurso, pero nos va a llevar cinco o seis años hasta tenerla, y la tercera es la excepcionalidad de la ley de 17/2013, que sería la ideal en estos momentos, pero se opone el Gobierno de España".

Por su parte, Agustín Manrique de Lara, presidente del círculo de empresarios de Gran Canaria, ha confesado que la isla se encuentra en un momento en el que hay muchas necesidades, pero las dos cuestiones más estratégicas y relevantes a tratar a la hora de pensar en el medio plazo es la formación y el empleo. "Tenemos enormes dificultades para encontrar personas formadas para los puestos de trabajo que se ofrecen en el sector turístico, la agricultura, la digitalización, logística o transporte entre otros". Uno de los aspectos que más preocupa a los empresarios, es el grado de absentismo en las administraciones públicas y las empresas privadas. "No podemos resolver el absentismo contratando a más personas como hacen algunas partes del sector público para prestar el servicio, porque las cuentas empiezan a resentirse", confirma.

Una problemática que ocupó gran parte del tema de conversación de la reunión entre el círculo de empresarios y Antonio Morales y que ha obligado a ambas partes a profundizar para entender las responsabilidades que tienen cada una de las partes a la hora de llegar a esas cifras tan preocupantes. "Cuando hablamos de absentismo hablamos de personas que no se presentan en sus puestos de trabajo por una causa no justificada, o cuando hablamos de una enfermedad que tiene una media de curación de tres días en España y en Canarias dura siete", dijo Manrique de Lara. El sector turístico, uno de los más importantes en el archipiélago, es el que más afectado se ha visto, con niveles de absentismo superiores al 10%.

El presidente del Cabildo de Gran Canaria, Antonio Morales, asegura que el partido político Podemos, "no tiene ni idea de lo que está hablando" y que tienen "un desconocimiento absoluto" cuando hablan de lo que se trata Salto de Chira. "Están sustentando en la mayor de la incongruencia porque además resulta que la antigua consejera del Gobierno de Canarias y políticas sociales se sentaba en el consejo de Gobierno que declaró de interés general esa obra, y en ningún momento dijo que no se cumpliera, sino que incluso dio el visto bueno a la declaración de interés general, y defendió el proyecto". Morales, se mostró molesto con las intenciones del partido de izquierdas, convencido de que "por intereses populistas que no alcanzo a entender, esta antigua consejera del Gobierno está en otra órbita. Este tipo de actuaciones los castiga la gente", declaró. Para finalizar, el presidente del Cabildo dejó claro que Salto de Chira cumple con los parámetros medioambientales, con las autorizaciones y que además tiene el visto bueno del Ministerio. "Presenta una iniciativa contra su propio gobierno, porque entiendo que Sumar forma parte del Gobierno de España, pero al final me da que no van a Sumar, sino a restar".