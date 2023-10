Hoy, día 10 de octubre, se cumplen 139 años del nacimiento del poeta modernista Tomás Morales. La efeméride se celebra, como cada año, en la Villa de Moya, a partir de las 11:00 horas, en torno al busto del escritor en la plaza que lleva su nombre frente a su Casa-Museo, centro gestionado por la Consejería de Cultura del Cabildo de Gran Canaria. La escritora Gloria Oliva, ganadora del XXVI Premio Internacional de Poesía Tomás Morales, es la encargada de realizar una ‘ofrenda poética’ que precederá a la floral y que rendirá homenaje al oficio de poeta.

Acuden a la tradicional ofrenda floral más de 150 estudiantes de las especialidades de Lengua y Literatura del primer curso de la ESO. Un grupo de ellos, perteneciente al IES Alonso Quesada, del barrio capitalino de Escaleritas, realizará una lectura poética. Participan también alumnos y alumnas del CEIP Agustín Hernández Díaz y el IES Doramas, de Moya en el acto que tendrá lugar frente al busto ubicado en la plaza y realizado en 1999 por el escultor teldense Luis Arencibia, fallecido en marzo de 2021.

‘Bienvenido don Tomás, poeta con la fuerza de un Hércules y la delicadeza de una rosa’ es el título del homenaje que rinde la escritora Gloria Oliva al poeta de Moya.

Las imágenes modernistas y atlánticas de Tomás Morales tomaron un nuevo prisma para Gloria Oliva desde que recibió el premio que lleva su nombre. La obra ‘Cazadores de hadas’ ganó por unanimidad el XXVI Premio Internacional de Poesía Tomás Morales.

Gloria Oliva Martín (Las Palmas de Gran Canaria, 1964) ejerció de agente de viajes, antes de que las musas de la pintura y la poesía consiguieran atraparla a tiempo completo. No fue un proceso sencillo, sin embargo. «En principio no seguí mi instinto y guardé en un cajón a todas estas musas o musarañas que tenía en mi cabeza. Sabía que no me iban a abandonar, pero no era el momento. Estudié Turismo y trabajé en una agencia de viajes, hasta que decidí ejercer el oficio de madre, que no resultó ser nada fácil», relata.

«Mi idea no era ser poeta, yo solo quería escribir. Actualmente, tengo mi primer libro publicado ‘El horizonte de los dementes’, con Nectarina Editorial. Y un segundo libro y un primer premio con ‘Cazadores de hadas’. Ahora sé que soy una mujer de oficios y que este nuevo oficio de poeta me encanta», presume orgullosa.

Hoy, día 10 de octubre, se cumplen 139 años del nacimiento de Tomás Morales (1884-1921), uno de los principales poetas del movimiento modernista hispánico. Morales fue autor de libros tan significativos como ‘Poemas de la Gloria, del Amor y del Mar’ (1908) que abrió las puertas a la modernidad literaria de las Islas, y ‘Las Rosas de Hércules’, publicado en dos tomos, en 1919 y 1922, un año después de su fallecimiento.

En 2021 se cumplieron 100 años de aquel desenlace que truncó la vida del que puede ser considerado el poeta más significativo de las Letras Canarias contemporáneas, que fallecía el 15 de agosto de 1921 en Las Palmas de Gran Canaria, prematuramente, sin aún cumplir los 37 años.