La boda del siglo en Gáldar

«La noticia importante para Teodoro es el jueves. Es su boda; mañana es la boda de Teodoro», soltó ayer el presidente del Cabildo Antonio Morales como una primicia informativa cuando concluía su visita a las obras de remodelación del Templo Ecuménico El Salvador, en Playa del Inglés.

Así es. Hoy se casa el alcalde de Gáldar Teodoro Sosa, de 47 años, con su pareja Alejandro Domínguez, exdirector del Hotel Santa Catalina, en una multitudinaria ceremonia nupcial, a las 12 horas, con más de doscientos invitados. El Ayuntamiento, con puertas abiertas, ha dispuesto un escenario en el Teatro Consistorial para el acontecimiento. Se trata de la boda del siglo en la Ciudad de los Caballeros. «Sí, sí, me caso», confesó Sosa, al final de la visita matinal en Playa del Inglés, aún algo nervioso, pensativo y sorprendido por la confidencia de Morales.

Teodoro Claret Sosa Monzón, como se lee en su documento de identidad, nació el 24 de octubre de 1975 en el barrio galdense de La Montaña, aunque reside en Cañada Honda. Hoy pasa una nueva página de su vida este Ingeniero Técnico de Obras Públicas por la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria y Graduado en Ingeniería Civil por la Universidad Católica de Murcia.

El alcalde hoy más votado de España- con el 78,84% de los votos de su pueblo, récord de las ciudades de España con más de 20.000 habitantes- empezó en la empresa privada antes de saltar a la política como miembro fundador del partido político Bloque Nacionalista Rural (BNR). Tras un inicial mandato de concejal, en 2007 ya logró la alcaldía en la que sigue, y para la que ha sido elegido en cinco legislaturas. Y tres de ellas, esta de forma especial, con mayoría absoluta.

Hoy estarán todos los 19 concejales de su grupo y los tres restantes de la Corporación en una jornada para la historia municipal. Y no faltarán tampoco consejeros del Cabildo de Gran Canaria, corporación de la que forma parte desde 2011, cuando entró con Nueva Canarias. Desde 2019 es miembro de del Gobierno insular de Antonio Morales en la consejería de Presidencia. Y hoy, el día de su boda, es Vicepresidente segundo del Cabildo de Gran Canaria y consejero de Presidencia y Movilidad Sostenible. Todos lo señalan como un líder para el relevo generacional de los veteranos en la cúpula de NC. Hoy piensa en otras cosas más alejadas de la política. Después de años de relación con Alejandro Domínguez, celebran su matrimonio. La personalidad de Teodoro Sosa brilla en su ciudad de Gáldar rodeado de amigos de todas las Islas, de todos los ámbitos y de todas las procedencias. El alcalde y vicepresidente insular, entre periodistas en el Templo Ecuménico, se vio sorprendido por preguntas sobre sus planes de boda y su vida, pero respondió con la claridad que acostumbra. A una cuestión sobre la ceremonia civil o eclesiástica, Sosa se volvió antes de entrar en una capilla y con el pulgar alzado, afirmó con una sonrisa: «No me caso por la Iglesia porque no me dejan. Si me dejaran sí me casaría. Por supuesto que me casaría por la Iglesia, seguro». Ahí lo deja.