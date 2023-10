12:20

Egipto confirma que paso fronterizo con Gaza está "abierto al tráfico" y no se ha cerrado

El Gobierno egipcio confirmó hoy que el paso fronterizo de Rafah, que conecta la Franja de Gaza con la península del Sinaí y el único que no está controlado por Israel, está "abierto al tráfico y no ha sido cerrado en ningún momento desde el comienzo del conflicto" el pasado sábado. En un comunicado, el Ministerio de Exteriores egipcio señaló que, pese a que esté abierto al tráfico -aunque no mencionó si está abierto para las personas-, las instalaciones vitales del paso en el lado palestino han sido "destruidas por los repetidos bombardeos israelíes, lo que impide su funcionamiento de forma normal".