Unanimidad en el sí quiero de Teodoro Sosa y Alejandro Domínguez

Con un salón abarrotado como si de una sesión plenaria del Ayuntamiento de Gáldar se tratase, la moción a favor del amor y el alegato a la libertad de la identidad sexual presentada por Teodoro Sosa, alcalde de Gáldar, fue aprobada por la unanimidad de los dos contrayentes, el propio regidor y su pareja Alejandro Domínguez, quienes este jueves se dieron el sí quiero. Una ceremonia emotiva y humilde en el Teatro Consistorio de Gáldar junto a doscientos invitados, entre los que destacó la presencia de alcaldes de varios municipios de la isla, que no quisieron perderse la boda del año.

«Lo nunca visto». Así describían los vecinos del municipio el acontecimiento, que desde las once de la mañana esperaban, a las puertas del teatro y con sillas, la llegada del ahora matrimonio con la intención de no perderse ningún detalle y ver en primera fila casarse al alcalde más votado de España, y el más querido de Gáldar.

Pasadas las doce de la mañana, dio comienzo la ceremonia, encabezada por Carlos Ruiz, concejal de patrimonio histórico del municipio e incansable compañero de Teodoro. Él, también se mostró emocionado durante el acto, dedicando al matrimonio, y más en concreto al alcalde de la localidad, unas palabras de satisfacción y alegría, en la que contaba la trayectoria de ambos y los momentos vividos. «Dile que sí, aunque te estés muriendo de miedo. Aunque después te arrepientas, porque de todos modos te vas a arrepentir toda la vida si le contestas que no». Con esta frase de Gabriel García Márquez, de su libro de El amor en los tiempos del cólera, Carlos Ruiz dio palabra al matrimonio para acto seguido hacerles contraer matrimonio.

Noviazgo de siete años

La historia de Teodoro Sosa y Alejandro Domínguez comenzó un 10 de enero del año 2017 en el hotel Santa Catalina, donde por aquel entonces Alejandro ejercía el puesto de director. Un café y una charla fueron el desencadenante a un matrimonio que lleva a sus espaldas casi siete años de relación, y que a día de hoy, tal y como ellos mismos describen, «está consolidado».

El vicepresidente segundo del Cabildo de Gran Canaria recordó esa fecha, en la que según confesó entre los asistentes, dejó a su madre y a su hermana para que cogieran la guagua para él poder quedar con Alejandro. «Al día siguiente de nuestro café, como buenos escorpiones temperamentales y cabezotas, casi se va al traste nuestra historia, pero al tercer día fuimos inseparables», dijo Sosa.

Antes del sí quiero, Teodoro Sosa dedicó unas palabras a su ahora marido, en las que mostraba su amor. «Eres mi apoyo, mi confidente y mi compañero, por eso el cuatro de diciembre del año pasado en la Sainte Chapelle de París te pedí matrimonio», dijo visiblemente emocionado. «Ya llegaba nuestra hora, aunque habías sido tú quien me había pedido años atrás dar este paso. Pero yo quise que nuestra relación madurara, por eso no te dije que sí en ese momento, no porque no te quisiera, sino porque quería que estuviera asentada nuestra relación y que efectivamente fuera para toda la vida», continuó entre aplausos.

Teodoro Sosa: «Espero que nunca se avergüencen de su alcalde. El amor es solo amor y nadie debe juzgarlo»

La elección del 12 de octubre como fecha para contraer matrimonio no fue casualidad, y así lo quiso confirmar Sosa durante el acto. «Que mejor día que hoy para casarme, el día de mi querida Virgen de Fátima». Las palabras de agradecimiento durante el discurso se hicieron notables, con una especial atención en Dorita, madre de Teodoro, y las mascotas que tiene en común con Alejandro. «Que sigas queriendo de esa manera a mi madre, que sabes que es lo más grande que tengo. Gracias por elegirla como madrina de los dos, aunque nunca reemplazará a tu madre», confesó Teodoro a Alejandro, haciendo referencia a sus padres fallecidos. «Espero que estén orgullosos del paso que estamos dando».

Hubo palabras de agradecimientos a los ahí presentes, a su «hermano» Carlitos por casarle, a sus hermanos que no son de sangre pero que estaban ahí, a Chanita por ser testigo de la boda aunque no estuviera firmando, a sus compañeros «de fatiga y también de mi pasión: la política». Teodoro no se olvidó de su otro gran amor, y es que además de su madre y Alejandro Domínguez, el alcalde más votado de España hizo referencia a su pueblo. «Espero que nunca se avergüencen de su alcalde. El amor no sabe de sexo, ni de edad ni de razas ni etnias. El amor es solo amor y nadie debe juzgar a los demás. Les pido disculpas a todos los que hubieran estado aquí de invitados, pero me ha sido imposible. Gracias, Gáldar», finalizó Sosa.

Expectación

Los vecinos de Gáldar, aunque muchos de ellos no pudieron acceder al interior del Teatro Consistorial para presenciar el acto, no dudaron en amontonarse a las puertas desde horas antes a la ceremonia, con la intención de no perderse ningún detalle y poder «dar la enhorabuena a nuestro niño». Lolina llegó a las once de la mañana a la puerta de su tienda, que tal y como ella misma describe «es una de las más antiguas de Gáldar». Sentada en una silla que ha sacado del local, espera emocionada la llegada de Teodoro, a quien conoce «desde que era un crío» y ha visto crecer. «Esto nunca lo ha habido en el pueblo, es un alcalde privilegiado que no solo se ha ganado a Gáldar, sino a todo el mundo», explicaba esta vecina.

Ella, ha sido una de las privilegiadas que ha sido invitada a la boda, pero prefiere verlo desde fuera y darle la enhorabuena a su llegada y cuando termine la ceremonia. «Cuando anunció que se casaba, yo estaba viéndolo por la televisión, y me emocioné», confiesa Lolina. «Fue durante la campaña, y desde ese momento yo he estado deseando que llegara este día», asegura.

Junto a ella, Marina de la O y Luz Marina esperan con nervios la llegada del alcalde del municipio, y es que según comentan, verle bajarse del coche y entrar en el Teatro Consistorial de Gáldar para contraer matrimonio «es lo más emocionante y bonito del pueblo». Al igual que ellas, más de una treintena de vecinos cogían los mejores sitios para poder estar en primera fila, e incluso estuvieron expectantes durante el acto. Eso sí, desde las puertas del teatro.

No solo Teodoro tuvo palabras de agradecimiento hacia su ya marido, sino que Alejandro Domínguez, que también fue recibido con aplausos y piropos, dedicó unas líneas al amor de su vida, tal y como él mismo lo describe. «Quién podría imaginar que aquel café el 10 de enero de 2017 me iba a proporcionar tanta plenitud», empezaba. «Yo, un urbanita, no sólo me fui enamorando de ti, sino de tus grandes pasiones, tu Gáldar, su gente, ese pueblo que siempre te admira, de tu familia y del cariño de tu madre Dorita», dijo el ex director del hotel Santa Catalina. Macarena, sobrina de Teodoro, también quiso subir al escenario a expresar su felicidad, asegurando que estaba viviendo uno de los momentos más importantes de su vida. «He crecido a tu lado y he venido a aprender de ti, porque eres un ejemplo a seguir», confesó.

Alejandro Domínguez: «No sólo me enamoré de ti, sino también de tu Gáldar y de toda su gente que te admira»

Al finalizar el acto, Carlos Ruiz, concejal de patrimonio histórico y el encargado de unir en matrimonio a Teodoro y Alejandro, expresó a este periódico su emoción al haber vivido ese momento. «Es algo muy importante, porque nos consideramos hermanos. Llevamos juntos en las luchas sociales y en la política desde 1995 y son muchos años de compartir momentos, como esos miedos por su condición sexual cuando se presentó por primera vez a alcalde», argumentó Ruiz. «Hoy mi emoción, en parte, es porque podemos celebrar su boda y lo hacemos junto a todo el pueblo».

El día que Carlitos, como es conocido por Teodoro, recibió la propuesta de casar al matrimonio, empezó a llorar. «Yo sabía que estaban de vacaciones en París, y me llamó desde el sitio en el que se comprometieron y yo no dudé en decir que sí. Me vinieron a la mente muchos recuerdos, y el hecho de casarse con el amor de su vida es muy emotivo. Es una persona cercana y transparente, y eso la gente lo agradece. Esta conexión que él tiene con el pueblo es lo que lo ha hecho emotivo», finalizó.

El protagonista del día, Sosa, también dedicó unas palabras a este periódico visiblemente emocionado. «Nunca imaginé que esto fuera así, que tuviera el apoyo y el cariño de tanta gente. Solo tengo palabras de agradecimiento, soy un enamorado de mi pueblo y tengo una gratitud que nunca podré saldar con mi Gáldar», sentenció.

De este modo, el pueblo de Gáldar celebró la boda de su alcalde, Teodoro Sosa, y su marido Alejandro Domínguez. Un día en el que todos se volcaron y ofrecieron su cariño a los recién casados, y vivieron en el municipio «lo nunca visto». Un emocionado Teodoro, entre lágrimas, dio el sí quiero arropado por sus tres eternos amores: su madre Dorita, su marido Alejandro y su pueblo.