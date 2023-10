Homenaje a Domingo José Gordillo, un pionero del Sur

Comenzó su vida profesional siendo tan solo un niño, con apenas tres años y sin haber heredado ninguna fortuna. Pero la necesidad económica de los años 30, su tesón, su inteligencia y su visión comercial hicieron de Domingo José Gordillo Cedrés un joven emprendedor y un empresario de éxito al albor de la llegada del turismo primero a Las Palmas de Gran Canaria y luego a San Agustín, hasta donde llegó para llevar mercancía al primer restaurante y los primeros apartamentos cuando nadie más quería hacerlo por estar lejos de la capital. Su trayectoria fue reconocida este viernes por la noche en la gala de premios solidarios que la organización tinerfeña ‘Tú eres mi héroe’ celebró por primera vez en Gran Canaria en el hotel Folías de San Agustín, y en la que se distinguió a Gordillo, a título póstumo -falleció en julio de 2021- por ser uno de los pioneros en crear una cadena de supermercados en el Sur.

Domingo José nació en una familia humilde de Tetir, en Fuerteventura, el 19 de junio de 1933 y con apenas tres años, relatan sus hijos, ya se puso a trabajar cuidando unas cabras. Poco después sus padres se mudaron a Las Palmas de Gran Canaria y, con el inicio de la Guerra Civil, su padre fue reclutado, por lo que Domingo José, el mayor de seis hermanos, tuvo que hacerse responsable de su familia. Tenía ya ocho años cuando comenzó a trabajar en una tienda, el que fue su segundo empleo siendo tan solo un niño. «Como era pequeño le tenían que poner una caja de coñac para que llegase al mostrador», recuerda su hijo mayor, Jorge Gordillo, quien anoche recogió el premio en representación de su familia.

A su infancia y adolescencia sumó otros trabajos en otras tiendas, lo que le permitió ahorrar todo el dinero que pudo para, con apenas 16 años, comprar un puesto en el Mercado de Vegueta. Ese fue su verdadero inicio en el mundo del comercio, un trabajo duro que le obligaba a levantarse cada día a las cinco de la mañana para ir al cambullón a comprar productos que no podía encontrar en la ciudad.

Gordillo comenzó a comerciar en la zona sur llevando víveres a La Rotonda y la Nueva Suecia

Cuando le tocó hacer la mili, y como era la persona que sustentaba a su madre y a sus cinco hermanos, el Ejército le permitió continuar con su puesto en el mercado al tiempo que atendía la cantina de la Residencia de Oficiales. Años después, Domingo José se convirtió en almacenista en un local de la calle Diderot de Guanarteme y empezó a vender grandes volúmenes de víveres a hoteles y restaurantes en un sector turístico que empezaba a despuntar en la capital grancanaria, sobre todo de procedencia inglesa.

Pero Domingo José, que no alcanzaba aún ni los 30 años a finales de los sesenta, sabía que aunque en la capital estaba el negocio, porque se podía vender a más clientes en un solo día, también había más competencia. Es entonces cuando pone el foco en la vertiente sur de la isla, allá en el lejano San Agustín, donde poco antes, en 1963, se había inaugurado el histórico restaurante La Rotonda, se habían construido los primeros complejos de apartamentos de la conocida como Nueva Suecia y había un supermercado al que proveía. Por entonces no existía la GC-1 y llegar al sur era cuanto menos una odisea. «Había que pasar pueblo por pueblo y se tardaba medio día en llegar», recuerda Jorge Gordillo, quien acompañaba a su padre en el furgón cuando él apenas contaba cinco años. «Casi nadie quería ir al Sur porque no merecía la pena, pues en Las Palmas se repartía en dos o tres hoteles y luego se iban a comer a casa», añade. Pero Domingo José supo ver el valor de un incipiente destino turístico que supuso para él una oportunidad a costa de una gran incertidumbre y un enorme riesgo económico.

Oportunidad de negocio

Domingo José viajaba al sur junto a sus hijos Jorge, Luz Mari y Juan Carlos, y su esposa Juana -fallecida a finales de los 80-, cuando allí apenas había nada más que un paisaje árido, una enorme extensión de dunas y tomateros, y cuando incluso tenían que pedir la llave al vigilante del conde para acceder a la zona donde hoy está el Anexo II. Pero con la creciente construcción de complejos turísticos, Domingo José vio la oportunidad de pasarse él mismo al sector de los supermercados y abrió su primera tienda en los apartamentos Atlantis de Playa del Inglés, en la entonces conocida como avenida Alféreces Provisionales, hoy rebautizada como Avenida 8 de Marzo. Ahí nació la cadena de Supermercados Gordillo, que 60 años después cuenta con 11 establecimientos entre Playa del Inglés y Meloneras y emplea a 220 personas.

La compañía nació con una importante vocación de servicio al cliente y eso le provocó más de un problema con las autoridades por su interés en abrir al público fuera de los horarios establecidos para atender a las personas que llegaban en avión a Gran Canaria. «Si nos decían que un avión llegaba de Finlandia a las tres de la madrugada, nosotros cerrábamos y a esa hora abríamos para que esa gente que había pasado tantas horas en un avión tuviera dónde comprar; nos parecía un trato correcto y equiparable al esfuerzo que ellos hacían de trabajar todo un año para luego pasar sus vacaciones en Gran Canaria», recuerda Jorge Gordillo, «con lo grande que es el mundo y la cantidad de destinos que podían elegir, si nos escogían a nosotros qué menos que darles un buen servicio; éramos conscientes de que si no llega a ser por el turismo, los canarios tendrían que emigrar». «Nos ponían multas, pero nosotros seguíamos, el cliente era lo primero», añade. Eso ha ocasionado que durante estos años, en sus viajes al extranjero, el propio Jorge haya visto bolsas de Supermercados Gordillo en otras ciudades. «Es un orgullo».

Domingo José fundó una empresa que él mismo hizo crecer con sus manos con el apoyo de su esposa Juana, que se encargó de cohesionar a su familia y de velar por que todo funcionara correctamente. Cobraba, reponía y atendía a los clientes, un esfuerzo y un trabajo que ha posibilitado que muchos de sus trabajadores tuvieran en su compañía el primer y único empleo de sus vidas. Y era detallista con sus empleados. «En los días de mucho calor ordenaba hacer zumos de naranja y él mismo se los llevaba bien frescos a los trabajadores», relata su hijo.

Falleció a los 88 años, sin haberse jubilado y siempre con un ojo puesto en sus negocios

A lo largo de su historia, la empresa ha vivido años de bonanza pero también desgracias, como las pérdidas provocadas en sus almacenes en Bellavista por las fuertes lluvias de enero del 2000, una situación que no hizo que Domingo José se rindiera y sacase la empresa adelante.

El empresario, que falleció en julio de 2021 con 88 años, nunca llegó a jubilarse, aunque sus hijos habían tomado el relevo en la empresa y han continuado con su legado. «Sus negocios estaban tan intrínsecamente unidos a su propia vida que no era posible una separación; disfrutaba cada vez que veía un letrero nuevo, la mercancía bien colocada o cómo se atendía con amabilidad a un cliente», cuenta Jorge Gordillo. Austero, humilde, amante de su familia y un apasionado del baile, Domingo José Gordillo Cedrés murió con las botas puestas dejando atrás una compañía que fundó a base de mucho trabajo.

«Para nosotros es un orgullo y una satisfacción que se reconozca la trayectoria de nuestro padre, porque es una forma de realzar los valores que hicieron que el crecimiento turístico se convirtiera en excelencia en el servicio al cliente», concluye Jorge Gordillo.