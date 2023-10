Manuel Suárez Peñate: «La peor época fue cuando se cerró el acceso a la autopista desde Jinámar»

Manuel Suárez Peñate sabe bien de lo que habla a la hora de conversar sobre la conducción, la que considera su pasión, y sobre todo de guaguas. Una profesión que lleva en la sangre y admira desde que era joven. A día de hoy, es el presidente del consejo de administración de Global, la empresa a la que tantos años ha dedicado, y con motivo del 50 aniversario de la compañía, que se celebró esta semana, Suárez Peñate ha atendido a LA PROVINCIA. Una entrevista en la que, a modo de un cuestionario, ha abierto su corazón para explicar cómo era la vida como conductor hace unos años, y cómo ha cambiado hoy en día.

¿En qué momento de su vida decide dedicarse al transporte de personas y por qué?

Fue en 1986. Con anterioridad trabajaba en la empresa familiar dedicada a la ingeniería de pozos, pero justo en aquellos años el sector comenzó a perder actividad. Me gustaba mucho conducir, como ahora, es mi vocación. Sacarme el carné me costó 16.700 pesetas. Mis primeros pasos en el transporte de viajeros y viajeras fue en la marca Las Palmas Bus, de Transportes Díaz Hernández. Dos años y medio más tarde me presenté y aprobé las pruebas para entrar en Salcai.

¿Cómo recuerda sus primeros años como conductor de guaguas?

Fueron años de mucho sacrificio, jornadas laborales de muchas horas para atender la fuerte demanda en el servicio discrecional, especialmente en el sector turístico. Podías trabajar 17 y hasta 18 horas en un día. Es cierto que se ganaba dinero, pero no teníamos tiempo libre para gastarlo. La vida era solo trabajar. De cuando empecé en Salcai, recuerdo que tras los servicios podías estar otros 45 minutos dedicado a hacer las cuentas del día. Todo era cartable, tickets que había que marcar de colores según fueran de solo ida o de ida y vuelta. La llegada de los cassettes de Alcatel que guardaban toda la información del día fue una revolución.

¿Qué recorrido realizaba principalmente?

Los primeros 13 años estuve desarrollando mi actividad en las líneas regulares que cubrían la zona sureste de la Isla como la 90, la 80 y la 36. Los últimos 10 años antes de asumir la presidencia del Consejo de Administración, estuve en la línea 43 Telde-Valsequillo.

¿Qué ha cambiado desde los años 70 hasta ahora?

Prácticamente todo. Desde la red de carreteras hasta las condiciones laborales pasando por los propios vehículos. La gestión del transporte, tanto público como discrecional, no tiene nada que ver con cómo era en los años 70.

¿Qué se ha perdido?

Quizás, en contadas ocasiones, se ha perdido la figura de autoridad de los conductores y las conductoras, pero en lo general las plantillas del sector son muy respetadas, valoradas y queridas por las personas que viajaban. Hoy, en algunos casos, se ha perdido ese respeto y considero que es importante que la población se conciencie de la importancia del trabajo que desarrollamos y de las condiciones orográficas y de densidad de circulación en las que lo desarrollamos.

Mis primeros años fueron de mucho sacrificio para poder atender a la fuerte demanda

¿Cree que las cosas han cambiado a mejor?

Por supuesto. Las mejoras en el transporte público han sido constantes a lo largo del tiempo hasta llegar a la actualidad. Ahora tenemos un servicio que cubre las necesidades de desplazamiento prácticamente de puerta a puerta, llega a todas partes, y llega con guaguas mucho más cómodas, seguras y eficientes.

¿Cuál ha sido su mejor recuerdo dedicado a esta profesión?

Mis mejores recuerdos los tengo en la Línea 43 donde estuve 10 años. Conductores y viajeros éramos todos una gran familia, vecinos y amigos. Recuerdo que un día me puse malo y nadie preguntó por qué no había coche, lo que importaba era cómo me encontraba. ¿Cómo está Manolo? ¿Cómo sigue Manolo? Preguntaban. La verdad es que echo mucho de menos esa época.

¿Y el peor?

Para mi la peor época fue en el año 1999, con la Línea 12, cuando se cerró el acceso a la autopista desde Jinámar. Aquello fue un verdadero caos de tráfico que complicó mucho los desplazamientos y haciendo que los viajes fueran eternos.

¿Cómo describiría, a día de hoy, ser conductor de guagua en la Isla?

Ser conductor o conductora de transporte público es una responsabilidad muy grande. No solo porque transportas personas y su seguridad es una prioridad, sino porque las vidas de esas personas se organizan en función del servicio esencial que prestamos. Para estudiar, para trabajar, para disfrutar. La plantilla es muy consciente de esa responsabilidad.

En contadas ocasiones se ha perdido la figura de autoridad de los conductores

¿Cómo es posible que se necesiten conductores? ¿Nadie quiere dedicarse a esta profesión en la actualidad?

En el caso de Global lo cierto es que no hemos tenido problemas para incorporar personas a la plantilla pues contamos con un estudiado proceso de selección de personal que se va nutriendo constantemente de aspirantes. La mayor demanda de conductores ha llegado con motivo de la gratuidad del transporte, algo completamente inesperado que ha supuesto que aumentara en un 40% la demanda en un lapso relativamente corto. Además, es importante tener en cuenta que en la actualidad sacarse el carné requiere de una inversión de entre 6.000 y 7.000 euros, y no todas las personas con vocación pueden permitirse ese gasto.

¿Qué consejo daría a todos esas personas que ahora mismo se están preparando para ser conductores de guaguas?

Hay dos consejos que creo que son fundamentales y están relacionados con la vocación. Es fundamental que te guste conducir, que sea tu pasión, pero además debes tener esa vocación de servicio público, de ser consciente de que tu trabajo es crucial para el resto de la población. Las personas que no cumplen este perfil no aguantan la presión.

¿Cómo serán los 50 próximos años de global?

Nosotros nos planteamos el futuro en la misma línea que hemos venido desarrollando estos 50 años de trayectoria. Nuestra misión es el transporte interurbano de pasajeros y pasajeras, un sector muy complejo dadas las especiales condiciones orográficas de la Isla, en la que tenemos una experiencia que garantiza el cumplimiento del derecho básico y esencial de acceso al transporte público. Nos imaginamos el futuro como ese camino en el que sigamos incorporando todas las mejoras necesarias para ofrecer el mejor servicio y hacerlo además de forma sostenible.