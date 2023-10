Manuel Lobo: ´El acequiero tenía un oficio de mucha responsabilidad y de denuncia´

Catedrático de Historia de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria y director de las revistas ´El Museo Canario´ y ´Anuario de Estudios Atlánticos´. Ahora también es el autor del libro ´Las heredades del agua y los acequieros de Gran Canaria´, ¿con qué fin nace este escrito?

Este libro nace preocupado por estudiar un oficio de los tantos que están desapareciendo. Oficios que en mi niñez eran comunes como el latonero, el alañador... Estos oficios ya no existen. Me fijé también en el tema de los acequieros, teniendo en cuenta que la mayor parte del agua hoy en día está entubada, por lo que esta labor también desaparece. Apenas es necesario porque el agua ya no corre por las acequias, sino por los tubos de PVC.

¿Qué encontrarán los lectores y estudiosos del sector hidráulico en esta obra?

Al estudiar los acequieros, tuve que estudiar las heredades porque los acequieros están totalmente vinculados. Estas heredades nacen a fines del siglo XV porque es el momento en que comienzan a repartirse las tierras y junto con las tierras se reparte una cantidad de agua necesaria para que esas tierras puedan ser regadas. Para desviar el agua desde las aguas superficiales, los barrancos y los manantiales había que hacer las acequias y así nace este oficio que tiene una tradición además peninsular. Sobre todo en zonas como Levante o Andalucía. Teniendo en cuenta que la mayor parte de los pobladores son andaluces o castellanos, hacen llegar esa tradición a las Islas Canarias. No se ven justamente porque las aguas están entubadas. El acequiero tenía la función de vigilar las acequias y, sobre todo, vigilar que las acequias no perdieran agua por ningún sitio porque el agua es un bien escaso, bien cotizado y apreciado. Por lo tanto, para el acequiero una de sus funciones principales era la de repartir el agua. Es decir, saber lo que le tocaba a cada heredero, de la acequia o del heredamiento y qué cantidades correspondía. Tenía que estar pendiente de los turnos, de que las tornas estuvieran abiertas para cuando el agua llegara a las tierras del heredero. El acequiero tenía un oficio de mucha responsabilidad y de denuncia. Tenía la obligación de denunciar a aquellos que robaran o desviaran el agua, tenía capacidad para denunciar a los dueños que permitieran que los ganados se acercaran a la acequia a beber agua o a causar destrozos. Era muy importante que fueran personas alfabetas porque tenían que escribir y tenían que llevar una cuenta de los turnos: cuándo tocaban, cuándo entraba el agua, qué cantidad le tocaba a cada propietarios, etcétera.

Se trata de un estudio de un antiguo oficio que queda ya muy atrás en el tiempo. Antes de llevar a cabo este proyecto, ¿existían estudios previos o, por el contrario, había un vacío histórico?

Sobre las heredades había referencias en distintos sitios, pero no hay un estudio en profundidad, sobre todo del surgimiento de las heredades, sus herederos y sus alcaldes de agua. No había mucho de donde extraer. De los acequieros sí que no había absolutamente nada. Para hacer este libro he tenido que tirar de mucha documentación, tanto de documentación del Archivo Histórico Provincial de Las Palmas como de documentación de Simancas. También usé alguna biografía pero, realmente, sobre los acequieros no hay apenas estudios porque ellos firmaban unos contratos que se llamaban ´De guarda y cura de la acequia´, para que la acequia estuviera siempre en un estado. Eran unos contratos anuales, se hacían año por año debido a que si el acequiero no cumplía bien con sus instrucciones o con sus obligaciones, se le quitaba el contrato y se le daba a otra persona. Por el contrario, si el acequiero cumplía bien sus instrucciones, el contrato se le renovaba. Era un oficio que contaba con unas peculiaridades muy específicas y eso lo hemos encontrado a través de los contratos que hacen las heredades con los acequieros porque era la heredad, a través de su alcalde de agua, quien tenía la capacidad para hacer el contrato.

¿A qué contribuye este estudio y qué tiene para aportar a la historia de Canarias?

Yo espero que sí, en ese sentido lo que trato en el libro es inédito. No es que haya hecho un libro de refundición, he hecho un libro nuevo. En algunos casos, con algunos datos que existían sobre las heredades pero también, por ejemplo, dentro del libro además de las heredades y acequieros se tratan los primeros pleitos que hay sobre las aguas en Canarias y también las primeras acequias que se van haciendo de dentro de la isla de Gran Canaria.

¿Qué características tienen esas acequias?

Son acequias que tienen tres características. Unas son a través de un canal o de un surco que se abre directamente a la tierra por donde corre el agua, pero que primero había que impermeabilizar dicho surco, dejando que corriera un poco de agua sobre ellas para que se pudieran impermeabilizar. Las segundas eran de argamasa, es decir, de piedra y mezclas de cal y cemento. Y finalmente estaban las que eran de cantería, que son algunas que todavía vemos tiradas por ahí en algunos lugares de nuestra isla.

Un vacío histórico requiere de un exhaustivo trabajo de campo, ¿cuánto tiempo ha requerido la creación de este libro para poder hacerse realidad?

Dos años. No intensamente a lo mejor porque claro, yo tengo que dar clases también, pero tardé dos años. Pero a lo largo de ese tiempo primero he tenido que recoger la documentación, después analizarla, después sus respectivos análisis, estudiar dicha documentación y, por último, redactar el texto antes de poder ser publicado. Por lo tanto, uno tiene primero que hacer una especie de maduración de todo ello. Eso es lo que he hecho. Primero recogí la documentación, lo cual me llevó casi un año entero realmente. Y después ya esa segunda parte de contraste, la de cruzar las distintas fuentes existentes, vamos elaborando el texto poco a poco.

Es un libro que cuenta, además, con el apoyo del Cabildo de Gran Canaria desde la Fundación para el Estudio y Desarrollo de la Artesanía Canaria (FEDAD), ¿dónde podrán encontrarlo los lectores?

Sí, la Fundación para el Estudio y Desarrollo de la Artesanía Canaria desde el primer momento apoyó este trabajo. Aunque la FEDAD se dedica más bien a oficios mecánicos, es decir, oficios artesanos. Sin embargo, desde el primer momento la consejera de Desarrollo Económico, Industria, Comercio y Artesanía, Minerva Alonso, cogió con entusiasmo el hecho de editar este libro porque le parecía que era un libro interesante y que era un libro que podía aportar elementos importantes a la historia de Gran Canaria. Principalmente se podrá encontrar este libro en la librería del Cabildo, también en Canaima, pero la librería del Cabildo realmente es la que suele vender los libros de su propia edición.